Loại quả ngon ngọt nhất trong họ nhà bí, rẻ như cho lại "siêu dinh dưỡng"

Bí ngòi hỗ trợ tiêu hóa

Bí ngòi chứa hàm lượng chất xơ dồi dào, cả chất xơ hòa tan và không hòa tan, tạo điều kiện cho quá trình tiêu hóa diễn ra trơn tru, ngăn ngừa táo bón, giảm nguy cơ mắc các bệnh về đường ruột như viêm túi thừa, ung thư đại tràng.

Ngoài ra, chất xơ trong bí ngòi còn là nguồn thức ăn cho các vi sinh vật có lợi trong đường ruột. Hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh có vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch, tổng hợp vitamin và khoáng chất, cũng như ngăn ngừa các bệnh tật.

Bí ngòi không chỉ dễ tìm ở Việt Nam mà còn cực tốt cho sức khỏe. Ảnh: Duncan Lu

Tốt cho tim mạch

Bí ngòi chứa hàm lượng kali đáng kể. Kali là một khoáng chất quan trọng giúp điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như huyết áp cao, đột quỵ. Chất xơ trong bí ngòi có khả năng làm giảm lượng cholesterol xấu (LDL cholesterol) trong máu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch, tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Bí ngòi còn chứa nhiều chất chống oxy hóa như lutein, zeaxanthin, beta-carotene. Các chất này giúp bảo vệ tế bào tim mạch khỏi tác hại của các gốc tự do, ngăn ngừa các bệnh tim mạch.

Ổn định đường huyết

Bí ngòi có chỉ số đường huyết thấp, nghĩa là sau khi ăn, đường huyết không tăng đột ngột mà tăng từ từ. Điều này đặc biệt có lợi cho người bệnh tiểu đường hoặc những người có nguy cơ mắc bệnh. Chất xơ trong bí ngòi giúp làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu, từ đó giúp ổn định đường huyết.

Tăng cường thị lực

Bí ngòi chứa hàm lượng lớn lutein và zeaxanthin. Đây là hai chất chống oxy hóa có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ mắt, đặc biệt là điểm vàng của võng mạc, giúp ngăn ngừa các bệnh về mắt như thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể, giảm nguy cơ mù lòa. Bí ngòi cũng chứa vitamin A, một vitamin quan trọng cho thị lực. Vitamin A giúp duy trì chức năng của võng mạc, đặc biệt là trong điều kiện ánh sáng yếu.

Bí ngòi giúp tăng cường thị lực. Ảnh: Duncan Lu

Giúp giảm cân

Bí ngòi là một lựa chọn tuyệt vời cho những người muốn giảm cân hoặc duy trì cân nặng khỏe mạnh. Bí ngòi chứa rất ít calo nhưng lại giàu chất xơ, giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, từ đó giảm lượng calo tiêu thụ trong ngày. Bí ngòi có thể được chế biến thành nhiều món ăn ngon và bổ dưỡng, giúp bạn có thêm nhiều lựa chọn trong quá trình giảm cân.

Tăng cường hệ miễn dịch

Bí ngòi chứa hàm lượng vitamin C đáng kể. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh nhiễm trùng. Các chất chống oxy hóa khác trong bí ngòi như beta-carotene cũng giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của các gốc tự do.

Hỗ trợ xương chắc khỏe

Để có một hệ xương chắc khỏe, cơ thể cần sự phối hợp của nhiều chất dinh dưỡng. Bí ngòi cung cấp vitamin K, canxi và magie, những thành phần quan trọng giúp xương chắc khỏe và ngăn ngừa loãng xương. Vitamin K tham gia vào quá trình đông máu và xây dựng xương, trong khi canxi và magie là những khoáng chất cần thiết để duy trì mật độ xương.

Làm đẹp da

Bí ngòi chứa vitamin A, một vitamin quan trọng cho sức khỏe của làn da. Vitamin A giúp duy trì độ ẩm cho da, ngăn ngừa khô da, giúp da luôn mềm mại, mịn màng. Các chất chống oxy hóa trong bí ngòi giúp bảo vệ da khỏi tác hại của các gốc tự do, ngăn ngừa lão hóa da, giúp da luôn tươi trẻ, rạng rỡ.