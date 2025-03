Lo ngại thuế quan đẩy nhà đầu tư tìm đến đồng yen và franc Thụy Sỹ

Đồng USD suy yếu hôm 10/3, xuống gần mức thấp nhất của bốn tháng so với các đồng tiền chủ chốt giữa bối cảnh những lo ngại về một cuộc chiến thương mại toàn cầu khiến nhà đầu tư bất an, đẩy nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn như yen Nhật và franc Thụy Sỹ tăng cao.

Thị trường tài chính đang tập trung vào căng thẳng thương mại khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế lên các đối tác thương mại lớn, nhưng sau đó lại hoãn một số biện pháp trong một tháng giữa bối cảnh ngày càng có nhiều dấu hiệu lo ngại về suy thoái kinh tế Mỹ.

Điều này khiến các nhà đầu tư mất niềm tin vào kinh tế Mỹ, vốn đang có hiệu suất vượt trội so với các nền kinh tế khác. Trên thị trường giao dịch tiền tệ cho hợp đồng tương lai, giới đầu tư đã cắt giảm lượng đặt cược vào đồng USD từ mức cao nhất trong chín năm là 35,2 tỷ USD vào tháng Một xuống còn 15,3 tỷ USD.

Những nhà đầu tư ngại rủi ro đã chuyển sang đồng yen Nhật Bản và franc Thụy Sỹ, đẩy cả hai đồng tiền này lên mức cao nhất trong nhiều tháng. Trong khi đó, đồng euro giữ ổn định sau khi ghi nhận tuần giao dịch tốt nhất kể từ năm 2009 nhờ những cải cách tài khóa mang tính bước ngoặt của Đức.

Chỉ số đồng USD, đo lường sức mạnh của đồng USD so với sáu đồng tiền chủ chốt khác, đứng ở mức 103,83 điểm hôm 10/3, gần mức thấp nhất trong bốn tháng được ghi nhận vào tuần trước. Tuần trước, đồng USD đã giảm hơn 3% so với các đồng tiền lớn, ghi nhận tuần giao dịch tồi tệ nhất kể từ tháng 11/2022.

Bên cạnh những lo ngại của nhà đầu tư, trong một cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 9/3, Tổng thống Donald Trump đã từ chối dự đoán liệu Mỹ có đối mặt với suy thoái hay không, giữa lúc thị trường chứng khoán hoang mang về chính sách thuế của ông đối với Mexico, Canada và Trung Quốc.

Bình luận của ông Trump khiến tâm lý thị trường xấu đi, dẫn đến hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ giảm. Đồng thời, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 3 điểm cơ bản trong phiên châu Á, làm suy yếu sức hấp dẫn của USD.

"Nếu ông Trump theo đuổi chính sách đồng USD yếu hơn và lợi suất trái phiếu thấp hơn, điều đó càng củng cố quan điểm rằng USD khó có thể tăng giá mạnh", Chiến lược gia FX và lãi suất tại BNP Paribas Singapore Parisha Saimbi nhận định.

Bà cũng cho biết thêm, nhà đầu tư ngoại hối đang có xu hướng giảm rủi ro, tức là chuyển sang các tài sản an toàn hơn như yen Nhật Bản và franc Thụy Sỹ.