Lộ trang bị Volkswagen Tayron tại Việt Nam: Chênh 300 triệu đổi thành treo thích ứng, loa hàng hiệu, đèn ma trận

Phía tư vấn bán hàng Volkswagen trong nước vừa tiết lộ danh sách trang bị của mẫu Volkswagen Tayron sắp mở bán tại Việt Nam. Khớp với thông tin trước đó hãng công bố, mẫu xe này sẽ mở bán 2 phiên bản là Style và R-Line. Giá dự kiến lần lượt là 1,639 tỷ đồng và 1,939 tỷ đồng, xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức.

Volkswagen Tayron Elegance (màu xanh) và bản thể thao R-line (màu trắng). Ảnh: VW

Giữa hai phiên bản có mức chênh 300 triệu đồng. Khoảng cách này đến từ nhiều hạng mục, từ động cơ, hệ dẫn động cho tới đèn, mâm xe, hệ thống treo và âm thanh.

Ngoại thất hai bản Volkswagen Tayron khác gì?

Về kích thước, bản Style có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.792 x 1.853 x 1.668 mm, trong khi R-Line là 4.792 x 1.866 x 1.666 mm. Như vậy, R-Line rộng hơn 13 mm và thấp hơn 2 mm. Cả hai bản đều có khoảng sáng gầm 181 mm và cấu hình 7 chỗ.

So sánh ngoại hình của hai phiên bản Volkswagen Tayron tại Malaysia. Ảnh: Paultan

Khác biệt rõ nhất nằm ở hệ thống chiếu sáng. Bản Style dùng cụm đèn LED Plus với chức năng đèn pha chống chói tự động, trong khi R-Line dùng cụm đèn IQ.Light dạng ma trận cao cấp hơn có chức năng "cắt" vùng sáng. Ở phía sau, cả hai bản đều có đèn hậu LED hiệu ứng 3D. Trên bản R-Line, cụm đèn này còn có thêm xi-nhan hiệu ứng chuyển động.

Khác biệt cuối cùng ở ngoại thất là Volkswagen Tayron bản Style sử dụng vành 18 inch màu đen, lốp 235/55 R18, trong khi R-Line dùng mâm 20 inch màu đen, lốp 255/40 R20.

Kích thước mâm 2 bản có sự chênh lệch rõ rệt. Ảnh: Paultan

Còn lại các trang bị ngoại thất tương đồng nhau như đèn định vị ban ngày, cảm biến bật đèn tự động, đèn tự cân bằng góc chiếu, đèn mở rộng góc chiếu khi vào cua, dải đèn LED kéo dài ở đầu xe, logo phát sáng ở đầu và đuôi xe, đèn chào mừng, đèn chờ dẫn đường và đèn chiếu logo Volkswagen xuống mặt đất,...

Nội thất khó phân biệt hơn

Bên trong, cả hai phiên bản đều có màn hình giải trí cảm ứng 12,9 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, cùng màn hình hiển thị đa thông tin Digital Cockpit Pro 10,25 inch. Xe có trợ lý ảo IDA điều khiển bằng giọng nói, chức năng khuếch đại giọng nói Voice Enhancer, sạc không dây hai đế ở hàng ghế trước, hai cổng USB-C ở mỗi hàng ghế trước và thứ hai (công suất 45W), cùng cổng sạc 12V ở hàng ghế trước và khoang hành lý. Núm xoay trung tâm có màn hình nhỏ phía trên, dùng để chỉnh âm lượng và chế độ Atmosphere.

Giao diện bản Elegance sẽ có nội thất ốp gỗ trên táp-lô, trong khi bản R-line sẽ có đường kẻ màu xanh dương chạy quanh ghế ngồi và trên táp-lô. Ảnh: Paultan

Khác biệt về giải trí nằm ở âm thanh. Bản Style dùng 8 loa, trong khi R-Line dùng hệ thống Harman Kardon gồm 10 loa và 1 loa siêu trầm, tổng công suất 700W.

Bản Style có vô-lăng bọc da đa chức năng và có sưởi, trong khi bản R-Line dùng vô-lăng bọc da thể thao đa chức năng. Riêng R-Line còn có chân ga và chân phanh ốp thép không gỉ, trang bị mà bản Style không có.

Cả hai phiên bản đều dùng ghế bọc da Varenna. Hàng ghế trước có thông gió, sưởi và massage, kèm chức năng tự động lùi ghế khi mở cửa.

Tiện nghi bên trong Volkswagen Tayron đầy đủ với điều kiện vận hành tại Việt Nam. Ảnh: Paultan

Các tiện nghi còn lại giống nhau trên hai bản, gồm lẫy sang số và cần số điện tử nằm sau tay lái, phanh tay điện kèm Auto Hold, cốp điện có chức năng đá cốp, chìa khoá thông minh. Xe còn có điều hoà tự động 3 vùng Air Care, cửa gió cho hàng ghế thứ hai, gương chiếu hậu trong chống chói tự động, đèn viền nội thất 30 màu, tựa tay trung tâm cho hai hàng ghế và tấm che khoang hành lý.

Trang bị an toàn và vận hành

Phần an toàn là nơi hai phiên bản ít khác biệt nhất. Cả hai đều có 9 túi khí và các tính năng ADAS như phanh tự động khẩn cấp phía trước tích hợp phát hiện người đi bộ và người đi xe đạp (AEB), cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA), cảnh báo mở cửa an toàn, hỗ trợ chuyển làn (LCA) và hỗ trợ giữ làn (LKA). Xe cũng có kiểm soát hành trình thích ứng tích hợp tự động dừng và khởi động, hệ thống can thiệp tiền va chạm, giám sát sự tập trung và mệt mỏi của người lái, giới hạn tốc độ, cảm biến áp suất lốp,...

Điểm khác nhau duy nhất trong nhóm này là hỗ trợ đổ đèo (HDC), chỉ có trên bản R-Line.

Về động cơ, bản Style dùng máy TSI 1.4L tăng áp, công suất 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm đi kèm hệ dẫn động cầu trước.

Hệ thống an toàn trên Volkswagen Tayron Style với 9 túi khí và loạt công nghệ hỗ trợ lái ADAS. Ảnh: Paultan

Trong khi đó Volkswagen Tayron R-Line mạnh mẽ hơn, dùng máy TSI 2.0L cho ra 265 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm, đi kèm hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian 4MOTION. Cả hai bản đều dùng hộp số ly hợp kép DSG 7 cấp, tiêu chuẩn khí thải Euro 6.

Về hệ thống treo, cả hai phiên bản đều dùng treo trước McPherson độc lập, treo sau độc lập đa điểm, có thanh cân bằng và phanh đĩa trước và sau. Riêng R-Line có thêm hệ thống treo điện tử thích ứng DCC Pro công nghệ 2 van, trợ lực lái điện Progressive Steering thay đổi theo góc lái, cùng hệ thống tự động ngắt/mở động cơ kèm phanh tái sinh. Nói cách khác, phiên bản R-Line sẽ nhắm tới tệp khách hàng đề cao cảm giác lái thể thao.