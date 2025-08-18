Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lỗ luỹ kế 6 tháng gần 250 tỷ đồng, một công ty bất ngờ bổ nhiệm nữ lãnh đạo sinh năm 2002

18-08-2025 - 21:44 PM | Doanh nghiệp

Lỗ luỹ kế 6 tháng gần 250 tỷ đồng, một công ty bất ngờ bổ nhiệm nữ lãnh đạo sinh năm 2002

Với sự bổ sung này, Ban điều hành của công ty được nâng từ 4 lên 5 thành viên.

Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (Cảng Phước An, mã CK: PAP) vừa thông báo bổ sung nhân sự cấp cao.

Theo đó, công ty bổ nhiệm bà Trần Thị Hiền Lương (sinh ngày 26/11/2002) vào vị trí Phó Tổng giám đốc, thời gian hiệu lực từ ngày 15/8.﻿

Với sự bổ sung này, Ban điều hành của Cảng Phước An được nâng từ 4 lên 5 thành viên. Đáng chú ý, bà Lương là nhân sự trẻ nhất trong ban lãnh đạo của công ty.

Hiện tại, Ban điều hành của Cảng Phước An bao gồm Tổng Giám đốc Trương Hoàng Hải (sinh năm 1982) và các Phó Tổng Giám đốc là ông Đào Minh Tùng (sinh năm 1974), ông Nguyễn Hữu Thắng (sinh năm 1971) và ông Lê Đình Nghiệm (sinh năm 1990).

Hội đồng quản trị của công ty có 7 thành viên, do ông Nguyễn Thành Đạt giữ chức vụ Chủ tịch. Các thành viên còn lại gồm ông Trương Hoàng Hải, ông Đào Minh Tùng, ông Nguyễn Hồng Sơn, ông Nguyễn Thái Phúc, ông Trần Nhân Tâm và ông Nguyễn Hữu Thắng.﻿

Về hoạt động kinh doanh, quý 2/2025 Cảng Phước An đạt doanh thu thuần 19,16 tỷ nhưng giá vốn lên tới 75,37 tỷ, khiến lợi nhuận gộp âm 56,2 tỷ.

Lỗ luỹ kế 6 tháng gần 250 tỷ đồng, một công ty bất ngờ bổ nhiệm nữ lãnh đạo sinh năm 2002- Ảnh 1.

Công ty ghi nhận lỗ sau thuế 125,13 tỷ, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 1,92 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Cảng Phước An có doanh thu thuần gần 29 tỷ đồng và lỗ ròng 247 tỷ đồng, gấp nhiều lần mức lỗ 3,4 tỷ cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 30/6/2025, lỗ lũy kế đã lên tới 278,96 tỷ chiếm hơn 12% vốn điều lệ.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PAP chốt phiên ngày 18/8 ở mức 26.500 đồng/cổ phiếu, giảm 2,21% so với phiên trước.﻿

Vì sao Công ty Cảng Phước An (PAP) bị xử phạt lên tới 327,5 triệu đồng?

Phương Anh

