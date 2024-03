Loại nước được ví như “nhân sâm xanh” ở Nhật Bản, phòng bệnh và làm đẹp

Nước ép xanh là thức uống lâu đời và rất phổ biến ở Nhật Bản, được mọi lứa tuổi yêu thích. Nó được phát minh bởi Tiến sĩ Hitoshi Endo của Đại học Hoàng gia Kyoto (Nhật Bản) trong Thế chiến thứ hai để giải quyết tình trạng thiếu lương thực trầm trọng và cần bổ sung dinh dưỡng dễ hấp thụ, cách làm đơn giản.

Cái tên nước ép xanh được vợ của ông đặt tên dựa trên màu sắc của nó. Sau chiến tranh, để phục vụ thêm nhu cầu làm đẹp, chăm sóc sức khỏe mà loại đồ uống này đã được thay đổi một số thành phần, cũng linh hoạt hơn trong chế biến nhưng không đánh mất cốt lõi ban đầu.

Thành phần và cách chế biến nước ép xanh

Thành phần của nước ép xanh hiện nay rất đa dạng, không chỉ vì hương vị thơm ngon mà còn về dinh dưỡng đầy đủ, một số còn cho thêm một ít mật ong, protein đậu nành, trái cây… để dễ uống hơn. Các nguyên liệu cốt lõi màu xanh đậm chính như sau:

- Cải xoăn: Loại rau này được mệnh danh là vua của các loại rau màu xanh đậm. Nó kết hợp nhiều chất chống oxy hóa như vitamin A, vitamin C, beta-carotene, lutein, polyphenol, flavonoid (quercetin, kaempferol) và melatonin hiếm nên khả năng chống oxy hóa rất cao, khả năng chống oxy hóa DPPH gấp 3 lần bắp cải và gấp 8 lần cà rốt. Ngoài chất xơ còn rất giàu sulforaphane, vitamin K, canxi, kali và nitrat tự nhiên.

Nước ép xanh có nguyên liệu từ các loại rau, tảo và lá xanh như lá lúa mì, lúa mạch (Ảnh minh họa)

- Lá lúa mạch: Đây là thành phần chính từ lâu đời của nước ép xanh. Lá lúa mạch có vị ngọt nhẹ, thơm, giàu chất xơ, sắt, enzyme SOD chống oxy hóa. Lưu ý nên chọn lá lúa mạch không quá non nhưng đừng quá già để có hàm lượng GABA, magie cao mà lại dễ uống hơn, tốt cho tiêu hóa và thải độc cơ thể.

- Lá lúa mì: Có thể dùng lá lúa mì thay thế lá lúa mạch hoặc cả hai cùng lúc. Lúa mì non được cho là giàu dinh dưỡng và chống oxy hóa, có tác dụng giảm cân nhưng lại cung cấp năng lượng tốt hơn lá lúa mạch. Nó cũng giàu magie và các khoáng chất khác hơn.

- Tảo xanh: Nguyên liệu này phổ biến trong rất nhiều món ăn, đồ uống ở Nhật Bản. Bởi vì mỗi tế bào tảo xanh là một sinh vật sống hoàn chỉnh nên tảo xanh được cho là có thành phần dinh dưỡng hoàn chỉnh, chứa hầu hết các vitamin, khoáng chất, protein và axit amin cần thiết cho mọi loại sự sống cùng DHA quý giá. NASA công nhận tảo biển là thực phẩm không gian, đồng thời được WHO đánh giá là “thực phẩm tốt nhất thế kỷ 21” và “thực phẩm giàu protein toàn diện”.

- Cây Ashitaba: Ashitaba là một loại thảo mộc xanh rất được ưa chuộng ở Nhật Bản, phổ biến khi làm đồ uống. Cái tên Ashitaba xuất phát từ sức sống đáng kinh ngạc và tốc độ sinh trưởng cực nhanh của nó. Về dinh dưỡng, cây này có hàm lượng chất xơ cao, giàu beta-carotene, vitamin B6, vitamin B12, kali. Đặc biệt, vitamin C trong ashitaba cao tới 30 mg/100g, vượt qua cả quýt. Nó còn chứa chất ketone thơm đặc biệt quý hiếm gọi là Chalcone hạ đường huyết và nhiều công dụng làm đẹp.

Về cách làm, rất đơn giản là bạn dùng nguyên liệu tươi, làm sạch, ép nước hoặc nghiền nát chúng rồi pha nước uống. Tốt nhất là nên uống càng sớm càng tốt sau khi chế biến, không để quá 2 giờ và thêm một chút bã để tăng cường chất xơ.

Những lợi ích sức khỏe, làm đẹp giúp nước ép xanh được ví tốt như nhân sâm

Nước ép xanh được coi là thức uống tốt như nhân sâm với sức khỏe, lại rất hiệu quả trong làm đẹp ở Nhật Bản, được không ít quốc gia khác học theo. Theo nhiều nghiên cứu của Nhật Bản, nước ép xanh có những lợi ích nổi bật sau:

Chống lão hóa và làm đẹp da

Nước ép xanh có chứa beta-carotene, vitamin C và E, và tác dụng chống oxy hóa của enzyme SOD (một loại enzyme có thể loại bỏ các loại oxy phản ứng. Vì vậy, nó có thể trì hoãn phản ứng lão hóa của tế bào do quá trình oxy hóa gây ra. Hơn nữa, vitamin C sẽ tham gia vào quá trình tăng sinh collagen trong cơ thể, từ đó cải thiện độ săn chắc, đàn hồi của da, làm trắng da từ bên trong.

Nước ép xanh rất hiệu quả trong giảm cân, làm đẹp da, chống lão hóa ở nữ giới (Ảnh minh họa)

Giảm cân, giảm phù nề

Lượng kali dồi dào do các loại rau, lá xanh đậm trong nước ép xanh mang lại có thể điều chỉnh cân bằng nước trong cơ thể. Đồng thời giàu chất xơ, chất chống oxy hóa giúp tăng cường thải độc, thư giãn tinh thần và cơ bắp. Từ đó giúp cơ thể nhẹ nhàng, hỗ trợ giảm cân và loại bỏ phù nề.

Nó cũng nổi tiếng là loại đồ uống hỗ trợ siết cân, nhất là vòng eo được chị em trẻ tuổi yêu thích. Đặc biệt là lá lúa mạch, lúa mì được cho rằng giúp bạn đầy đủ dinh dưỡng nhưng lại đốt cháy mỡ nội tạng. Tăng cường trao đổi chất cũng là cách nước ép xanh tăng hiệu quả giảm cân.

Tốt cho tiêu hóa

Nước ép xanh rất giàu chất xơ nên có thể thúc đẩy nhu động ruột và hỗ trợ sự phát triển của men vi sinh trong ruột. Đặc biệt, nó còn chứa cải xoăn - thực phẩm được cho là có tác dụng rất tốt trong cải thiện tiêu hóa, phục hồi niêm mạc dạ dày và đường ruột, đồng thời giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư đường tiêu hóa.

Ngăn ngừa cao huyết áp

Kali trong nước ép xanh, nhiều nhất là ở cải xoăn giúp loại bỏ natri dư thừa ra khỏi cơ thể và ngăn ngừa huyết áp cao. GABA ở lúa mạch và lúa mì cũng có tác dụng hỗ trợ cải thiện tình trạng huyết áp, ngăn ngừa huyết áp cao hay giảm đột ngột ở người có tiền sử bệnh huyết áp cao. Hỗ trợ ngăn ngừa các chứng bệnh liên quan đến đột quỵ, tai biến mạch máu não.

Phòng xơ cứng động mạch, cải thiện thiếu máu

Chất xơ dồi dào trong nước ép xanh có tác dụng làm giảm cholesterol xấu (LDL) trong máu. Đặc biệt là cải xoăn và lúa mì được mệnh danh là “kẻ dọn rác mạch máu”.

Bởi thành phần toàn thực vật xanh nên nó hứa lượng lớn chất diệp lục, nghiên cứu cho thấy chất diệp lục có thể giúp ích cho chức năng tạo máu của những người bị thiếu máu do thiếu sắt và tăng số lượng hồng cầu. Điều này là do cấu trúc của diệp lục rất giống cấu trúc của heme, ngoại trừ trung tâm của diệp lục là ion magie, còn heme là ion sắt.

Ngăn ngừa bệnh tiểu đường

Chất xơ trong nước ép xanh có thể giúp ổn định lượng đường trong máu và giảm tốc độ hấp thụ đường. Tảo xanh cũng đã được khoa học chứng minh giúp ổn định đường huyết hiệu quả. Nhưng điều đặc biệt về hạ đường huyết nằm ở Chalcone của nhựa cây Ashitaba - có tác dụng đặc biệt giống insulin.

Giúp khử mùi hôi, an thần, ngủ ngon

Chất diệp lục luôn có tác dụng làm hơi thở thơm mát và loại bỏ mùi hôi miệng. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chất diệp lục cũng có thể giúp giảm mùi cơ thể, thậm chí tình trạng phân nặng mùi cũng có thể giảm. Người Nhật cũng thích uống nước ép xanh vì tác dụng an thần, hỗ trợ giấc ngủ rất tốt.

Chỉ nên uống nước ép xanh trong vòng 2 giờ sau khi chế biến và một số người nên cẩn trọng khi dùng (Ảnh minh họa)

Bạn có thể uống nước ép rau xanh bất cứ lúc nào bạn thích trong ngày. Nhưng nhớ rằng uống nước xanh không có nghĩa là bạn không cần ăn thêm rau củ. Ngoài đảm bảo nguồn nguyên liệu, vệ sinh an toàn thực phẩm khi chế biến thì một số người cũng không thích hợp với nước ép xanh. Ví dụ người suy gan, suy thận, đang dùng thuốc chống đông máu, bị dị ứng đường tiêu hóa, miễn dịch đang quá kém.

Nguồn: Health GVM, Eat This, QQ