Lộ diện thời điểm đất phân lô phía Nam “bật” tăng giá cao nhất

Thời gian gần đây, phân khúc đất nền phía Nam được nhắc đến nhiều. Sau sân chơi của chung cư, đất nền được kì vọng bước vào chu kì khởi sắc trong năm 2025. Khi đó, sức cầu và giá bật tăng nhanh, nhu cầu mua bán đầu tư tăng mạnh trở lại.

Từ quý 2/2025 được xem là thời điểm phân khúc đất nền phía Nam “bật” tăng giá cao nhất. Một số dấu hiệu sức cầu gần đây cho thấy, người mua đang dần quay trở lại với phân khúc này. Hoạt động của các nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư phía Bắc đã rõ nét hơn. Một số khu vực như quận 9 (cũ, nay là Tp.Thủ Đức, Tp.HCM); Nhơn Trạch (Đồng Nai) giá đất nền đang nhích dần; nhà đầu tư tham gia mua bán nhiều hơn giai đoạn đầu năm 2024.

Thậm chí, một số khu vực xuất hiện “nóng” cục bộ khi nguồn hàng bán ra thấp hơn nhu cầu mua. Nhà đầu tư tranh thủ vào ôm những lô đất còn sót lại trong dự án. Việc ra quyết định của nhà đầu tư cũng nhanh hơn giai đoạn trước. Dù giao dịch chưa lan rộng ra các khu vực, tỉnh thành song động thái của nhà đầu tư đã thể hiện mạnh mẽ, cho thấy: Nhịp mới của thị trường đã xuất hiện.

Báo cáo mới đây của DKRA Group chỉ ra, giao dịch đất nền đã tăng 2,8 lần so với cùng kỳ 2023, tập trung ở nhóm sản phẩm thổ cư tách thửa, đất nền dự án hoàn thiện hạ tầng, pháp lý. Theo đơn vị này, ở thị trường sơ cấp và thứ cấp, giá đất nền bắt đầu rục rịch tăng khoảng 3-5% so với quý trước.

Còn báo cáo tháng 10/2024 của Batdongsan.com cũng cho thấy, lượt tìm kiếm đất nền Tp.HCM tăng 14% so với tháng trước và tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Ăn theo nhu cầu mua tăng, lượng tin rao bán đất nền cũng tăng 12% theo tháng và 19% so với cùng kỳ. Yếu tố này phần nào bị tác động bởi bảng giá đất mới và chính sách cấm phân lô tách thửa mới ban hành. Ở tỉnh lân cận Tp.HCM mức độ quan tâm đất nền cũng khá tích cực khi mức tăng dao động từ 5-20% so với cùng kì năm ngoái.

Thị trường bất động sản năm 2025 được kì vọng phát triển khi khôi phục nguồn cung, tăng trưởng về giá. Tâm lý người mua bắt đầu quan tâm đến nhu cầu đầu tư, không đặt nặng yếu tố giá bán, pháp lý như thời điểm ảm đạm. Từ đầu năm 2026 trở đi, dự báo thị trường bất động sản sẽ bước vào giai đoạn ổn định. Lúc này, thanh khoản gia tăng ở đa dạng loại hình. Các loại hình đầu cơ phát triển mạnh. Tâm lý người mua lúc này ưu tiên tìm kiếm cơ hội đầu tư ở những phân khúc hot nhất, tốc độ tăng giá cao, thu hút sự chú ý, có số lượng ít.

Có thể thấy, cùng với những nỗ lực của tất cả các chủ thể, cộng thêm sự trợ lực từ hành lang pháp lý mới, thị trường bất động sản có thể phát triển bền vững hơn trong năm 2025. Trong đó, phân khúc đất nền duy trì đà tăng trưởng ổn định, không xảy ra tình trạng nóng sốt, tăng giá ảo như giai đoạn trước. Tuy nhiên, so sánh về mức chênh khi đầu tư các phân khúc bất động sản, đất nền vẫn là loại hình được đánh giá cao, được nhiều nhà đầu tư ưa chuộng.