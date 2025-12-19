Loá mắt khung cảnh bên trong biệt thự đắt đỏ, 3,6 tỷ chỉ xây được cái cổng của Lệ Quyên

Sở hữu giọng hát nội lực giàu cảm xúc, Lệ Quyên là ca sĩ được đông đảo khán giả yêu mến. Nhiều người nằm lòng các bản hit của nữ ca sĩ sinh năm 1981 như Để nhớ một thời ta đã yêu, Giấc mơ có thật, Nếu em được chọn lựa... Chăm chỉ hoạt động nghệ thuật suốt nhiều năm qua nên Lệ Quyên hiện sở hữu tài sản đáng nể.

Hiện tại, cô và bạn trai kém tuổi Lâm Bảo Châu đang sinh sống ở căn biệt thự rộng gần 600m2 ở thành phố Hồ Chí Minh. Trên trang cá nhân, giọng ca 8x mới đây chia sẻ khoảnh khắc bên trong căn dinh thự đắt đỏ, ước tính hàng trăm tỷ đồng. Qua clip mà Lệ Quyên đăng tải, netizen có thể thấy rõ sự xa hoa và sang trọng.

Ở ngay tầng 1, biệt thự của cô cũng đã trưng bày cây thông lớn, được trang trí lung linh bằng đèn nhấp nháy, trái châu, hộp quà... Đặc biệt, Lệ Quyên còn công khai khoảnh khắc bạn trai Lâm Bảo Châu và bé Bo - con trai cô đang ngồi trò chuyện với nhau. Nữ ca sĩ tiết lộ cả hai là bạn thân của nhau.

Bên trong căn biệt thự sang trọng bề thế của Lệ Quyên. Nguồn: FBNV

Tổ ấm xa hoa của nữ ca sĩ ở thành phố Hồ Chí Minh rộng gần 600m2. Nguồn: FBNV

Khoảnh khắc Lâm Bảo Châu thân thiết trò chuyện với bé Bo gây chú ý. Nguồn: FBNV

Lệ Quyên được xem là một trong những đại gia thực thụ của showbiz Việt. Dù chưa công khai giá trị thật sự nhưng trong một lần bị mượn hình ảnh để rao bán nhà với giá 3,6 tỷ đồng, Lệ Quyên cho biết số tiền đó chỉ đủ mua cửa cổng. Bên cạnh biệt thự đang sinh sống, Lệ Quyên còn sở hữu nhiều bất động sản khác tại Mỹ, Hà Nội và Đà Lạt.

Không chỉ vậy, “nữ hoàng phòng trà” còn khiến công chúng trầm trồ với bộ sưu tập xe hơi hạng sang. Hiện tại, cô đang sử dụng một chiếc Bentley có giá trị lên đến gần 20 tỷ đồng.

Lệ Quyên từng tiết lộ 3,6 tỷ chỉ đủ để mua chiếc cổng nhà của cô. Ảnh: FBNV

Về chuyện tình cảm, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu đã đồng hành bên nhau được hơn 4 năm. Cặp đôi công khai mối quan hệ hẹn hò từ năm 2021. Cũng từ thời điểm đó, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu đối mặt với không ít những sóng gió, lời gièm pha từ netizen vì mối quan hệ chênh lệch tới 13 tuổi.

Khi bị nói đang bao nuôi bạn trai kém 13 tuổi, Lệ Quyên đã phản pháo cực căng. Cô viết: "Cũng phải chừa phần để nuôi phi công nữa nè Lệ Quyên đúng không, không phải dìm hàng đâu mà là thực tế".

Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu đã có 4 năm đồng hành bên nhau. Ảnh: FBNV



