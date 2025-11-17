Loại rau người Trung Quốc ví là "rau Hoàng đế": Có đầy ở Việt Nam nhưng nhiều người chê không ăn

Trong ẩm thực Trung Hoa xưa, có một loại rau dân dã lại được tôn vinh như món ăn dành riêng cho bậc đế vương. Cải cúc, hay tần ô, xuất hiện thường xuyên trong các buổi yến tiệc cung đình, gắn với hình ảnh tinh tế, thanh nhã và mang trong mình nhiều giá trị dưỡng sinh. Tại đây, cải cúc được ví là “rau Hoàng đế”, "vua của các loại rau”, báo Dân Việt thông tin.

Tại Việt Nam, loại rau này cũng được trồng ở khắp nơi, chủ yếu để làm rau ăn, một số ít dùng làm thuốc. Khi dùng làm thuốc, cải cúc có thể dùng tươi hoặc phơi khô trong bóng mát. Thế nhưng, nhiều người không thích ăn cải cúc vì mùi hơi hăng và vị đắng nhẹ của nó.

Tuy vậy, những ai hiểu về giá trị của cải cúc đều biết đây là một loại rau rất đáng xuất hiện trong bữa ăn hằng ngày.

Rau cải cúc (Ảnh minh họa).

Cải cúc - vị thuốc quý

Không chỉ là món ăn, cải cúc từ lâu được xem là vị thuốc trong y học cổ truyền. Đông y ghi nhận loại rau này có vị ngọt hơi đắng, tính mát, giúp thanh nhiệt, tiêu đàm, hỗ trợ tiêu hóa và giảm ho. Nhờ đặc tính lành tính, cải cúc được đưa vào nhiều bài thuốc dân gian cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.

Theo báo Sức khỏe và Đời sống, những bài thuốc phổ biến thường dùng cải cúc gồm:

Những bài thuốc chữa bệnh từ cải cúc (Ảnh: AI khởi tạo, nội dung: báo Sức khỏe và Đời sống).

Trị ho lâu ngày: trẻ em thường được hấp lá cải cúc với đường để làm dịu họng, người lớn có thể nấu canh cải cúc với phổi lợn để giảm ho do lạnh. Hỗ trợ tiêu hóa và ăn uống kém: canh cải cúc nấu thịt nạc hoặc thêm lát gừng giúp làm ấm tỳ vị, phù hợp cho người mới ốm dậy. Giải cảm, hạ sốt: cháo nóng chan thẳng lên cải cúc thái nhỏ giúp cơ thể dễ toát mồ hôi, giảm cảm nhẹ. Giảm tiêu chảy, đi ngoài phân lỏng: cải cúc nấu canh liên tục vài ngày có tác dụng làm ấm bụng và ổn định tiêu hóa. Hỗ trợ giảm huyết áp và giảm căng thẳng: nhờ chứa tinh dầu thơm tự nhiên, acid amin và khoáng chất, cải cúc giúp làm dịu thần kinh, giảm lo âu và hạ huyết áp. Hỗ trợ hoa mắt, đau đầu: một số bài thuốc kết hợp cá diếc hoặc dùng nước sắc cải cúc có tác dụng cải thiện tuần hoàn và giảm đau đầu kinh niên.

Cách ăn cải cúc

Một món ngon từ cải cúc (Ảnh minh họa).

Với những ai yêu mùi thơm thoang thoảng của hoa cúc và vị trà hoa sấy khô, cải cúc chắc chắn là loại rau nên thử.

Nếu là rau non, người dùng có thể ăn sống trong salad bởi cả lá và cọng rau đều mềm, ngọt và không quá đắng.

Tuy nhiên, phần lớn cải cúc trên thị trường là rau trưởng thành và sẽ ngon hơn khi được chế biến chín. Khi hấp hoặc luộc nhanh, cải cúc có vị thơm thảo mộc, hơi ngọt ở phần thân và độ giòn nhẹ rất dễ chịu.

Điểm quan trọng nhất khi nấu cải cúc là tuyệt đối không để quá chín. Loại rau này chín rất nhanh và chỉ cần vài giây là có thể bị nhũn, mất đi hương vị. Nếu để nguyên cọng, cải cúc chỉ cần trụng trong nước sôi khoảng 20 - 30 giây là đạt; nếu cắt khúc thì thời gian còn ngắn hơn. Lá chín tới sẽ mềm.

Nhiều người thích nhất là cách trụng nhanh cải cúc, để nguội rồi trộn với nước sốt. Ẩm thực Nhật Bản có cách kết hợp rất nổi tiếng: cải cúc trộn sốt mè. Hương mè béo bùi từ mè rang giã nhuyễn hòa với chút tahini (một loại bột nhão làm từ hạt mè xay), thêm giấm gạo, sốt đậu, mirin (một loại rượu gạo ngọt của Nhật Bản) và một chút dashi (nước dùng) tạo nên hỗn hợp thơm ngậy, làm nổi bật vị thanh mát của cải cúc.