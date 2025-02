Loại quả xù xì như da cóc, nhiều người chê nhưng ép lấy nước lại cực bổ dưỡng

Điều hòa lượng đường trong máu

Mướp đắng từ lâu đã được coi là một trong những "cứu tinh" cho người bệnh tiểu đường. Mướp đắng chứa các hoạt chất như charantin, polypeptide-p và vicine, có tác dụng tương tự như insulin, giúp vận chuyển glucose từ máu vào tế bào để sản xuất năng lượng. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tiêu thụ mướp đắng thường xuyên có thể giúp giảm đáng kể lượng đường trong máu ở người bệnh tiểu đường type 2

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Mướp đắng có khả năng giảm lượng cholesterol xấu (LDL) và triglyceride trong máu, từ đó giúp ngăn ngừa các bệnh tim mạch như xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Mướp đắng còn chứa nhiều kali, một khoáng chất quan trọng giúp điều hòa huyết áp. Bên cạnh đó, mướp đắng cũng tác dụng làm loãng máu, giúp ngăn ngừa sự hình thành cục máu đông, giảm nguy cơ tắc nghẽn mạch máu.

Mướp đắng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe bất ngờ. Ảnh: Getty Images

Tốt cho tiêu hóa

Mướp đắng chứa nhiều chất xơ, giúp kích thích nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và hỗ trợ quá trình tiêu hóa diễn ra hiệu quả hơn. Một số enzyme tiêu hóa trong mướp đắng, giúp phân hủy thức ăn, đặc biệt là protein, giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ các chất dinh dưỡng.

Mướp đắng có tính kháng viêm, có thể giúp giảm viêm trong đường tiêu hóa, giảm nguy cơ mắc các bệnh như viêm loét dạ dày, viêm đại tràng. Ngoài ra, mướp đắng có thể giúp cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, tạo môi trường tốt cho các vi khuẩn có lợi phát triển, hỗ trợ quá trình tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng.

Ngăn ngừa ung thư

Các nghiên cứu trong ống nghiệm và trên động vật cho thấy rằng mướp đắng có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư vú, ung thư đại tràng và ung thư tuyến tụy. Mướp đắng đồng thời chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây ung thư.

Mướp đắng có thể giúp ngăn ngừa ung thư. Ảnh: Istock

Giúp giảm căng thẳng và cải thiện giấc ngủ

Mướp đắng chứa một số alkaloid như momordicin và charantin, có tác dụng an thần, giúp giảm căng thẳng, lo âu và cải thiện giấc ngủ. Flavonoid là một nhóm các hợp chất có khả năng chống oxy hóa và kháng viêm. Một số flavonoid trong mướp đắng có tác dụng an thần, giúp giảm căng thẳng và lo âu. Trong khi đó, một số saponin trong mướp đắng có tác dụng an thần, giúp cải thiện giấc ngủ.

Giải độc gan

Mướp đắng chứa các hoạt chất có khả năng kích thích sản xuất enzyme giải độc gan, giúp gan hoạt động hiệu quả hơn trong việc loại bỏ các chất độc hại ra khỏi cơ thể. Các chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong mướp đắng giúp bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra. Mướp đắng cũng có tính kháng viêm, giúp giảm viêm nhiễm ở gan, từ đó hỗ trợ chức năng gan và quá trình giải độc.

"Thần dược" cho làn da và vóc dáng

Ngoài những lợi ích cho sức khỏe bên trong, mướp đắng còn mang lại nhiều lợi ích cho làn da và vóc dáng. Mướp đắng chứa ít calo và nhiều chất xơ, giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Mướp đắng có khả năng thanh nhiệt, giải độc, giúp làm sạch da, giảm mụn trứng cá và các vấn đề về da. Chất chống oxy hóa trong mướp đắng giúp bảo vệ da khỏi các gốc tự do, ngăn ngừa lão hóa da.