Cục Xuất nhập khẩu dẫn số liệu của Tổng cục Hải quan cho biết, tháng 1/2025, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt 160.632 tấn, trị giá 298,68 triệu USD, so với tháng 12/2024 giảm 32,5% về lượng và 34% về trị giá, so với tháng 1/2024 giảm 23,7% về lượng nhưng vẫn tăng 0,6% về trị giá nhờ giá duy trì ở mức cao.

Theo đó, tháng 1/2025, giá cao su xuất khẩu bình quân của Việt Nam đạt 1.859 USD/tấn, giảm 2,3% so với tháng 12/2024 nhưng vẫn tăng mạnh 31,7% so với tháng 1/2024. Do trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nên hoạt động xuất khẩu cao su của Việt Nam giảm khá mạnh trong tháng đầu tiên của năm 2025.

Tháng 1/2025, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang hầu hết thị trường tiêu thụ chính đều giảm so với tháng 12/2024. Trong đó, Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam trong tháng đầu năm 2025, chiếm tỷ trọng 78,7% về lượng và 78,1% về trị giá, với khối lượng đạt 126.384 tấn, trị giá 233,3 triệu USD, giảm 24,7% về lượng nhưng tăng 0,1% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Giá cao su xuất khẩu bình quân sang thị trường này đạt 1.846 USD/tấn, tăng 33%.

Tương tự, lượng cao su xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ và Hàn Quốc cũng giảm mạnh 66,6% và 54% so với cùng kỳ năm 2024, lần lượt đạt 3.934 tấn và 2.452 tấn.

Đáng chú ý, Malaysia bất ngờ vươn lên trở thành thị trường xuất khẩu cao su lớn thứ hai của nước ta trong tháng 1/2025, với khối lượng tăng gấp 746% và trị giá tăng 839% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 6.605 tấn, trị giá 10.095 tấn.

Mặc dù hạ nhiệt so với tháng trước nhưng giá cao su được dự báo sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian tới, do nguồn cung đang bước vào giai đoạn thấp điểm.

Theo đó, cây cao su thường được khai thác đến tháng 1 hàng năm, sau đó ngừng cạo mủ từ tháng 2 đến tháng 5 để thay lá trước khi vào vụ khai thác mới. Vì vậy, sản lượng mủ chỉ có thể dần được bổ sung trở lại từ tháng 6/2025 trở đi.

Bên cạnh đó, giá cao su cũng được hỗ trợ bởi sự mất cân đối cung - cầu dài hạn trên toàn cầu. Trong một báo cáo mới đây, Hiệp hội Các quốc gia sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC) cho biết, tiêu thụ cao su toàn cầu ước tính đã vượt sản lượng 1,16 triệu tấn trong năm 2024. Đồng thời, cảnh báo rằng, tình trạng thiếu hụt nguồn cung cao su toàn cầu có thể kéo dài đến năm 2028, dẫn đến mức thiếu hụt hàng năm từ 600.000 - 800.000 tấn cao su.

Trong những năm gần đây, diện tích trồng cao su tại các quốc gia sản xuất hàng đầu Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia có xu hướng giảm dần do người dân chuyển đổi từ trồng cây trồng từ cao su sang các loại cây trồng khác có lợi nhuận cao hơn.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định áp thuế 10% đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc kể từ ngày 4/2/2024. Doanh số bán xe ô tô cũng như lốp xe cao su của Trung Quốc vào Mỹ có thể bị ảnh hưởng tiêu cực bởi các biện pháp thuế quan mới. Điều này có thể gây tăng giá cao su.