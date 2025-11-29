Loại cây "hút" tài lộc, mang lại bình an: Vừa giúp đuổi muỗi, vừa làm thuốc quý

Theo Tạp chí Việt Nam Hương Sắc , cây long não từ lâu được xem như biểu tượng của sự bình an. Ở Trung Quốc, loài cây này thậm chí được gọi bằng cái tên giản dị nhưng đầy ý nghĩa: cây bình an. Trong phong thủy, long não thường được ví như “lá bùa hộ mệnh” bởi dáng vẻ vững chãi, tán lá xanh bóng và mùi hương tinh dầu thoảng nhẹ, đem lại cảm giác thư thái và thanh sạch cho không gian sống. Chính những đặc tính này khiến cây được gắn với ý nghĩa ổn định, thịnh vượng.

Cây long não (Ảnh minh họa).

Giới doanh nhân đặc biệt coi trọng long não. Họ tin rằng sự hiện diện của cây trong phòng khách, sảnh đón hay bàn làm việc sẽ giúp duy trì sự ổn định trong công việc, giữ vận khí thăng hoa và hạn chế những điều không may ập đến.

Long não còn có những tên gọi khác như Dã hương, Chương não, Long não hương, Mai hoa băng phiến, Triều não. Ở từng dân tộc, tên gọi cũng có sự khác biệt: người Dao gọi là Cà chăng diẳng, còn người Tày gọi là Mạy khao chuông.

Cây long não nghìn năm tuổi tại xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Giang cũ, nay thuộc tỉnh Bắc Ninh (Ảnh: VOV).

“Cây đuổi muỗi”

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống , cây long não được xếp vào nhóm thảo dược có khả năng xua đuổi muỗi và nhiều loại côn trùng khác nhờ thành phần hóa học đặc biệt của nó. Trong tinh dầu long não có chứa trans-cinnamaldehyde - hợp chất được khoa học ghi nhận là có hoạt tính mạnh trong việc xua đuổi côn trùng. Đây cũng chính là chất tạo nên mùi hương đặc trưng của long não, vừa dễ chịu với con người nhưng lại khiến muỗi và nhiều loài côn trùng cảm thấy khó chịu.

Một số nghiên cứu đã trực tiếp thử nghiệm tinh dầu chiết từ lá và gỗ cây long não và nhận thấy loại tinh dầu này có hiệu quả tương đương, thậm chí có thể thay thế cho một số chất đuổi muỗi tổng hợp thường dùng trong sinh hoạt. Các nhà nghiên cứu đánh giá long não là một lựa chọn tự nhiên, an toàn hơn, đặc biệt phù hợp với các gia đình muốn hạn chế tiếp xúc với hóa chất mạnh.

Cây long não - Một vị thuốc quý

Hoa và quả cây long não (Ảnh minh họa).

Theo báo Sức khỏe và Đời sống và cổng thông tin điện tử của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương , trong y học hiện đại, long não còn gọi là camphor. Dược liệu này được chiết xuất từ gỗ, rễ và lá cây long não thông qua phương pháp chưng cất. Đây là một trong những dược liệu hiếm, có giá trị cao.

Hạt tinh thể long não có màu trắng, mùi thơm mạnh, vị cay nóng và được sử dụng đa dạng trong dược học.

Theo y học cổ truyền, long não có khả năng trừ hàn, sát trùng. Các thư tịch cổ như Bản Thảo Cương Mục hay Trung Dược Học đều ghi nhận long não vào nhiều kinh khác nhau như Tâm, Tỳ, Phế, Vị và Can. Vị thuốc này có tác dụng:

Giảm đau nhức do phong thấp.

Làm thông mũi và giúp đầu óc tỉnh táo.

Giảm đầy bụng, khó chịu do khí nghẽn trong cơ thể.

Sát trùng.

Giảm viêm và giảm ngứa.

Làm ấm cơ thể.

Theo y học hiện đại, long não có tác dụng:

Diệt khuẩn và tạo cảm giác tê mát khi bôi ngoài da.

Kích thích niêm mạc dạ dày khi uống: Liều nhỏ giúp ấm bụng và dễ chịu; Liều cao có thể gây buồn nôn hoặc nôn.

Tác động lên hệ thần kinh trung ương: Gây hưng phấn; Tăng nhịp thở và hỗ trợ tuần hoàn; Tiêm dưới da có thể kích thích phản xạ mạnh.

Long não được dùng trong nhiều bài thuốc hỗ trợ điều trị bệnh, nhưng nếu tự ý sử dụng sai liều hoặc dùng cho không đúng đối tượng có thể gây độc. Vì vậy, người bệnh nên tham khảo ý kiến thầy thuốc hoặc chuyên gia y tế trước khi dùng.

Tổng hợp