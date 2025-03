Loài cây quái dị bậc nhất thế giới: Có thể "sinh con" như động vật, tại Việt Nam cũng xuất hiện

Trong quần thể thực vật đa dạng, cây vẹt (tên khoa học: Bryophyllum) nổi bật với khả năng sinh sản không giống ai. Đây là một loài cây có thể sinh sản vô tính một cách kỳ diệu thông qua các búp lá - một hiện tượng được ví như việc "sinh con" trong thế giới động vật, bởi lẽ chúng không cần đến quá trình thụ phấn.

Cây vẹt có nguồn gốc từ Madagascar - một đảo quốc nổi tiếng với đa dạng sinh học đặc hữu. Cây sau đó đã lan rộng khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. Độc đáo hơn, loài cây này không chỉ sinh sản qua quả và hạt như thông thường mà còn qua cách lớp "con non" phát triển trên mép lá của chúng. Phần "con non" này, sau khi tách khỏi lá mẹ và rơi xuống đất, sẽ tự thân phát triển thành cây mới mà không cần đến sự can thiệp của con người.

Theo các nghiên cứu đã được công bố trong các tạp chí khoa học quốc tế, như "Plant Physiology", khả năng tái sinh mạnh mẽ này giúp cây vẹt có thể tồn tại qua những mùa khô hạn, nơi nước là một nguồn tài nguyên quý giá. Các nhà khoa học đã phân tích cơ chế sinh học đằng sau quá trình này và khẳng định rằng đây là một chiến lược sinh tồn thông minh trong tự nhiên.

Ở Việt Nam, cây vẹt không chỉ được yêu thích vì khả năng sinh trưởng mạnh mẽ mà còn bởi vẻ ngoài độc đáo và ít cần chăm sóc. Tuy vậy, cần phải cẩn trọng bởi cây có khả năng trở thành loại cây xâm lấn, có thể gây hại cho hệ sinh thái bản địa nếu không được quản lý đúng cách.

Trong bối cảnh toàn cầu đang đối mặt với biến đổi khí hậu, cây vẹt cũng thu hút sự chú ý của giới nghiên cứu với mong muốn áp dụng khả năng sinh tồn ưu việt của nó vào nông nghiệp bền vững, đặc biệt là trong việc cải thiện các giống cây chịu hạn.