Loại quả tốt nhất vào mùa hè: Cực bổ thận còn dưỡng tóc, đẹp da, người Việt “quen nhẵn mặt”

Bước vào những ngày hè nóng bức, nhiều người rơi vào tình trạng cơ thể rã rời, mệt mỏi, eo lưng đau mỏi, mắt khô xơ và tóc rụng cả nắm. Đa số nghĩ do thời tiết nắng nóng gây mất sức, nhưng nếu xét dưới góc độ y học, gốc rễ của vấn đề là do mùa hè cơ thể ra nhiều mồ hôi, mất nước nghiêm trọng làm giảm thể tích máu và gây áp lực nặng nề lên hệ thống lọc của thận. Khi thận bị quá tải và kiệt sức, cơ thể giống như bị rút cạn pin, kéo theo sự xuống cấp của cả nhan sắc lẫn thể lực.

Vào mùa hè, tuy thực phẩm vô cùng đa dạng nhưng cũng lại việc chọn thực phẩm bồi bổ cũng rất khó. Đồ quá mát dễ gây lạnh bụng, đồ quá bổ chứa nhiều chất béo lại gây nóng trong, loét miệng. Tuy nhiên, có một loại quả quen thuộc, không gây táo hay nóng mà lại có khả năng dưỡng thận, giải nhiệt, tăng cường miễn dịch, đồng thời dưỡng da và tóc rất hiệu quả. Đó chính là quả dâu tằm.

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Vì sao dâu tằm là "vũ khí" dưỡng thận vào mùa hè?

Khi nhiệt độ mùa hè ngày càng tăng cao, thận phải làm việc gấp đôi công suất để cân bằng điện giải và lọc độc tố trong điều kiện cơ thể liên tục thiếu nước. Nếu bạn còn có thói quen thức khuya lướt điện thoại, uống nước đá vô tội vạ, quả thận sẽ nhanh chóng phát đi tín hiệu cầu cứu qua những cơn đau mỏi lưng ê ẩm.

Y học hiện đại chứng minh dâu tằm là nguồn năng lượng cô đặc giúp hồi sinh hệ thống lọc của cầu thận nhờ chứa hàm lượng chất chống oxy hóa anthocyanin và resveratrol cực cao. Các hoạt chất mạnh mẽ này hoạt động như một màng chắn, bảo vệ các tế bào cầu thận khỏi sự tấn công của các gốc tự do và giảm tình trạng viêm nhiễm hệ thống.

Đồng thời, hàm lượng sắt và vitamin C dồi dào trong dâu tằm giúp kích thích cơ thể sản sinh hồng cầu, tăng cường lưu lượng tuần hoàn máu đến thận. Khi cơ chế bổ thận được kích hoạt trơn tru, thận được cấp đủ máu và oxy sẽ giúp bạn đập tan cảm giác mệt mỏi, uể oải và cân bằng lại năng lượng nhanh chóng trong những ngày nắng nóng.

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6 lợi ích khác của dâu tằm trong mùa nắng nóng

Không chỉ là thứ quả giải khát bình dân, dâu tằm thực chất là một kho báu dinh dưỡng đặc biệt phù hợp để phục hồi và bồi bổ cơ thể trong mùa hè. Ngoài bổ thận, biết dùng dâu tằm đúng cách bạn còn nhận được nhiều lợi ích như:

- Kích thích tiêu hóa, đánh bay chứng chán ăn: Thời tiết oi bức khiến hệ tiêu hóa hoạt động kém, gây ra cảm giác chán ăn, đầy bụng. Dâu tằm chứa nhiều axit béo, axit malic thúc đẩy quá trình tiết dịch vị, tăng tốc độ tiêu hóa chất béo và carbohydrate, giúp bạn ăn ngon miệng hơn.

- Tái tạo nang tóc, giảm gãy rụng rõ rệt: Hàm lượng sắt và vitamin C dồi dào trong dâu tằm giúp kích thích sản sinh hồng cầu, tăng cường tuần hoàn máu đến da đầu. Khi nang tóc được cấp đủ dưỡng chất, sợi tóc sẽ chắc khỏe, giảm gãy rụng và hỗ trợ làm đen tóc tự nhiên.

- Chống khô mắt, mỏi mắt cho hội "cú đêm": Dâu tằm rất giàu vitamin A và zeaxanthin giúp bảo vệ võng mạc khỏi tác hại của ánh sáng xanh và tia UV, trị dứt điểm chứng khô mắt, rát mắt và làm dịu đôi mắt mệt mỏi do thói quen thức khuya lướt điện thoại trong phòng điều hòa.

- Hạ nhiệt cơ thể, ngăn ngừa nóng trong: Khác với các loại quả mùa hè dễ gây nổi mụn như vải, nhãn, dâu tằm có tính bình và thanh mát, giúp cơ thể giải nhiệt nhanh chóng, cân bằng lượng nước, ngăn ngừa tình trạng nhiệt miệng, loét miệng do thời tiết.

- Nuôi dưỡng làn da, chống lão hóa từ gốc: Các chất chống oxy hóa mạnh trong dâu tằm giúp ngăn chặn sự hình thành hắc sắc tố melanin do ánh nắng mặt trời gây ra, cung cấp độ ẩm tự nhiên, nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong, làm mờ các vết thâm sạm, tàn nhang.

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- Bảo vệ tim mạch, ổn định chỉ số huyết áp: Hoạt chất resveratrol trong dâu tằm có khả năng làm giãn nở các mạch máu, cải thiện độ đàn hồi của thành mạch và hạn chế xơ vữa. Điều này đặc biệt quan trọng vào mùa hè, giúp tim không phải co bóp quá tải khi áp lực dòng máu thay đổi đột ngột.

Lưu ý khi dùng dâu tằm để khỏe đẹp trong mùa hè

Dù lành tính lại nhiều lợi ích nhưng không có nghĩa là bạn dùng quả dâu tằm thế nào cũng được. Nếu muốn tận dụng lợi ích của nó tối đa mà không có tác dụng phụ, gây hại ngược lại thì cần nhớ một số điều sau:

- Giới hạn liều lượng an toàn mỗi ngày: Mỗi ngày chỉ nên tiêu thụ từ 30- 50g dâu tằm tươi (tương đương một nắm tay nhỏ). Việc ăn quá nhiều dâu tằm một lúc có thể nạp quá tải lượng axit hữu cơ, gây kích ứng niêm mạc dạ dày và dẫn đến tiêu chảy.

- Thời điểm vàng để cơ thể hấp thu dưỡng chất: Thời gian lý tưởng nhất để ăn dâu tằm là vào buổi sáng hoặc giữa hai bữa ăn chính (khoảng 10 giờ sáng hoặc 4 giờ chiều). Đây là lúc hệ tiêu hóa hoạt động ổn định, giúp các chất chống oxy hóa anthocyanin thấm nhanh vào máu và di chuyển đến cầu thận. Không nên ăn dâu tằm lúc đói vì vị chua có thể làm tăng tiết axit dạ dày.

- Nguyên tắc lựa chọn để tránh độc tố: Chỉ chọn những quả dâu tằm đã chín mọng, có màu tím đen sẫm vì lúc này hàm lượng chất chống oxy hóa đạt mức cao nhất. Tuyệt đối không ăn dâu tằm đã bị dập nát, nấm mốc hoặc lên men sinh học, do kết cấu quả mọng rất dễ bị vi khuẩn xâm nhập gây ngộ độc và áp lực ngược lên gan, thận.

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- Cách ăn dâu tằm: Bạn có thể ăn trực tiếp dâu tằm chín mọng như trái cây tươi, xay sinh tố cùng sữa chua, sấy khô làm trà detox, hoặc ép lấy nước uống nguyên chất giải nhiệt ngày hè. Nhưng ăn trực tiếp quả tươi hoặc hãm dâu tằm sấy khô với nước ấm làm trà uống vào buổi sáng là giải pháp tối ưu giúp thận hấp thụ trọn vẹn các chất chống oxy hóa anthocyanin và resveratrol. Nhớ không nên đun nấu dâu tằm quá lâu ở nhiệt độ cao hoặc ngâm với quá nhiều đường vì nhiệt độ sẽ phá hủy vitamin C, còn lượng đường lớn sẽ gây áp lực ngược tới sức khỏe.

- Nhóm đối tượng cần thận trọng khi sử dụng: Những người có bệnh lý nền về suy thận nặng, người có tỳ vị hư hàn (thường xuyên lạnh bụng, tiêu chảy) và bệnh nhân tiểu đường cần tham khảo ý kiến bác sĩ để kiểm soát liều lượng, tránh làm dao động chỉ số đường huyết.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Common Health



