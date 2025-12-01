Loại cây vừa đẹp mắt vừa đuổi chuột cực tốt: Người Việt biết trồng từ trăm năm trước

Chuột có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản, sẵn sàng ăn sạch những gì bạn trồng trong vườn và phá hoại không gian sống trong nhà. Tuy nhiên, chúng thường tránh một loài cây đặc biệt: cây hoa thủy tiên, điều này khiến loại cây nở vào mùa xuân này trở thành một biện pháp đuổi chuột tự nhiên vừa đẹp mắt vừa hiệu quả, theo chuyên trang trang trí và chăm sóc nhà cửa House Digest.

Hoa thuỷ tiên là loại hoa được người Việt, đặc biệt là người Hà Nội, rất ưa chuộng vào dịp Tết Nguyên đán. Thú chơi hoa thủy tiên dịp Tết đã có từ trăm năm. Theo thông tin trên báo Nhân dân, nhiều tư liệu cho thấy từ những năm đầu thế kỷ XX, thú chơi hoa thủy tiên đã tồn tại và khá thịnh hành trong giới chơi hoa Hà thành.

Thú chơi hoa thủy tiên dịp Tết của người Hà Nội đã có từ trăm năm. (Ảnh: Nam Nguyễn/Báo Nhân dân)

Thú chơi hoa thuỷ tiên là một thú vui tao nhã, đòi hỏi sự tỉ mỉ trong quá trình chăm sóc và tạo hình, tập trung vào việc chăm sóc và uốn nắn củ hoa từ sớm để hoa nở đúng dịp Tết.

Vẻ đẹp của thủy tiên được các cụ truyền tụng lại là “mâm ngọc chén vàng”, nghĩa là lớp cánh trắng như ngọc, còn lớp nhụy như bằng vàng, vừa mô tả vẻ đẹp, vừa mô tả sự quý giá của loài hoa đặc biệt này.

Không chỉ đẹp, những bông hoa thuỷ tiên hoạt động tốt trong việc xua đuổi chuột nhờ mùi hương của chúng và vì chúng chứa một chất hóa học (lycorine) có độc tính đối với động vật có vú. Bằng cách trồng loài hoa này, bạn có thể ngăn chuột phá hoại luống hoa của mình.

Tuy vậy, mặc dù hoa thủy tiên chắc chắn sẽ không “mời gọi” chuột vào sân, bạn vẫn phải cẩn thận khi trồng và chăm sóc các củ hoa này. Lycorine, chất độc có trong cây, khiến hoa thủy tiên trở nên không an toàn nếu bạn có trẻ nhỏ hoặc vật nuôi. Theo Hiệp hội Phòng chống Ngược đãi Động vật Hoa Kỳ (ASPCA), việc ăn phải hoa thủy tiên có thể gây hại cho mèo, chó và ngựa. Trung tâm Kiểm soát Chất độc Mỹ cũng cảnh báo rằng trẻ em cần được tránh xa loài hoa này.

Cách trồng hoa thủy tiên để đuổi chuột

Nếu chuột đã phá hoại khu vườn của bạn, hoa thủy tiên có thể được trồng trong chậu hoặc trực tiếp xuống đất gần đó để tạo một lớp bảo vệ. Để ngăn những loài gây hại này đến gần nhà, hãy thử trồng hoa thủy tiên bên cạnh các lối ra vào, cửa sổ hoặc bất kỳ khe nứt nào trên tường ngoài. Bạn cũng có thể trồng hoa ở những khu vực bạn từng thấy chuột xuất hiện hoặc dọc theo ranh giới khu đất của mình.

Hoa thủy tiên phát triển tốt ở nơi có nhiều ánh nắng và sẽ không nở nếu chỉ nhận được ánh sáng yếu. Khi mùa thu bắt đầu, bạn có thể bắt tay trồng củ để chúng kịp nảy mầm vào mùa xuân. Những bông hoa này phát triển tốt nhất trong đất thoát nước tốt và cần khoảng cách từ 10-15cm giữa các cây. Khi đặt củ xuống đất, hãy đảm bảo có 5 cm đất phủ phía trên trước khi tưới nước. Khi hoa thủy tiên bắt đầu mọc vào mùa xuân, bạn chỉ cần tưới nước nếu trời không mưa trong vài tuần.

Vì sao hoa thủy tiên có thể đuổi chuột và các loài gặm nhấm khác?

Mặc dù hoa thủy tiên là loài hoa tuyệt đẹp và có mùi thơm dễ chịu đối với con người, loài gặm nhấm lại không thích mùi hương này. Hơn nữa, như đã đề cập, loài hoa này cũng chứa lycorine — một loại alkaloid có độc tính. Hóa chất này được biết đến với khả năng xua đuổi chuột nhắt, thỏ, hươu, sóc và chuột đồng, cũng như chuột cống. Củ hoa chứa lượng lycorine nhiều nhất, nhưng chất này có mặt trong toàn bộ cây. Nếu động vật ăn phải hoa thủy tiên, chúng sẽ có khả năng gặp các triệu chứng đường tiêu hóa như nôn mửa và tiêu chảy; con người cũng có phản ứng tương tự. Ngoài ra, cây còn chứa các tinh thể oxalate có thể gây kích ứng da khi chạm vào.

Vì tất cả những lý do trên, nhiều loài động vật, bao gồm cả chuột, sẽ tránh xa loài cây lâu năm này. Nếu bạn chọn trồng hoa thủy tiên như một biện pháp đuổi chuột trong vườn, hãy lưu ý rằng dù có đặc tính xua đuổi, hoa thủy tiên vẫn có thể bị loài gặm nhấm đào lên. Trước khi trồng hoa thủy tiên trong vườn, hãy tìm hiểu thêm một số mẹo trồng củ quan trọng khác từ chuyên gia.