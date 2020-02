Lộ mặt smartphone bán chạy nhất năm 2019: Không phải iPhone 11, không phải iPhone XS luôn

Theo dữ liệu thống kê mới nhất của Omdia, iPhone XR là chiếc smartphone bán chạy nhất toàn cầu trong năm 2019. Chiếc iPhone bán chạy thứ 2 của Apple là iPhone 11. Cả hai đều là những mẫu iPhone có giá bán phải chăng nhất.

Theo báo cáo này, Apple đã xuất xưởng 46,3 triệu chiếc iPhone XR trong năm 2019. Con số này cao gấp đôi so với năm 2018, với 23,1 triệu chiếc iPhone XR xuất xưởng. Trong khi đó, iPhone 11 xuất xưởng 37,2 triệu chiếc trong năm 2019.

Trong khi đó, Samsung chỉ góp mặt trong top 5 với Galaxy A10, Galaxy A150 và Galaxy A20, mà không có bất kỳ chiếc smartphone flagship nào. Đáng chú ý hơn, iPhone 11 Pro Max đứng ở vị trí thứ 6 với 17,6 triệu chiếc xuất xưởng.

Giám đốc nghiên cứu và phân tích tại Omdia, ông Jusy Hong cho biết: “Apple tiếp tục chứng minh sự thống trị của mình, khi dẫn đầu các vị trí thứ nhất và thứ hai trong nhiều năm liên tiếp. Đáng chú ý hơn, đó là việc Apple đã tăng giá bán trung bình iPhone, mà góp phần làm doanh số sụt giảm 4,6% so với năm 2018”.

Mẫu iPhone rẻ nhất được phát hành năm ngoái, iPhone 11, có giá 699 USD, tăng 50 USD so với 649 USD của iPhone 7 năm 2016. Mẫu iPhone đắt nhất, iPhone iPhone 11 Pro Max, có giá 1.449 USD vào năm 2019, tăng vọt từ 969 USD so với chiếc iPhone đắt nhất của Apple năm 2016 là iPhone 7 Plus. Khi giá bán iPhone tăng liên tục, các lô hàng tổng thể của Apple đã giảm trong hai năm liên tiếp, giảm 5,1% trong năm 2018 và 4,6% trong năm 2019.

Tham khảo: 9to5mac