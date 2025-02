Lỗ luỹ kế hơn 1.000 tỷ đồng, MWG đặt mục tiêu sớm đạt điểm hoà vốn chuỗi nhà thuốc An Khang

Lấn sân vào mảng dược phẩm từ năm 2017 nhưng đến năm 2022, Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) mới thực sự dồn sức cho chuỗi An Khang khi liên tục mở rộng quy mô, mở mới hàng trăm cửa hàng. Thời điểm đó, ban lãnh đạo Thế Giới Di Động đặt ra những cột mốc đầy tham vọng như 800 cửa hàng vào cuối năm 2022, sau đó là 2.000 cửa hàng vào cuối năm 2023.

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh không như mong đợi đã khiến kế hoạch mở rộng của An Khang phải tạm dừng. Trong năm 2023, An Khang chỉ tăng 27 nhà thuốc lên con số 527. Sang tới 2024, quy mô chủ yếu đi ngang trong giai đoạn đầu năm trước khi ghi nhận động thái thu hẹp mạnh mẽ từ tháng 6.

Tính đến cuối năm 2024, chuỗi nhà thuốc An Khang còn 326 nhà thuốc, giảm 200 nhà thuốc so với đầu năm, hoạt động đóng cửa các cửa hàng diễn ra vào 10 tháng đầu năm, 2 tháng cuối cùng của năm, An Khang không đóng cửa thêm nhà thuốc nào.

Trong buổi gặp nhà đầu tư mới đây, ông Đoàn Văn Hiểu Em, Thành viên HĐQT của Thế Giới Di Động cho biết, chuỗi nhà thuốc An Khang đã hoàn tất giai đoạn thu gọn mô hình và sắp tới sẽ tập trung hoàn thiện mô hình kinh doanh, đồng thời không loại trừ việc tìm kiếm các cơ hội gia tăng nguồn lực để phát triển thêm.

Theo định hướng kinh doanh năm 2025 mới được công bố, MWG cho biết, sau quá trình tái cấu trúc mạnh mẽ, thu gọn quy mô hướng tới vận hành hiệu quả, công ty bước vào giai đoạn hoàn thiện danh mục thuốc, nâng cao chuyên môn dược và tích cực bổ sung năng lực vận hành trong năm 2025.

Tập trung vào “chất” của từng nhà thuốc và đặt mục tiêu đạt điểm hòa vốn vào quý II/2025, sau đó cân nhắc mở rộng thêm chậm và chắc.

“Định hướng phát triển của An Khang là trở thành chuỗi nhà thuốc “tử tế” và hướng tới việc chăm sóc sức khoẻ của khách hàng”, lãnh đạo Thế Giới Di Động cho biết thêm.

Báo cáo tài chính năm 2024 của MWG cho thấy, chuỗi nhà thuốc An Khang đạt doanh thu cả năm gần 2.300 tỷ đồng, tăng trưởng 3% so với cùng kỳ. Riêng quý IV/2024, doanh thu bình quân/cửa hàng tăng 15% so với mức trung bình 2 quý liền trước và mức lỗ đã giảm đáng kể so với các quý còn lại trong năm. Năm 2024, An Khang lỗ gần 347 tỷ đồng, nâng lỗ lũy kế lên mức 1.008 tỷ đồng.

Trong khi MWG đặt mục tiêu đạt điểm hòa vốn chuỗi nhà thuốc An Khang vào quý II/2025, chuyên gia SSI Research dự báo, doanh thu năm 2025 của chuỗi nhà thuốc An Khang có thể giảm còn 2.000 tỷ đồng do MWG vẫn đang gặp khó khăn với mô hình kinh doanh nhà thuốc và có thể chịu lỗ 232 tỷ đồng trong 2025.

Kết quả kinh doanh của chuỗi thuốc An Khang chững lại do cơ cấu sản phẩm chưa hợp lý, vấp phải sự cạnh tranh gay gắt với các nhà thuốc thương mại hiện đại như Long Châu, Pharmacity và hàng nghìn nhà thuốc bán lẻ trên thị trường. Mô hình hoạt động của An Khang có nhiều điểm tương đồng với chuỗi Long Châu của FPT Retail nhưng chưa đạt được kết quả như mong đợi.

Ngoài ra, do An Khang không tập trung nhiều vào mảng thuốc kê đơn cho các bệnh mãn tính như Long Châu nên An Khang sẽ khó giành được thị phần từ kênh nhà thuốc bệnh viện.

Công thức đóng cửa những điểm hoạt động kém hiệu quả, tìm điểm hoà vốn và có lãi sau đó mở lại chậm và chắc mà An Khang đang theo đuổi là những gì Thế Giới Di Động đã làm và thành công với chuỗi siêu thị Bách Hoá Xanh.

Tính đến cuối năm 2024, Bách Hoá Xanh có 1.770 cửa hàng, tăng 2 cửa hàng so với đầu năm, đóng góp đến hơn 30% trong cơ cấu doanh thu của Thế Giới Di Động, đạt hơn 41.000 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2023. Riêng quý IV/2024, doanh thu tăng 16% so với cùng kỳ. Trung bình cả năm, Bách Hoá Xanh đạt doanh thu bình quân 2 tỷ đồng/cửa hàng, tăng 29% so với trung bình cùng kỳ. Chuỗi đã có lãi ở cấp độ công ty sau hơn 2 năm nỗ lực tái cấu trúc toàn diện. Đánh dấu cột mốc quan trọng của Bách Hoá Xanh lần đầu tiên mang lại lợi nhuận cả năm cho tập đoàn.

Trước đó, Bách Hoá Xanh từng đóng cửa hàng trăm cửa hàng nhằm tái cấu trúc song song với việc tái định vị thương hiệu từ “chợ hiện đại” sang “siêu thị mini”.

Năm 2025, Thế Giới Di Động đặt mục tiêu mở mới 200-400 cửa hàng ở cả vùng đang kinh doanh và các tỉnh mới khu vực Miền Trung. Chất lượng điểm bán là mục tiêu số 1, không phải số lượng cửa hàng. Tăng trưởng doanh thu online tối thiểu 300% so với năm 2024 và trở thành chuỗi bán lẻ có doanh thu online lớn nhất.

Thế Giới Di Động đặt mục tiêu đưa Bách Hoá Xanh là chuỗi bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng hàng đầu Việt Nam, với doanh thu 10 tỷ USD trước năm 2030.