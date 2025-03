Loại rau được coi là “nhà vô địch dinh dưỡng”, ở Việt Nam cứ ra chợ là thấy

Bông cải xanh tăng cường miễn dịch

Bông cải xanh là một nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, thậm chí vượt trội hơn cả cam quýt. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, đóng vai trò then chốt trong việc tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại vi khuẩn và virus hiệu quả hơn.

Ngoài vitamin C và sulforaphane, bông cải xanh còn chứa nhiều chất chống oxy hóa khác như lutein, zeaxanthin, và các flavonoid giúp tạo thành một "hàng rào" bảo vệ vững chắc. Những chất này giúp trung hòa các gốc tự do và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương.

Bông cải xanh cực tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết. Ảnh: Getty Images

"Vũ khí" chống viêm

Sulforaphane, một hợp chất sulfur đặc biệt có trong bông cải xanh, đã được chứng minh là có khả năng chống viêm mạnh mẽ. Viêm mãn tính là một trong những nguyên nhân gốc rễ của nhiều bệnh tật, bao gồm bệnh tim mạch, ung thư và các bệnh tự miễn. Sulforaphane giúp ức chế các phản ứng viêm trong cơ thể, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh này.

Phòng ngừa ung thư

Sulforaphane không chỉ có tác dụng chống viêm mà còn được biết đến với khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng sulforaphane có thể kích hoạt các enzym giải độc trong cơ thể, giúp loại bỏ các chất gây ung thư và ngăn chặn sự hình thành các khối u. Đặc biệt, sulforaphane được cho là có hiệu quả trong việc phòng ngừa các bệnh ung thư như ung thư ruột kết, ung thư phổi, ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt.

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Bông cải xanh chứa nhiều chất xơ hòa tan, giúp giảm lượng cholesterol xấu (LDL) trong máu. Cholesterol LDL là một trong những nguyên nhân chính gây xơ vữa động mạch, một tình trạng nguy hiểm có thể dẫn đến đau tim và đột quỵ. Ngoài ra, bông cải xanh còn giúp tăng lượng cholesterol tốt (HDL), có vai trò bảo vệ tim mạch bằng cách loại bỏ cholesterol xấu khỏi động mạch.

Chất xơ và kali trong bông cải xanh cũng giúp kiểm soát huyết áp, giảm nguy cơ tăng huyết áp và các biến chứng tim mạch. Trong khi, sulforaphane giúp bảo vệ các mạch máu khỏi tổn thương do viêm và oxy hóa, giúp duy trì sự đàn hồi và chức năng khỏe mạnh của mạch máu.

Bông cải xanh có thể chế biến thành nhiều món ăn giàu dinh dưỡng. Ảnh: Istock

Hỗ trợ tiêu hóa

Bông cải xanh là một nguồn cung cấp chất xơ dồi dào, cả chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan. Chất xơ giúp tăng cường nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và duy trì hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh. Glucosinolates trong bông cải xanh giúp kích thích sản xuất các enzym giải độc trong gan, giúp loại bỏ các chất độc hại khỏi cơ thể.

Tốt cho thị lực

Lutein và zeaxanthin là hai chất chống oxy hóa quan trọng được tìm thấy trong bông cải xanh. Chúng tập trung ở điểm vàng của võng mạc, giúp bảo vệ mắt khỏi tác hại của ánh sáng xanh và tia cực tím. Lutein và zeaxanthin giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng, một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa ở người lớn tuổi. Ngoài ra trong bông cải xanh còn chứa vitamin A, giúp cải thiện thị lực trong điều kiện ánh sáng yếu.

Giúp xương chắc khỏe

Bông cải xanh là một nguồn cung cấp vitamin K và canxi dồi dào, hai chất dinh dưỡng thiết yếu cho sức khỏe xương. Vitamin K giúp vận chuyển canxi đến xương, trong khi canxi là thành phần chính của xương. Sự kết hợp này giúp cho xương chắc khỏe, và ngăn ngừa loãng xương.