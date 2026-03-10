Loại hạt “tí hon” nhưng là “gã khổng lồ” dinh dưỡng, tốt cho tim mạch, chống lão hóa và bảo vệ mắt, ở Việt Nam rụng đầy gốc nhưng ít ai ăn

Hạt thông là phần nhân của quả cây thông sau khi được tách vỏ. Trong cả dinh dưỡng hiện đại và y học cổ truyền, hạt thông đều được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe, có thể giúp giảm nguy cơ bệnh tim mạch và hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa.

Theo quan niệm của y học cổ truyền, hạt thông có vị ngọt, tính ấm, tác động vào các kinh gan, phổi và đại tràng. Trong sách y học cổ từng ghi chép rằng: “Hạt thông giúp làm ấm dạ dày và ruột, dùng lâu có thể giúp cơ thể nhẹ nhàng, kéo dài tuổi thọ”.

Đông y cho rằng loại hạt này có tác dụng dưỡng âm, nhuận táo, bồi bổ cơ thể, phù hợp với người cao tuổi, người thể trạng yếu, hay bị táo bón hoặc ho khan.

Tuy nhiên, những người có tỳ vị yếu, dễ tiêu chảy hoặc ho nhiều đờm nên sử dụng thận trọng, tránh ăn quá nhiều.

Nhiều chất chống oxy hóa, tốt cho tim mạch và mắt

Theo khuyến nghị của Quỹ Tim mạch Anh, lượng hạt nên ăn mỗi ngày chỉ nên ở mức một nắm tay, khoảng 30 gram. Nếu ăn quá nhiều, cơ thể có thể hấp thụ lượng calo lớn và làm tăng nguy cơ tăng cân.

Với khẩu phần hợp lý, hạt thông mang lại nhiều lợi ích. Trong loại hạt này có nhiều chất béo không bão hòa, chất xơ, phytosterol (sterol thực vật) và các hợp chất chống oxy hóa. Những thành phần này có thể giúp giảm nguy cơ bệnh tim mạch và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do.

Ngoài ra, hạt thông còn chứa đồng - một khoáng chất có vai trò trong việc chống lão hóa và hỗ trợ sức khỏe tế bào.

Đối với sức khỏe mắt, hạt thông cung cấp lutein, một chất chống oxy hóa quan trọng giúp lọc tia cực tím và bảo vệ võng mạc, từ đó giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể khi tuổi tác tăng lên.

Ăn hạt thông có thể giúp kiểm soát cân nặng

Dù các loại hạt nói chung chứa nhiều chất béo, nhưng nếu ăn với lượng vừa phải, chúng lại có thể giúp kiểm soát cảm giác thèm ăn.

So với các món ăn vặt phổ biến như khoai tây chiên, bánh ngọt hay kem, các loại hạt - trong đó có hạt thông - được xem là lựa chọn lành mạnh hơn.

Một nghiên cứu cho thấy phụ nữ thừa cân nếu ăn khoảng 30 gram hạt thông trước bữa sáng có thể giảm lượng thức ăn trong cả ngày tới 37%.

Ngoài ra, lượng protein trong hạt thông cũng giúp duy trì năng lượng lâu hơn, từ đó giảm cảm giác mệt mỏi và uể oải.

6 lợi ích nổi bật của hạt thông

Nếu sử dụng hợp lý, hạt thông có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe:

- Giảm nguy cơ bệnh tim mạch.

- Hỗ trợ làm đẹp da và làm chậm quá trình lão hóa.

- Giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể.

- Giúp kiểm soát cảm giác thèm ăn, hỗ trợ giảm cân.

- Bổ sung năng lượng cho cơ thể.

- Hỗ trợ tiêu hóa và được cho là có lợi cho tuổi thọ theo quan niệm Đông y.

Gợi ý một số món ăn với hạt thông

Hạt thông không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn có hương vị bùi, thơm, dễ kết hợp với nhiều món ăn.

Một gợi ý là nấm đùi gà áp chảo sốt kiểu Hàn, trong đó nấm được nướng thơm rồi rắc hạt thông nghiền lên trên, giúp tăng hương vị và tạo độ béo nhẹ cho món chay.

Ngoài ra, mì Ý xào tôm với tỏi và hạt thông cũng là món ăn được nhiều người yêu thích. Tôm tươi kết hợp với tỏi phi thơm và hạt thông giòn bùi tạo nên sự hòa quyện thú vị giữa các lớp kết cấu: mềm, dai và giòn.

Tuy nhiên, dù là thực phẩm tốt cho sức khỏe, hạt thông vẫn nên được dùng ở mức vừa phải, khoảng 30 gram mỗi ngày, để tận dụng lợi ích dinh dưỡng mà không làm tăng lượng calo quá mức.

(Nguồn và ảnh: HK01)