Lộ trình vào đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu từ chiều 24-5, tài xế cần lưu ý

Dự kiến từ 18 giờ hôm nay (24-5), tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ chính thức mở thêm một lối vào tại nút giao Long Thành (phường Long Thành, TP Đồng Nai), tạo thêm hướng tiếp cận thuận lợi cho các phương tiện từ đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và Quốc lộ 51 nhập vào tuyến cao tốc mới mà không còn phải đi vòng 18 km như trước.

Phương án lưu thông nhánh 2 tuyến T2 tại nút giao Long Thành để kết nối đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây vào đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (ngoài cùng, bên phải theo đường mũi tên đỏ)

Trước mắt, ngành chức năng mới chỉ tổ chức khai thác một nhánh duy nhất ngoài cùng bên phải của nút giao Long Thành (nhánh 2, tuyến T2) theo hướng từ Nam ra Bắc để kết nối vào đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Theo phương án tổ chức giao thông vừa được triển khai, phương tiện sẽ đi vào đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thông qua làn nhánh ngoài cùng bên phải tại nút giao Long Thành, còn gọi là nhánh 2 tuyến T2.

Đây là nhánh kết nối trực tiếp từ đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây sang đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, được bố trí đầy đủ hệ thống biển báo hướng dẫn nhằm giúp tài xế dễ nhận diện, giảm nguy cơ đi nhầm hướng trong giai đoạn đầu khai thác.

Với các phương tiện xuất phát từ TPHCM, hành trình sẽ thuận lợi hơn. Thay vì phải di chuyển vòng xa như trước, tài xế chỉ cần đi thẳng trên đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây theo hướng về Dầu Giây như bình thường. Sau khi đi qua khu vực nút giao Quốc lộ 51 khoảng 200 m, phương tiện sẽ gặp nút giao Long Thành, quan sát biển báo và rẽ phải để nhập trực tiếp vào đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Với phương án này, xe từ TPHCM có thể chạy liên tục một mạch đến nút Long Thành rồi chuyển hướng sang đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu mà không phải xuống quốc lộ hay đi vòng qua nhiều tuyến đường địa phương. Điều này không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển mà còn góp phần giảm áp lực giao thông tại khu vực cửa ngõ Long Thành, nơi thường xuyên đông xe vào các ngày cuối tuần và dịp lễ.

Trong khi đó, các phương tiện từ khu vực Long Thành và Nhơn Trạch muốn vào đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cũng đã có hướng tiếp cận thuận tiện hơn. Tài xế có thể di chuyển về nút giao Quốc lộ 51 để nhập vào đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, sau đó qua trạm thu phí và tiếp tục chạy theo hướng Dầu Giây đến nút giao Long Thành rồi rẽ phải vào nhánh kết nối để đi tiếp trên đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Ngành chức năng khuyến cáo tài xế cần đặc biệt chú ý quan sát hệ thống biển báo, chủ động giảm tốc độ khi tiếp cận khu vực nút giao Long Thành và tuân thủ hướng dẫn phân luồng trong những ngày đầu tổ chức giao thông nhằm bảo đảm an toàn, tránh xảy ra tình trạng đi nhầm hướng hoặc dừng đỗ gây ùn ứ.

Các xe di chuyển trên đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Riêng đối với các phương tiện lưu thông theo chiều từ Dầu Giây về TPHCM, việc kết nối sang đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hiện vẫn chưa thể thực hiện trực tiếp do các nhánh giao thông chưa hoàn thiện đồng bộ. Theo đó, nếu muốn vào đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tài xế phải tiếp tục di chuyển trên đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đến khu vực giao với Quốc lộ 51, sau đó rời cao tốc này, đi trên Quốc lộ 51 và quay đầu tại vòng xuyến để nhập trở lại cao tốc theo chiều ngược lại hướng đi Dầu Giây. Khi đến nút giao Long Thành, phương tiện rẽ phải vào nhánh kết nối rồi tiếp tục hành trình về hướng Vũng Tàu.



