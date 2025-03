Loại gia vị cực quen mặt ở Việt Nam, là thuốc quý nhưng ít người biết tận dụng

Chống oxy hóa và ngăn ngừa ung thư

Đinh hương chứa một lượng lớn các hợp chất chống oxy hóa, đặc biệt là eugenol, giúp trung hòa các gốc tự do gây hại trong cơ thể. Gốc tự do là nguyên nhân chính gây ra lão hóa và nhiều bệnh mãn tính. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng đinh hương có chỉ số ORAC (khả năng hấp thụ gốc tự do) rất cao, vượt trội so với nhiều loại thảo mộc và gia vị khác.

Một số nghiên cứu trong ống nghiệm và trên động vật cho thấy eugenol trong đinh hương có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Tuy nhiên, cần có thêm nghiên cứu trên người để xác nhận hiệu quả này.

Đinh hương là thuốc quý nhưng ít người biết tận dụng. Ảnh: Getty Images

Kháng khuẩn và kháng nấm

Eugenol trong đinh hương có khả năng tiêu diệt hoặc ức chế sự phát triển của nhiều loại vi khuẩn gây bệnh, bao gồm E. coli, Staphylococcus aureus và Streptococcus pneumoniae. Đinh hương có thể được sử dụng để điều trị các bệnh nhiễm trùng đường ruột, nhiễm trùng da và nhiễm trùng đường hô hấp. Ngoài ra, đinh hương cũng có hiệu quả trong việc chống lại một số loại nấm gây bệnh, như Candida albicans.

Hỗ trợ tiêu hóa

Đinh hương giúp kích thích sản xuất enzyme tiêu hóa, tăng cường nhu động ruột và giảm các triệu chứng khó tiêu, đầy hơi, ợ chua. Nó cũng có thể giúp làm dịu các cơn co thắt dạ dày và giảm buồn nôn. Một số nghiên cứu cho thấy đinh hương có thể giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày và giảm nguy cơ loét dạ dày.

Giảm đau và kháng viêm

Eugenol trong đinh hương có tác dụng gây tê và giảm đau hiệu quả, thường được sử dụng trong nha khoa để giảm đau răng và nướu. Bạn có thể ngậm một nụ đinh hương hoặc thoa tinh dầu đinh hương pha loãng lên vùng răng đau. Trong khi đó, tính kháng viêm của đinh hương có thể giúp giảm đau và sưng tấy ở khớp. Bạn có thể sử dụng tinh dầu đinh hương để xoa bóp các khớp bị đau. Đinh hương còn có tác dụng giúp giảm các chứng viêm nhiễm khác của cơ thể.

Đinh hương giúp giảm đau hiệu quả. Ảnh: Times of India

Ổn định đường huyết

Các nghiên cứu cho thấy rằng các hợp chất trong đinh hương, đặc biệt là eugenol, có thể giúp cải thiện độ nhạy cảm của tế bào với insulin. Điều này có nghĩa là tế bào có thể phản ứng tốt hơn với insulin, giúp glucose được vận chuyển vào tế bào hiệu quả hơn, từ đó làm giảm lượng đường trong máu. Một số nghiên cứu cho thấy đinh hương có thể giúp giảm lượng đường trong máu ở người bệnh tiểu đường type

Bảo vệ sức khỏe gan

Eugenol trong đinh hương đã được chứng minh là có khả năng bảo vệ gan khỏi tác động tiêu cực của nhiều chất độc hại, bao gồm cả rượu và thuốc. Cơ chế bảo vệ này có thể liên quan đến khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ của eugenol, giúp trung hòa các gốc tự do gây hại cho tế bào gan.

Tăng cường hệ miễn dịch

Đinh hương có tác dụng kích thích sản xuất tế bào bạch cầu, hay còn gọi là tế bào lympho. Đây là những tế bào đóng vai trò then chốt trong hệ thống miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, virus và nấm. Khi số lượng tế bào bạch cầu tăng lên, khả năng bảo vệ của cơ thể cũng được nâng cao, giúp chúng ta ít bị ốm vặt hơn.

Ngoài ra, đinh hương còn chứa nhiều hợp chất có đặc tính kháng khuẩn và kháng viêm, giúp ức chế sự phát triển của các vi sinh vật gây hại và giảm viêm nhiễm trong cơ thể. Nhờ đó, đinh hương không chỉ hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch mà còn giúp phòng ngừa và điều trị một số bệnh nhiễm trùng.

Cải thiện sức khỏe xương

Đinh hương là nguồn cung cấp mangan dồi dào, đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển xương, giúp duy trì cấu trúc xương chắc khỏe và ngăn ngừa các vấn đề liên quan đến xương khớp. Bên cạnh vai trò đối với sức khỏe xương, mangan còn tham gia vào nhiều quá trình sinh học khác trong cơ thể, bao gồm chuyển hóa năng lượng, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do và hỗ trợ chức năng hệ thần kinh.