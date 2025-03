Loại cây Trung Quốc "quý như vàng", dùng làm thuốc chữa bệnh: Việt Nam để mọc hoang

Loại cây người Trung Quốc “quý như vàng”

Cây hoàng tinh có tên khoa học là Polygonatum sibiricum, thuộc họ hành tỏi. Cây còn được biết đến với tên gọi khác là cây cơm nếp, mễ phủ, cứu hoang thảo.

Quả hoàng tinh nhìn giống như những hạt đậu phộng nhưng có màu sắc khác. Rễ củ của hoàng tinh nhìn gần giống củ gừng, có mùi đường và mang vị chua xen lẫn ngọt nhẹ.

Tại Việt Nam, cây thường mọc hoang trong những vùng rừng ẩm, đất có nhiều mùn trên vùng núi có đá xanh ở khu vực phía Bắc.

Tuy nhiên, ở Trung Quốc, hoàng tinh được ví “quý như vàng”. Người Trung Quốc thường dùng phần rễ củ hoàng tinh làm thuốc chữa bệnh hoặc chế biến thành các món ăn, trang The Paper cho hay.

Cây hoàng tinh được người Trung Quốc "quý như vàng".

Theo y học cổ truyền Trung Quốc, rễ củ hoàng tinh có vị ngọt, tính bình, đi vào kinh tỳ, kinh phế, kinh thận, có tác dụng bổ khí dưỡng âm, cường tỳ, dưỡng phế, bổ thận.

Hoàng tinh chủ yếu dùng cho người có tỳ vị hư nhược, mệt mỏi, khô miệng chán ăn, phế hư ho khan, ho ra máu do mệt mỏi, đau lưng, nóng trong, khát nước.

Theo thông tin từ Viện Y học cổ truyền Hồ Nam, Trung Quốc, phần rễ củ của cây hoàng tinh chứa một lượng lớn tinh bột, đường, chất béo, protein, caroten, vitamin và nhiều chất dinh dưỡng khác. Ăn vào mát và có vị ngọt. Người Trung Quốc thường ăn sống hoặc hầm canh thịt với củ hoàng tinh để bồi bổ sức khỏe.

Củ hoàng tinh thường được dùng làm thuốc chữa bệnh.

Tác dụng của củ hoàng tinh

Nghiên cứu hiện đại cũng chứng minh tác dụng của củ hoàng tinh đối với sức khỏe.

1. Chống lão hóa

Theo thông tin trên trang sức khỏe All Things Health của Mỹ, củ hoàng tinh chứa một số chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi các tác hại do gốc tự do gây ra, từ đó giúp làm chậm quá trình lão hóa trong cơ thể.

2. Cải thiện chức năng hô hấp

Hoàng tinh có tác dụng tiêu đờm, điều trị tình trạng ho mạn tính, viêm phế quản, hen suyễn.

3. Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Củ hoàng tinh chứa flavonoid giúp điều hòa huyết áp, giảm mỡ máu và phòng ngừa mắc bệnh tim.

Nghiên cứu trên chuột cũng phát hiện ra rằng những con chuột bị rối loạn mỡ máu đã giảm đáng kể nồng độ cholesterol toàn phần và triglyceride trong máu sau khi sử dụng chiết xuất củ hoàng tinh.

Củ hoàng tinh cũng được chứng minh là có tác dụng chống lại tình trạng xơ vữa động mạch do tăng lipid máu ở chuột đồng. Với những con chuột bị suy tim, sử dụng củ hoàng tinh đã giúp chúng cải thiện chức năng tim đáng kể.

Củ hoàng tinh giúp phòng ngừa mắc bệnh tim mạch hiệu quả.

4. Ổn định đường huyết

Nghiên cứu trên chuột chỉ ra rằng hợp chất phenolic, saponin và polysaccharides trong củ hoàng tinh có tác dụng kích thích tụy tiết insulin, giúp kiểm soát bệnh chỉ số đường huyết hiệu quả.

5. Giảm căng thẳng, an thần

Thông tin trên trang All Things Health cho thấy củ hoàng tinh có tác dụng an thần, ngăn ngừa tình trạng mất ngủ và làm dịu cảm giác lo lắng, căng thẳng.

6. Tăng cường miễn dịch

Củ hoàng tinh có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm, giúp nâng cao sức đề kháng của cơ thể, từ đó phòng ngừa tình trạng nhiễm trùng, bệnh tật do virus, vi khuẩn gây ra.

7. Tốt cho hệ tiêu hóa

Củ hoàng tinh có tác dụng kiện tỳ, bổ vị, tăng cường chức năng tiêu hóa, giúp ăn ngon miệng, giảm tình trạng ợ nóng, đầy bụng, khó tiêu.

8. Tốt cho da

Củ hoàng tinh có thể làm giảm các vấn đề trên da như mụn nhọt, vết bầm tím và phát ban, trang All Things Health cho hay.

Cách sử dụng củ hoàng tinh

- Sắc nước uống: Mỗi ngày có thể dùng 10-15g củ hoàng tinh tươi, thái lát, sắc nước uống.

- Chế biến thành món ăn: Củ hoàng tinh có thể kết hợp với kỷ tử, thịt gà, thịt chim bồ câu và nhiều nguyên liệu khác để nấu thành các món canh, món cháo bổ dưỡng.

Lưu ý khi sử dụng củ hoàng tinh

Để đảm bảo sức khỏe và hạn chế nguy cơ gặp tác dụng phụ, trước khi sử dụng củ hoàng tinh hoặc thêm loại dược liệu này vào chế độ ăn, mọi người nên tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc người có chuyên môn.

(Theo The Paper, All Things Health)