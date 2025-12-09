Loài cây hiếm bậc nhất hành tinh nở ra 25 triệu bông hoa 1 lần duy nhất sau 70 năm, cả thế giới ngước nhìn choáng ngợp

Loài cây cực hiếm chỉ nở hoa một lần sau 70 năm và đang thu hút sự chú ý tại Rio de Janeiro, Brazil.

Một hiện tượng cực kỳ hiếm gặp đang thu hút sự chú ý của người dân địa phương và khách du lịch đi ngang qua Aterro do Flamengo và Vườn Bách thảo. Đó chính là những cây cọ Talipot, một loài chỉ nở hoa một lần duy nhất trong đời, thường là từ 50 đến 70 năm sau khi được trồng.

Cọ Talipot, có tên khoa học là Corypha umbraculifera, không phải là loài cây có nguồn gốc từ Brazil. Chúng có nguồn gốc từ miền nam Ấn Độ và Sri Lanka.

Loài cây này có thể đạt chiều cao tới 30 mét. Điểm ấn tượng là chúng có thể tạo ra khoảng 25 triệu bông hoa, sử dụng năng lượng đã tích lũy trong suốt nhiều thập kỷ.

Người dân và du khách đang đổ xô về đây để chiêm ngưỡng cây cọ ra hoa

Lý do khiến cọ Talipot thu hút sự chú ý lớn là vì đây là loài hiếm chỉ nở hoa một lần trong suốt cuộc đời. Thông thường, sự kiện nở hoa, nhuộm vàng đỉnh tán lá, chỉ xảy ra vào cuối chu kỳ sống của chúng, tức là khi cây được 50 đến 70 tuổi.

Sau khi nở hoa, cây bắt đầu giai đoạn lão hóa, rụng lá và chết đi. Quá trình này kéo dài khoảng một năm.

Cận cảnh những bông hoa trắng của cây cọ

Nếu sự kiện nở hoa chỉ bắt đầu sau nửa thế kỷ, vậy ai là người chịu trách nhiệm trồng những cây cọ Talipot này ở Rio de Janeiro? Đó chính là nhà thiết kế cảnh quan Roberto Burle Marx. Ông đã mang những cây cọ này từ châu Á đến Brazil vào những năm 1960, khi ông đang thiết kế công viên tại Aterro do Flamengo.

Ngoài Aterro, Sítio Burle Marx và Vườn Bách thảo Rio de Janeiro cũng đã tiếp nhận loài cây nổi tiếng này. Người ta ước tính rằng những cây ở Vườn Bách thảo có cùng độ tuổi với những cây ở Aterro, vì chúng đang nở hoa cùng một lúc.

Tuy nhiên, những cây ở Sítio Burle Marx vẫn đang chờ đến lượt nở hoa của mình.

Các nhà nghiên cứu tại Vườn Bách thảo Rio đang có ý định nhân giống từ quả của chúng. Những cây non sẽ được trồng tại các quảng trường và không gian công cộng trong tương lai. Bằng cách này, các thế hệ tương lai cũng sẽ có cơ hội chứng kiến hiện tượng thiên nhiên hiếm hoi này một lần nữa trong thế kỷ.

Nguồn: CNN