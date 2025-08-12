Loại cá nhiều protein hơn cá hồi nhưng giá chỉ bằng ⅕: Là ‘thuốc’ tăng tuổi thọ, phòng chữa nhiều bệnh

Loại cá đang được nhắc tới chính là cá ba sa. Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, cá ba sa có giá thành rẻ nhưng giá trị xuất khẩu cao. Loại cá này được nuôi chủ yếu tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Cá ba sa nổi tiếng với vị thơm ngon, béo ngậy. Đây cũng là loại cá rất giàu dinh dưỡng, đặc biệt là protein. Cụ thể, trong 100g cá ba sa có 23,42g protein. Con số này cao hơn so với lượng protein trong 100 g cá hồi (20g - theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ). Thế nhưng, giá của cá ba sa chỉ ở khoảng 60.000 - 120.000 đồng/kg, bằng khoảng ⅕ cá hồi (giá cá hồi nhập khẩu có thể từ hơn 400.000 - hơn 600.000 đồng/kg).

Cá ba sa cắt khúc (Ảnh minh họa).

Ăn cá ba sa giúp tăng tuổi thọ

Theo thông tin từ Healthline, ăn cá ba sa là một cách đơn giản giúp tăng tuổi thọ. Nguyên nhân là do cá ba sa là loại cá có nguồn protein chất lượng cao và cũng rất giàu axit béo omega-3. Một nghiên cứu được đăng tải trên Annals of Internal Medicine vào năm 2013 cho thấy, những người có lượng omega-3 trong máu cao nhất nhờ ăn các loại cá giàu chất này có tuổi thọ trung bình cao hơn 2 năm so với những nhóm ăn ít hơn.

Cá ba sa - vị “thuốc” phòng chữa nhiều bệnh

Báo Sức khỏe và Đời sống thông tin, trong Đông y, cá ba sa có vị ngọt, tính bình, đi vào phế, vị. Cá basa đặc biệt có lợi cho trẻ em suy dinh dưỡng, chậm phát triển, người mắc các vấn đề về xương khớp, sinh lý yếu, tóc bạc sớm hoặc các bệnh liên quan đến khí huyết hư.

Cá ba sa kho tộ (Ảnh minh họa).

Dưới đây là một số món ăn ngon từ cá ba sa nhưng cũng là một bài thuốc chữa bệnh:

Canh cá ba sa om hoa chuối: Chữa nặng ngực, đau tức hông sườn.

Cá ba sa om riềng mẻ: Chữa chóng mặt, hoa mắt, miệng khô.

Lẩu cá ba sa: Chữa người nóng, khó ngủ, váng đầu, ù tai.

Canh chua cá ba sa: Chữa người gầy nóng, táo bón.

Cá ba sa nấu chua cay: Chữa người gầy khó lên cân, ăn ngủ kém.

Lẩu cá ba sa rau nhút: Chữa đau mỏi khớp do phong thấp.

Cá ba sa chiên giòn: Chữa phụ nữ có thai chậm phát triển.

Cá ba sa om chuối đậu: Chữa đái tháo đường, người gầy, miệng khô.

Cá ba sa nấu lá giang: Chữa trẻ em ăn được gầy sút, nội nhiệt.

Cá ba sa kho tộ: Chữa phụ nữ sau sinh, sữa ít.

Canh cá ba sa hoa thiên lý: Chữa sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối, ù tai.

Ngoài tác dụng chữa bệnh, cá ba sa còn có công dụng trong việc phòng ngừa nhiều bệnh lý khác nhau. Theo chuyên trang sức khỏe Health Shots, cá ba sa có thể giúp kiểm soát cân nặng, tăng cường sức khỏe của các mô và cơ trên cơ thể, phòng ngừa các bệnh lý về tim mạch như xơ cứng động mạch, rối loạn nhịp tim,...

Tuy nhiên, khi ăn cá ba sa cần lưu ý đây là loại cá chứa khá nhiều chất béo. Do đó, theo báo Sức khỏe và Đời sống, lượng cá ba sa có thể dùng mỗi ngày chỉ nên ở khoảng 200 - 500g. Đối với những người thừa cân, béo phì hoặc người cần hạn chế chất béo trong chế độ ăn, tốt hơn hết nên tham khảo ý kiến bác sĩ về lượng cá ba sa phù hợp để ăn mỗi ngày.

(Nguồn: Healthline, Health Shots, Sức khỏe và Đời sống)