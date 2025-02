Loại quả người Trung Quốc rất chuộng ăn trong mùa đông, Việt Nam có nhiều nhưng ít dùng kiểu này

Loại quả người Trung Quốc thích ăn trong mùa đông

Tại miền bắc Trung Quốc, mùa đông thường khắc nghiệt với nhiệt độ xuống dưới 0 độ C. Để chống lại cái lạnh, người dân nơi đây có rất nhiều món ăn đặc biệt giúp họ làm ấm cơ thể, tăng cường dinh dưỡng cũng như sức đề kháng chống lại bệnh tật. Một trong những món ăn đó là lê hầm rượu vang đỏ.

Theo báo South China Morning Post (SCMP), đây là món ăn phổ biến tại các quán ăn phục vụ ẩm thực Đông Bắc nước này. SCMP thậm chí còn gọi lê hầm rượu vang đỏ là “thuốc bổ”, với công dụng làm dịu cổ họng và tăng cường sức khỏe cho lá phổi.

Món ăn này được làm bằng cách hầm các nguyên liệu sau cùng nhau: rượu vang đỏ, đường nâu, mật ong và lê.

Lê hầm rượu vang là món ăn quen thuộc của người dân phía bắc Trung Quốc.

Phóng viên của SCMP đã thử món ăn này tại nhà hàng Shanhetun Steel Pot Stewing. Họ nhận xét: “Hương thơm của lê, hòa quyện với rượu vang đỏ ngọt ngào, đem lại một hương vị rất tươi mới”.

Ở Việt Nam, lê là loại quả không hề xa lạ. Tuy nhiên, ít ai nghĩ tới việc ăn lê hầm. Trên thực tế, cả lê sống và lê nấu chín đều có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Công dụng của quả lê

Quả lê là một loại thực phẩm có tác dụng tư âm nhuận táo, thanh nhiệt tiêu đờm, chủ yếu được sử dụng trong điều trị các bệnh hô hấp, theo thông tin trên website bệnh viện Vinmec.

Theo y học cổ truyền, quả lê có tính mát, hơi chua, có tác dụng thanh nhiệt, nhuận phế, tiêu đờm, giảm ho. Đồng thời, loại trái cây này có tác dụng thanh tâm giáng hỏa, dưỡng huyết sinh tân, nhuận trường, tiêu độc.

Theo “Bản thảo huyền tông”, quả lê sống có tác dụng thanh nhiệt, nhuận táo cho lục phủ. Lê nấu chín thì bổ âm cho ngũ tạng.

Dinh dưỡng trong lê cũng rất đa dạng. Theo nghiên cứu, trong 100g quả lê có:

- 86,5g nước;

- 0,1g chất béo;

- 0,2g protein;

- 1g carbohydrate;

- 1,6g chất xơ;

- 14mg canxi;

- 13mg phospho;

- 0,5mg sắt;

- 0,2mg vitamin PP;

- Các vitamin nhóm B, C, beta caroten;

- 1mg axit folic.

Lê hầm rượu vang được thái lát để dễ sử dụng.

Dưới đây là các công dụng khác của quả lê:

- Bổ sung chất xơ: Mọi người có thể nhận được 25–30g chất xơ nếu ăn lê mỗi ngày.

- Phòng ngừa viêm trong cơ thể: Các hoạt chất trong quả lê có tác dụng chống viêm, giúp giảm đau và giảm viêm hiệu quả.

- Cải thiện hệ thống tiêu hóa: Chất xơ trong quả lê còn có khả năng phòng ngừa tiêu chảy, táo bón.

- Chống lại tác hại của các gốc tự do: Quả lê có chứa khoáng chất đồng (Cu), vitamin C và K, những chất có lợi cho cơ thể. Các chất này bảo vệ cơ thể khỏi các tác động từ các gốc tự do.

- Tăng miễn dịch: Quả lê có chứa nhiều loại vitamin như B2, B3, B6, C và K. Đồng thời, quả lê còn giàu các khoáng chất như canxi, magie, folate, đồng và mangan, góp phần tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể.

- Giảm nguy cơ tiểu đường loại 2: Quả lê chứa nhiều anthocyanin, giúp bạn giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Bạn nên ăn cả vỏ quả lê vì các chất dinh dưỡng này tập trung nhiều ở vỏ.

- Giảm cholesterol: Pectin và chất xơ có trong quả lê có thể giúp giảm mức cholesterol trong máu.

- Tăng cường sức khỏe tim mạch: Trong quả lê có chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp bạn giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

- Phòng ngừa loãng xương: Lê có nhiều boron, khoáng chất vi lượng giúp cơ thể hấp thụ canxi, nên nó rất tốt cho xương. Nếu thiếu boron, cơ thể bạn sẽ khó hấp thụ các khoáng chất như photphat, magie... do đó xương của bạn sẽ dễ bị loãng và gãy, các khớp dễ bị vôi hóa.