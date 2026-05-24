Lộ diện nhà đầu tư muốn góp vốn vào Thủ Thiêm Eco Smart City

Phải góp hơn 17 .500 tỷ đồng

Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) vừa công bố lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua chủ trương đầu tư có giá trị dự kiến vượt 35% tổng tài sản doanh nghiệp.

Theo quyết định, ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông là 1/6. Thời gian dự kiến thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong tháng 6.

Nội dung chính cần lấy ý kiến cổ đông là thông qua chủ trương đầu tư của công ty có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của PDR. Ngoài ra có thể có các nội dung khác (nếu có) theo thẩm quyền quyết định của đại hội cổ đông.

Dự án Thủ Thiêm Eco Smart City của Lotte Properties HCMC được cho là đích đến của PDR.

Công ty giao ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc ông Bùi Quang Anh Vũ - Tổng Giám đốc PDR toàn quyền quyết định, thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

Tính tới cuối quý I, tổng tài sản hợp nhất của PDR hơn 26.600 tỷ đồng, 35% tổng giá trị tài sản sẽ tương đương hơn 9.3000 tỷ đồng.

Dù Phát Đạt chưa công bố chi tiết dự án mục tiêu, các dữ kiện xuất hiện trong thời gian qua đang khiến thị trường hướng sự chú ý đến dự án Thủ Thiêm Eco Smart City của Lotte Properties HCMC. Trước đó, nhiều nguồn tin cho biết Phát Đạt nằm trong nhóm doanh nghiệp tham gia quá trình lựa chọn nhà đầu tư chiến lược để sở hữu khoảng 35% vốn tại dự án này.

Hồi đại hội cổ đông thường niên 2026, ông Nguyễn Văn Đạt cho biết Phát Đạt là doanh nghiệp ứng viên thứ hai, sau một ứng viên khác chủ chốt trong việc đàm phán hợp tác (mua 35% cổ phần) với Lotte Properties HCMC tại dự án Eco Smart City Thủ Thiêm. Ngoài ra, lãnh đạo công ty còn chia sẻ về hai dự án BT tại TPHCM với tổng mức đầu tư khoảng 24.000 tỷ đồng.

Với dự án Thủ Thiêm Eco Smart City, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 50.000 tỷ đồng. Nếu tham gia với tỷ lệ 35%, phần vốn mà Phát Đạt đầu tư vào đây có thể lên đến hơn 17.500 tỷ đồng - con số tương ứng với quy mô đầu tư mà PDR đang xin ý kiến cổ đông.

Trong nhiều năm qua, Khu đô thị mới Thủ Thiêm được xem là sân chơi có tiêu chuẩn cao bậc nhất của thị trường bất động sản Việt Nam, không chỉ vì giá trị quỹ đất mà còn bởi yêu cầu rất cao về năng lực tài chính, pháp lý và khả năng vận hành dài hạn.

Phát Đạt sẽ tham gia với vai trò nhà đầu tư vốn, cùng đồng hành với Lotte trong một dự án mang tính biểu tượng của khu trung tâm tài chính tương lai TPHCM. Điều này mang ý nghĩa lớn về mặt thương hiệu.

1 trong 3 ứng viên

Hồi đầu năm nay, Sở Tài chính TPHCM có công văn số 3730 báo cáo UBND TPHCM về việc kiến nghị của Công ty TNHH Lotte Properties HCMC (thuộc Tập đoàn Lotte Hàn Quốc) về dự án khu phức hợp thông minh tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Trước đó, Lotte Properties HCMC có kiến nghị, muốn nhận được ý kiến phản hồi chính thức về việc cho phép huy động nhà đầu tư bên ngoài (chiếm tỷ lệ 35% vốn) thông qua hình thức nhận chuyển nhượng vốn góp và việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu vốn trong nội bộ các thành viên Tập đoàn Lotte sau khi có sự tham gia của nhà đầu tư bên ngoài.

Bên trong dự án Thủ Thiêm Eco Smart City của Lotte Properties HCMC.

Hiện tại, Lotte Properties HCMC đang thảo luận với các nhà đầu tư tiềm năng, trên cơ sở tiền đề là UBND TPHCM cho phép nhà đầu tư bên ngoài tham gia dự án với tỷ lệ 35%. Sau khi xác định được nhà đầu tư tham gia dự án với tỷ lệ 35%, Lotte Properties HCMC sẽ tiến hành nộp hồ sơ chính thức để UBND TPHCM thẩm định và phê duyệt.

Đáng chú ý, Lotte Properties HCMC cũng cung cấp danh sách các nhà đầu tư tiềm năng đang được thảo luận và phương án điều chỉnh tỷ lệ sở hữu vốn trong nội bộ các thành viên thuộc Tập đoàn Lotte. Theo đó, các nhà đầu tư mà Lotte Properties HCMC này nhắc đến là Công ty CP Đầu tư bất động sản Sơn Kim, Công ty CP Tư vấn đầu tư Hướng Việt, Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

Qua rà soát, hợp đồng thực hiện dự án đầu tư và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND TPHCM cũng như các quy định hiện hành, Sở Tài chính kiến nghị UBND TPHCM có văn bản phản hồi cho Lotte Properties HCMC chấp thuận về nguyên tắc cho phép nhà đầu tư được thực hiện điều chỉnh tỷ lệ sở hữu phần vốn góp giữa các công ty thành viên trong Tập đoàn Lotte và chuyển nhượng tối đa 35% phần vốn góp cho nhà đầu tư khác, khi dự án chưa khai thác, vận hành nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 4 Điều 52 của Nghị định 115 của Chính phủ.

Lotte Properties HCMC có trách nhiệm xác định cụ thể nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp, nộp đề xuất chính thức để có cơ sở xem xét theo quy định.

Yêu cầu Lotte Properties HCMC khẩn trương thực hiện nghĩa vụ tài chính, triển khai thực hiện hoạt động đầu tư theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, sớm đưa dự án vào khai thác, vận hành.