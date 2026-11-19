Loại cá chứa nhiều omega-3 hơn cá hồi chính là cá thu (mackerel). Cá thu không chỉ nổi bật với lượng omega-3 vượt trội mà còn cung cấp một số dưỡng chất quý giá giúp bổ máu hiệu quả.

Với hàm lượng omega-3 trong 100g cá thu có thể lên tới 4,580mg, trong khi đó cá hồi chỉ chứa khoảng 2,500mg trong cùng lượng thực phẩm. Đây là một sự khác biệt đáng kể, khiến cá thu trở thành lựa chọn hàng đầu cho những ai muốn tăng cường lượng omega-3 trong chế độ ăn uống.

Bên cạnh đó, cá thu cũng cung cấp protein chất lượng cao cùng nhiều vi chất dinh dưỡng, trong khi lượng carbohydrate gần như không đáng kể. Dưới đây là các lợi ích chi tiết mà loại cá này mang lại.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Ảnh minh họa.

Cá thu là nguồn cung cấp dồi dào axít béo omega-3, một dưỡng chất với nhiều tác dụng tích cực đối với cơ thể, đặc biệt là hệ tim mạch. Omega-3 giúp hạ thấp mức độ cholesterol xấu (LDL) và tăng cường cholesterol tốt (HDL), từ đó góp phần giảm thiểu nguy cơ hình thành các mảng bám trong động mạch.

Bên cạnh đó, việc tiêu thụ omega-3 đều đặn hỗ trợ ổn định huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh lý tim mạch như nhồi máu cơ tim hay đột quỵ.

Bổ máu hiệu quả

Cá thu rất giàu vitamin B12 cùng với sắt, hai dưỡng chất đặc biệt quan trọng trong quá trình sản xuất hồng cầu và vận hành các chức năng máu.

Vitamin B12 không chỉ thúc đẩy tạo tế bào máu đỏ mà còn hỗ trợ hệ thần kinh hoạt động khỏe mạnh. Sắt đóng vai trò chính trong việc vận chuyển ôxy đến các mô và cơ quan, đảm bảo cơ thể duy trì năng lượng cần thiết để hoạt động bình thường.

Việc thiếu hụt hai dưỡng chất này có thể dẫn đến tình trạng thiếu máu, gây nên mệt mỏi, suy nhược và đau yếu ở cơ bắp. Nhờ hàm lượng phong phú các dưỡng chất thiết yếu, cá thu là giải pháp lý tưởng để cải thiện tình trạng thiếu máu và tăng cường sức khỏe tổng quát.

Tăng cường chức năng não bộ

Hàm lượng omega-3 đáng kể trong cá thu không chỉ làm tăng khả năng duy trì trí nhớ mà còn giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh như alzheimer.

Với đặc tính chống viêm mạnh mẽ, omega-3 cũng có tác dụng tích cực trong việc giảm bớt các triệu chứng trầm cảm và nhiều vấn đề sức khỏe tâm lý khác. Cá thu vì vậy trở thành thực phẩm quan trọng, nhất là đối với những người mong muốn cải thiện sức khỏe tinh thần và đạt được tâm trạng cân bằng.

Chống viêm và bảo vệ khớp xương

Cá thu không chỉ cung cấp omega-3 mà còn chứa EPA và DHA, những dưỡng chất đặc biệt hữu ích trong việc giảm viêm trong cơ thể. Đặc tính chống viêm của EPA và DHA giúp làm dịu các triệu chứng đau nhức do các bệnh về khớp như viêm khớp dạng thấp gây ra, đồng thời cải thiện khả năng vận động linh hoạt. Đưa cá thu vào chế độ ăn uống thường xuyên có thể giúp giảm các dấu hiệu viêm nhiễm và hỗ trợ sức khỏe khớp bền vững hơn.

Ảnh minh họa. (nguồn: Food & Wine)

Về cách chế biến, cá thu có thể được hấp, nướng, kho hoặc áp chảo để đa dạng thực đơn. Khi chế biến, nên ưu tiên cách làm ít dầu, muối và đường, giúp giữ được hương vị tự nhiên của cá và hạn chế lượng chất béo, natri hoặc đường bổ sung trong bữa ăn.

Dù cá thu giàu omega-3, việc xây dựng chế độ ăn đa dạng với nhiều loại cá và hải sản vẫn rất quan trọng. FDA khuyến nghị lựa chọn đa dạng các loại cá thuộc nhóm có hàm lượng thủy ngân thấp. Phụ nữ mang thai, phụ nữ cho con bú và trẻ nhỏ nên đặc biệt lưu ý lựa chọn những loại cá phù hợp với từng nhóm tuổi và nhu cầu dinh dưỡng.

Cá thu được bảo quản không đúng nhiệt độ có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, trong đó có Vibrio, Aeromonas và Salmonella. Những vi khuẩn này không chỉ khiến cá nhanh hỏng mà còn có thể gây ngộ độc thực phẩm nếu người dùng ăn phải cá nhiễm khuẩn và không được chế biến, bảo quản đúng cách.

Ảnh minh họa.

Theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), khi mua cá thu nguyên con, người dùng nên quan sát kỹ mắt và mang cá. Cá tươi thường có mắt trong, sáng, hơi lồi tự nhiên; mang có màu đỏ tươi hoặc hồng đỏ, không nhớt và không có mùi hôi. Không nên chọn cá có mắt đục, lõm hoặc khô, mang sẫm màu, nhiều nhớt hay xuất hiện mùi bất thường.

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Độ tươi của cá cũng có thể được đánh giá qua da, vảy và độ đàn hồi của thịt. Cá thu tươi thường có da sáng bóng, vảy bám chắc vào thân và lớp nhớt trong suốt. Khi dùng ngón tay ấn nhẹ vào phần thân, thịt cá cần săn chắc, có độ đàn hồi và nhanh chóng trở lại hình dạng ban đầu. Nếu thịt mềm nhũn hoặc vết lõm vẫn giữ nguyên sau khi ấn, người mua nên tránh lựa chọn.

Với cá thu phi lê, nên chọn những miếng thịt có màu sắc tự nhiên, bề mặt ẩm nhưng không nhớt, không chảy nhiều dịch và không có mùi chua, khai hoặc mùi lạ. Cá tươi thường có mùi đặc trưng của cá biển, nhưng không có mùi tanh nồng hoặc khó chịu.

Minh Hoa (t/h)