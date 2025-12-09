Loại quả giàu collagen chống lão hóa đang vào “mùa vàng”, giá rẻ bèo bán đầy khắp chợ Việt

Mùa thu - đầu đông luôn là thời điểm đẹp nhất trong năm để thưởng thức những trái lựu chín đỏ. Ở thời điểm này, lựu bước vào chính vụ, cho trái ngọt thanh, vỏ căng bóng và hạt mọng nước hơn hẳn các thời điểm còn lại. Đây cũng là lúc lựu đạt chất lượng dinh dưỡng cao nhất, đặc biệt giàu các hợp chất chống oxy hóa có lợi cho da, cho tim mạch và hệ miễn dịch.

Ưu điểm khi mua lựu đúng mùa

Lựu đúng mùa luôn có chất lượng vượt trội so với lựu trái vụ. Trong giai đoạn chính vụ, cây được phát triển trong điều kiện nắng, nhiệt độ và độ ẩm ổn định nên hạt lựu căng mọng, vị ngọt sắc quyện với chút chua nhẹ rất tự nhiên. Vỏ lựu khi ấy thường dày nhưng dai, không bị sượng hoặc thâm, màu sắc đậm và bóng khỏe. Hương thơm của lựu mùa thu cũng nồng nàn hơn, lan nhẹ ngay khi vừa bổ quả. Tỷ lệ hạt đầy cao, gần như không có hạt lép hay hạt bị khô. Đặc biệt, lựu mùa thu có lượng nước nhiều, khi ăn giòn rụm, hạt dễ tách và không bị nát, tạo cảm giác tươi mới ngay từ miếng đầu tiên.

Lựu có một số đặc điểm rất thú vị mà nhiều người không để ý. Hình dáng bên ngoài của lựu thường tròn hoặc hơi vuông múi tùy giống, bề mặt có độ sần tự nhiên và hơi lộ cấu trúc múi bên dưới. Càng chín, lớp vỏ càng căng và các đường gân càng lộ, báo hiệu hạt bên trong đã nở tối đa. Màu sắc của lựu thay đổi tùy giống, từ đỏ hồng, đỏ trầm đến vàng ánh, nhưng dù màu nào, lựu chín đều mang lớp vỏ nặng tay và âm thanh đanh khi gõ nhẹ.

Không chỉ ngon miệng, lựu còn nổi tiếng là một trong những loại quả giàu dưỡng chất nhất. Nhờ hàm lượng vitamin C, vitamin K, polyphenol và đặc biệt là chất chống oxy hóa punicalagin, lựu được ví như tấm lá chắn tự nhiên giúp bảo vệ làn da từ bên trong. Các chất chống oxy hóa trong lựu có khả năng trung hòa gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa, kích thích tái tạo tế bào và phục hồi những tổn thương trên da. Nhờ vậy, làn da trở nên sáng hơn, đàn hồi tốt hơn, bề mặt mịn màng và ít chịu tác động của nắng gắt.

3 lưu ý quan trọng khi mua lựu

1. Ưu tiên những quả lựu cầm lên thấy nặng tay, chắc ruột

Khi chọn lựu, yếu tố đầu tiên cần chú ý không phải màu sắc mà là độ nặng. Một quả lựu ngon luôn có cảm giác chắc tay, nặng hơn vẻ bề ngoài của nó. Điều này cho thấy:

- Trái nhiều nước, hạt căng tròn, đầy đặn.

- Ít bị lép hoặc khô ruột.

- Không bị mất nước do để lâu hay bảo quản sai cách.

Nếu bạn cầm hai quả lựu cùng kích thước, quả nào nhẹ hơn hẳn thì gần như chắc chắn phần hạt bên trong đã bị khô hoặc trái bị thu hoạch non. Những quả này thường cho vị nhạt, hạt cứng và ít nước.

2. Quan sát kỹ phần vỏ: màu đẹp nhưng phải sần nhẹ, vỏ căng nhưng không quá bóng

Vỏ lựu là dấu hiệu nhận biết chất lượng rất chính xác. Lựu ngon thường có:

- Màu đỏ hồng đến đỏ trầm, đều màu trên bề mặt.

- Lớp vỏ căng nhẹ nhưng sần, không quá bóng.

- Đường gân và múi hạt hơi lộ dưới lớp vỏ.

Vỏ quá bóng mượt đôi khi là dấu hiệu lựu còn non, ruột chưa ngọt hoặc đã được xử lý để tăng độ bắt mắt. Ngược lại, vỏ sần tự nhiên là đặc trưng của lựu đã chín tới, hạt bên trong nở tối đa nên vỏ có độ "rán" vừa phải. Ngoài ra, vỏ lựu chín thường có những vùng hơi gồ nhẹ theo từng múi, cho thấy hạt bên trong đang đầy nước. Lựu vỏ phẳng lì thường hạt ít hoặc chưa chín.

3. Tránh xa những quả có vết nứt sâu, thâm đen hoặc rỉ nước

Lựu nứt nhẹ ở đường múi không phải vấn đề lớn; đôi khi đó còn là dấu hiệu trái quá đầy, hạt nở hết mức. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ:

- Nứt nông, khô, không chảy dịch là bình thường.

- Nứt sâu, chảy nước, có vệt thâm là trái bị dập, lên men hoặc bắt đầu hỏng.

Những quả này khi bổ ra sẽ dễ cho hạt bị úng nước, mềm nhũn, có mùi men nhẹ, vị chua gắt.

Tổng hợp