Lộ diện quốc gia 'mạnh tay' rót hơn 1 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam ngay trong tháng 1/2025, cao gấp 13,4 lần so với cùng kỳ

Báo cáo mới nhất của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch đầu tư cho biết, tổng vốn đầu tư đăng ký mới, điều chỉnh vốn và góp vốn mua cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 4,33 tỷ USD trong tháng 1/2025, tăng 48,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Cụ thể, trong tháng đầu tiên của năm 2025, có 282 dự án đầu tư mới (giảm 6,6% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký mới đạt gần 1,29 tỷ USD (giảm 43,6% so với cùng kỳ). Có 137 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (tăng 4,6% so với cùng kỳ), tổng vốn đầu tư tăng thêm đạt gần 2,73 tỷ USD (gấp gần 6,1 lần cùng kỳ).

Về góp vốn, mua cổ phần, báo cáo cho hay, có 260 giao dịch GVMCP của nhà đầu tư FDI (giảm 12,2% so với cùng kỳ), tổng giá trị vốn góp đạt gần 322,9 triệu USD (tăng 70,4% so với cùng kỳ).

Xét theo lĩnh vực đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 16 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt hơn 3,09 tỷ USD, chiếm gần 71,3% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng 99,1% so với cùng kỳ. Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư gần 1,09 tỷ USD, chiếm 23,5% tổng vốn đầu tư đăng ký, giảm 6,4% so với cùng kỳ.

Tiếp theo lần lượt là các ngành hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ; cấp nước và xử lý chất thải với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt 98,8 triệu USD và 73,8 triệu USD. Còn lại là các ngành khác.

Xét về số lượng dự án, công nghiệp chế biến, chế tạo là ngành dẫn đầu về số dự án mới và (chiếm 42,2%) và số lượt dự án điều chỉnh vốn (chiếm 63,5%). Ngành bán buôn, bán lẻ dẫn đầu về số giao dịch GVMCP (chiếm 39,6%).

Theo đối tác đầu tư, báo cáo cho biết, đã có 55 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong tháng 1/2025. Trong đó, Hàn Quốc dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 1,25 tỷ USD, chiếm hơn 28,9% tổng vốn đầu tư, gấp 13,4 lần cùng kỳ.

Singapore đứng thứ hai với hơn 1,24 tỷ USD, chiếm 28,7% tổng vốn đầu tư, tăng 1,1% so với cùng kỳ. Tiếp theo là Nhật Bản, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc),…

Top 10 quốc gia, vùng lãnh thổ có lượng vốn FDI đầu tư vào Việt Nam cao nhất tháng 1/2025. Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài

Xét về số dự án, Trung Quốc là đối tác dẫn đầu về số dự án đầu tư mới  (chiếm 30,1%) ; Hàn Quốc dẫn đầu về số lượt điều chỉnh vốn (chiếm 19%) và GVMCP (chiếm 25,4%).

Cục Đầu tư nước ngoài đánh giá, các đối tác đầu tư lớn của nhất vẫn là các đối tác truyền thống của Việt Nam và đến từ Châu Á. Riêng 5 quốc gia, vùng lãnh thổ dẫn đầu (Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản, Trung Quốc, Hồng Kông) đã chiếm 73,4% số dự án đầu tư mới và 86,5% tổng vốn đầu tư đăng ký của cả nước.

Trong đó, Hàn Quốc, Nhật Bản đều tăng mạnh tổng lượng vốn đầu tư (tương ứng gấp 13,4 lần và 7,7 lần) và tăng cả về thứ hạng (tăng tương ứng 5 bậc và 4 bậc) so với cùng kỳ.

Luỹ kế đến hết tháng 1/2025 , cả nước có 42.272 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 505,4 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt hơn 324 tỷ USD, bằng 64,1% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.