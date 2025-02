Loại quả siêu bổ dưỡng, giàu vitamin gấp 7-10 lần cam, cực sẵn ở Việt Nam

Hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Táo ta là nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời, bao gồm cả chất xơ hòa tan (pectin) và không hòa tan. Chất xơ giúp tăng cường nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón, đồng thời hỗ trợ điều trị tiêu chảy. Pectin trong táo ta hoạt động như prebiotic, cung cấp thức ăn cho lợi khuẩn đường ruột, giúp cân bằng hệ vi sinh vật, cải thiện tiêu hóa và tăng cường hấp thu dưỡng chất. Ăn táo ta thường xuyên giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về đường ruột như viêm đại tràng, hội chứng ruột kích thích và ung thư đại trực tràng.

Trái tim khỏe mạnh

Các chất chống oxy hóa như quercetin, catechin trong táo ta giúp giảm cholesterol xấu (LDL), tăng cholesterol tốt (HDL), ngăn ngừa xơ vữa động mạch. Hàm lượng kali dồi dào trong táo ta giúp điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ đột quỵ và các bệnh tim mạch khác. Vitamin C và các flavonoid trong táo ta giúp tăng cường sức bền thành mạch, cải thiện tuần hoàn máu.

Táo ta siêu bổ dưỡng lại cực dễ tìm ở Việt Nam. Ảnh: Getty Images

Phòng ngừa bệnh tiểu đường

Chất xơ trong táo ta làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu, giúp ổn định lượng đường trong máu, đặc biệt beneficial cho người tiểu đường. Một số nghiên cứu cho thấy táo ta có thể cải thiện độ nhạy insulin, giúp cơ thể sử dụng insulin hiệu quả hơn, giảm nguy cơ kháng insulin và tiểu đường tuýp 2.

Lá chắn chống lại ung thư

Táo ta giàu các hợp chất chống oxy hóa như quercetin, catechin, chlorogenic acid... có khả năng trung hòa các gốc tự do, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Các nghiên cứu cho thấy táo ta có thể giúp giảm nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng, ung thư vú, ung thư phổi, ung thư gan...

Hệ miễn dịch vững vàng

Táo ta là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, giúp tăng cường sản xuất bạch cầu, tăng cường khả năng miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng. Các hợp chất chống oxy hóa trong táo ta có tác dụng chống viêm, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính liên quan đến viêm nhiễm.

Nâng cao sức khỏe não bộ

Các chất chống oxy hóa trong táo ta giúp bảo vệ tế bào não khỏi tổn thương do stress oxy hóa, ngăn ngừa các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer và Parkinson. Một số nghiên cứu cho thấy táo ta có thể cải thiện trí nhớ và chức năng nhận thức.

Làm đẹp da, quản lý cân nặng hiệu quả

Táo ta chứa ít calo nhưng lại giàu chất xơ, tạo cảm giác no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn, hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Trong khi đó, các chất chống oxy hóa trong táo ta giúp bảo vệ da khỏi tác hại của các gốc tự do, ngăn ngừa lão hóa da, giảm nếp nhăn, giúp da sáng mịn và đàn hồi. Vitamin C trong táo ta kích thích sản sinh collagen, giúp da săn chắc, khỏe mạnh.