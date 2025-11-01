Lộ diện thêm nhiều đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Trong thông báo đăng trên Facebook vào sáng sớm nay (1/11), ông M Kumar, lãnh đạo cơ quan điều tra hình sự Bukit Aman, cho biết công việc đang được tiến hành để truy tìm các nghi phạm.

"Cảnh sát đã bắt đầu truy tìm và bắt giữ tất cả nghi phạm người Malaysia. Cả 7 người đã bị đưa vào danh sách truy nã để bắt giữ và điều tra thêm", ông nói.

Chính quyền Malaysia thực hiện động thái này sau khi cảnh sát Singapore ban lệnh bắt giữ 34 đối tượng, gồm 27 công dân Singapore và 7 người Malaysia.

Theo cảnh sát Singapore, đường dây này nhằm vào các nạn nhân Singapore trong những vụ lừa đảo mạo danh quan chức chính phủ, gây ra ít nhất 438 vụ việc với số tiền thiệt hại ít nhất 31,5 triệu USD.

34 nghi phạm đã được xác định sau khi cảnh sát Singapore tiến hành chiến dịch chung với cảnh sát quốc gia Campuchia ngày 9/9, nhằm vào nhóm hoạt động tại một khu phức hợp lừa đảo ở Phnom Penh, Campuchia.

Các đối tượng bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ khi đang lẩn trốn trong biệt thự. (Ảnh: The Nation)

Trong khi đó, cảnh sát Thái Lan vừa triển khai cuộc đột kích khu biệt thự sang trọng ở tỉnh Samut Prakan để bắt giữ những kẻ lừa đảo chạy trốn khỏi Myanmar. Cuộc đột kích dẫn đến việc bắt giữ 24 nghi phạm lừa đảo nước ngoài, chủ yếu là người Philippines, chạy trốn khỏi Myanmar và ẩn náu tại các biệt thự sang trọng ở Samut Prakarn.

Ngày 31/10, Trung tướng cảnh sát Natthasak Chaowanasai – Cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm (CSD), công bố việc bắt giữ 24 nghi phạm là thành viên của một băng nhóm lừa đảo quốc tế.

Các nghi phạm bao gồm 21 người Philippines, 1 người Malaysia, 1 người Trung Quốc và 1 người Singapore. Nhóm đầu tiên gồm 22 người đã bị bắt tại một biệt thự bên hồ bơi sang trọng ở biên giới Samut Prakarn. Cuộc điều tra tiếp theo đã dẫn đến việc bắt giữ thêm 2 nghi phạm tại khách sạn Furama ở Bangkok.

Trung tướng cảnh sát Natthasak cho biết, các vụ bắt giữ được thực hiện nhờ thông tin tình báo từ Trung tâm Chống lừa đảo mạng, nơi đã phát hiện những kẻ lừa đảo tại Myanmar đang chạy trốn vì tình hình bất ổn và đang tìm cách vượt biên sang Campuchia qua Thái Lan.

Trong nhóm bị bắt giữ có Chen Kok Loon, 37 tuổi, người Malaysia, và Lu Lisi, 33 tuổi, quốc tịch Trung Quốc. Cả hai đều thú nhận là quản lý cấp trung trong tổ chức lừa đảo, trực tiếp báo cáo lên “ông chủ”.

Đại tá Pattanasak cho biết băng nhóm này liên quan đến 1 người Trung Quốc được gọi là Lin, hay "ông chủ Lin", người điều hành 3 công ty lừa đảo gồm DBL1, DBL2 và DRS, tại Myawaddy, Myanmar.

Ngoài ra, Văn phòng Chống rửa tiền của Thái Lan vừa thu giữ tài sản trị giá 350 triệu baht (khoảng 284 tỷ đồng) từ mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia liên quan đến nghị sĩ Campuchia gốc Hoa Phat Suphapha (Ly Yong Phat).

Số tài sản bị tịch thu bao gồm các căn hộ chung cư, đất nền và tiền gửi ngân hàng.

Dấu vết tài chính cho thấy dòng tiền lớn liên quan đến các công dân Trung Quốc mang hộ chiếu Campuchia, và khoản tiền lớn được tìm thấy trong một số tài khoản tại ngân hàng Thái Lan.

Thái Lan đã thu hồi quốc tịch của Ly Yong Phat cùng những người thân tín và thành viên gia đình ông này. Đây là đợt tịch thu tài sản thứ tư liên quan đến vụ án kể từ năm 2017, nâng tổng số tiền đã thu hồi lên khoảng 300 triệu baht cho đến nay.