Loài cây kịch độc có thể gây tử vong chỉ sau một lần chạm trôi dạt vào bãi biển nổi tiếng, chuyên gia phát cảnh báo khẩn

13-02-2026 - 10:50 AM | Sống

Chính quyền địa phương tại Anh vừa phát đi cảnh báo khẩn sau khi phát hiện một loài thực vật cực độc trôi dạt vào bãi biển ở khu vực Cumbria.

Loài cây này có tên hemlock water-dropwort, thuộc họ độc cần, còn được gọi bằng biệt danh rùng rợn “ngón tay người chết”. Đây được xem là một trong những loài thực vật độc nhất tại Anh, có khả năng gây tử vong cho người và động vật trong thời gian ngắn nếu tiếp xúc hoặc ăn phải.

Theo thông tin từ chính quyền Arnside, Cumbria phối hợp với Hội đồng Westmorland và Furness, mẫu cây độc được phát hiện trên một đoạn bờ biển trong khu vực. Do ảnh hưởng của thời tiết thất thường cùng thủy triều mạnh thời gian gần đây, nhà chức trách lo ngại loài cây này có thể tiếp tục trôi dạt và xuất hiện tại các bãi biển lân cận.

Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không chạm vào cây và hạn chế dắt thú cưng đi dạo tại những khu vực bị ảnh hưởng.

Cây Hemlock water-dropwort chứa độc tố mạnh tên là oenanthotoxin, tác động trực tiếp đến hệ thần kinh. Chỉ một lượng nhỏ cũng có thể gây co giật nghiêm trọng, suy hô hấp và dẫn đến tử vong. Loài cây này đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ và động vật do hình dạng rễ dễ gây nhầm lẫn.

Thông thường, cây mọc dọc theo bờ sông, suối và khu vực ẩm ướt. Tuy nhiên, các cơn bão gần đây được cho là đã khiến cây bị bật gốc và cuốn ra bãi biển. Phần rễ màu trắng, có hình dạng giống củ cải hoặc củ parsnip và tỏa mùi tương tự rau mùi tây, chính là bộ phận chứa độc tố cao nhất. Khi thời tiết xấu làm xáo trộn lớp đất, phần rễ có thể bị lộ ra ngoài, làm tăng nguy cơ tiếp xúc.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu loài cây này xuất hiện tại khu vực Cumbria. Vào tháng 12 năm ngoái, lực lượng cứu hộ bờ biển Millom cũng từng ghi nhận trường hợp tương tự và phát đi cảnh báo công khai.

Đội cứu hộ khi đó nhấn mạnh rằng chỉ một phần nhỏ của cây cũng đủ gây nguy hiểm nghiêm trọng do tác động đến hệ thần kinh, đồng thời khuyến nghị người dân nâng cao cảnh giác khi đến bãi biển, đặc biệt với gia đình có trẻ em và vật nuôi.

Du khách nếu phát hiện loài cây này được đề nghị thông báo ngay cho chính quyền địa phương để xử lý an toàn, thay vì tự ý tiếp xúc hoặc di chuyển cây.

Nguồn: The Sun

4 thực phẩm bình thường ăn rất ngon nhưng hâm nóng lại sinh "chất kịch độc", đừng tiết kiệm mà rước bệnh vào người

Theo Phạm Trang

Đời sống & pháp luật

