Lộ diện ''quán quân'' hút khách và thu du lịch lớn nhất quý 1/2024

Ảnh: Nhật Quang

TP HCM

Sở Du lịch TP HCM thông tin, tổng thu du lịch TP HCM 3 tháng đầu năm 2024 ước đạt 44.710 tỷ đồng, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 23,5% so với kế hoạch năm 2024.

Lũy kế trong 3 tháng đầu năm, ngành Du lịch TP HCM đón gần 1,4 triệu lượt khách quốc tế, tăng 32,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 23% so với kế hoạch năm 2024. Khách nội địa ước đạt hơn 8 triệu lượt, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 21,2% so với kế hoạch năm 2024.

Với kết quả này, TP HCM vẫn là quán quân về hút khách và số thu du lịch.

Hà Nội

Sở Du lịch Hà Nội ước tính quý 1/2024, tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 6,54 triệu lượt khách, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 1,4 triệu lượt khách, tăng 40%; khách du lịch nội địa ước đạt 5,14 triệu lượt khách, tăng 5%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 25.487 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Một số địa phương khác có kết quả ngành du lịch khởi sắc

Khánh Hòa

Tính chung quý 1/2024, tổng lượt khách do cơ sở lưu trú du lịch phục vụ ước đạt hơn 2,1 triệu lượt, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 1,2 triệu lượt, gấp 5,2 lần so với cùng kỳ; khách nội địa đạt 942.340 lượt, gấp 1,7 lần so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 11.608,8 tỷ đồng, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ.

Quảng Ninh

Báo cáo từ UBND tỉnh Quảng Ninh, tổng lượng khách đến Quảng Ninh trong quý I/2024 ước đạt trên 5,3 triệu lượt, tăng 11% so cùng kỳ, đạt 105% kịch bản tăng trưởng. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 616.000 lượt, tăng 310% so cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch ước đạt trên 10.200 tỷ đồng, tăng 10% so cùng kỳ.

Đà Nẵng

Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, trong quý 1/2024, lượng khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 1,88 triệu lượt, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, khách quốc tế lưu trú ước đạt gần 636 nghìn lượt; khách nội địa lưu trú ước đạt gần 1,25 triệu lượt.

Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành quý 1/2024 ước đạt hơn 7.600 tỷ đồng, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, doanh thu lưu trú, lữ hành ước đạt hơn 3.700 tỷ đồng, tăng 46,2% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, trong 3 tháng đầu năm 2024, tổng số chuyến bay đến Đà Nẵng ước đạt 9.550 chuyến, với khoảng 1,59 triệu lượt khách.

Kiên Giang

Quý 1/2024, tỉnh Kiên Giang đón hơn 2,75 triệu lượt du khách đến tham quan, du lịch, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 30% kế hoạch (trong đó khách quốc tế 290.650 lượt người, tăng 49,5% so với cùng kỳ, đạt 42,7% kế hoạch năm); tổng thu từ du lịch 7.274 tỷ đồng, tăng 35,6%, đạt 36,4% kế hoạch năm.

Bình Định

Trong quý 1/2024, ngành du lịch Bình Định thu hút gần 2,8 triệu lượt khách, tổng doanh thu ước đạt hơn 6.800 tỷ đồng.

Lào Cai

Tổng lượng khách đến Lào Cai trong 3 tháng đầu năm đạt 2.022.816 lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 6.317 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2023.