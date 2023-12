Loại rau thường dùng để trang trí món ăn hóa ra là ‘thuốc’ bổ thận, ngừa ung thư: Ít người biết để ăn

Loại rau này không chỉ giúp món ăn thêm phần bắt mắt mà còn có nhiều giá trị tuyệt vời với sức khỏe, đặc biệt là với thận.

Mùi tây (ngò tây) là loại rau gia vị có nguồn gốc từ khu vực Địa Trung Hải, được dùng phổ biến trong ẩm thực của khu vực Trung Đông, châu Âu và Bắc Mỹ. Tại Việt Nam, mùi tây cũng được trồng tại một số khu vực như Đà Lạt.

Mùi tây có 2 loại lá thẳng và lá xoăn, trong đó mùi tây lá xoăn được dùng để trang trí nhiều món ăn nhờ vào hình dáng đẹp của tàu lá. Thế nhưng không phải ai cũng biết thứ rau đang được dùng để trang trí ấy có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là với thận.

Tại sao mùi tây lại tốt cho thận?

Giàu chất chống oxy hóa

Mùi tây chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, bao gồm flavonoid, carotenoid và vitamin C. Theo Trung tâm Dữ liệu Thực phẩm, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, ¼ cốc (15g) mùi tây cung cấp gần 20mg vitamin C (chiếm 22% lượng vitamin C khuyến nghị trong ngày).

Chất chống oxy hóa có tác dụng trung hòa các gốc tự do có hại trong cơ thể. Gốc tự do là tác nhân gây tổn thương tế bào và dẫn tới viêm. Quá trình này góp phần gây ra rối loạn chức năng thận, bệnh thận mạn tính hoặc tổn thương thận cấp tính. Chính vì thế, tiêu thụ loại rau giàu chất chống oxy hóa như mùi tây sẽ giúp bảo vệ thận.

Có đặc tính lợi tiểu tự nhiên

Mùi tây có đặc tính lợi tiểu tự nhiên. Tăng cường sản xuất nước tiểu rất quan trọng đối với sức khỏe của thận để thải chất thải và chất lỏng dư thừa ra khỏi cơ thể.

Đặc tính lợi tiểu cũng giúp hỗ trợ hạ huyết áp bằng cách giảm lượng chất lỏng trong mạch máu. Huyết áp cao là yếu tố nguy hiểm đối với chức năng thận.

Kiểm soát huyết áp

Mùi tây chứa nhiều hợp chất có khả năng duy trì mức huyết áp ở mức bình thường. Huyết áp cao là nguyên nhân chính gây tổn thương thận. Khi huyết áp tăng có thể làm tổn thương mạch máu, trong đó có mạch máu trong thận, dần dần ảnh hưởng tới khả năng lọc bỏ chất thải và độc tố của thận. Do đó, duy trì huyết áp ở mức khỏe mạnh là điều quan trọng để có hai quả thận khỏe mạnh.

Thêm vào đó, theo chuyên trang sức khỏe Healthline, mùi tây có hàm lượng nitrat tự nhiên cao giúp làm giãn mạch máu, cải thiện lưu lượng máu và giảm huyết áp. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những thực phẩm giàu nitrat như mùi tây có thể giúp duy trì huyết áp ở mức khỏe mạnh.

Ngăn ngừa sỏi thận

Mùi tây có thể giúp ngăn ngừa sỏi thận, đặc biệt là sỏi canxi oxalat (dạng sỏi thận phổ biến nhất). Nguyên nhân là do mùi tây giàu vitamin C có thể làm tăng nồng độ citrate trong nước tiểu.

Citrate có thể liên kết với canxi trong nước tiểu, ngăn cản canxi kết hợp với các tinh thể với oxalate hoặc phosphate để tạo thành sỏi.

Ngoài ra, tác dụng lợi tiểu của mùi tây cũng giúp tăng lượng nước tiểu và ngăn ngừa hình thành sỏi thận.

Kiểm soát cân nặng

Duy trì cân nặng hợp lý là điều then chốt để giữ cho thận luôn khỏe mạnh. Béo phì làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như tiểu đường và huyết áp cao - 2 tình trạng có thể dẫn tới tổn thương thận.

Mùi tây ít calo nhưng lại giàu các chất dinh dưỡng thiết yếu. Do đó bổ sung mùi tây vào chế độ ăn cân bằng, lành mạnh sẽ giúp ích cho việc kiểm soát cân nặng.

Bổ sung nước

Mùi tây thường được dùng ở dạng trà, nước ép nên tiêu thụ mùi tây có thể bổ sung thêm nguồn nước giàu dinh dưỡng cho cơ thể. Uống đủ nước là điều rất quan trọng đối với sức khỏe hai quả thận để loại bỏ chất thải ra khỏi cơ thể.

Một số tác dụng khác của mùi tây

Hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Nhờ có chứa nhiều chất chống oxy hóa nên mùi tây cũng có thể hỗ trợ ngăn ngừa ung thư. Ví dụ, apigenin, một loại flavonoid trong mùi tây, đã được chứng minh có tác dụng ngăn chặn sự phát triển và lây lan của tế bào ung thư.

Một số nghiên cứu khác cho thấy luteolin trong rau mùi tây có thể ngăn chặn sự phát triển của khối u, do đó hỗ trợ phòng ngừa ung thư.

Một nghiên cứu khác cho thấy chiết xuất mùi tây có thể ngăn ngừa tổn thương DNA và giảm 41% nguy cơ phát triển ung thư vú.

Tuy nhiên, các nghiên cứu này đều được thực hiện trong phòng thí nghiệm. Do đó, cần có thêm các nghiên cứu khác để làm rõ tác dụng phòng ngừa ung thư ở người của mùi tây.

Kiểm soát đường huyết

Ở nhiều quốc gia trên thế giới, ví dụ như Thổ Nhĩ Kỳ, mùi tây được coi là bài thuốc tự nhiên giúp giảm đường huyết.

Một số nghiên cứu khoa học cũng đã khẳng định mùi tây có đặc tính điều trị bệnh đái tháo đường bằng việc hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu ở mức ổn định.

Một nghiên cứu của Đại học Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) cho thấy mùi tây cải thiện chức năng gan, đồng thời giảm lượng đường trong máu ở động vật thí nghiệm bị tiểu đường.

Kháng khuẩn

Mùi tây chứa các loại tinh dầu, bao gồm apiol và myristicin, có tác dụng kháng khuẩn và chống lại các vi khuẩn có hại, chẳng hạn như Staphylococcus aureus.

Giúp xương chắc khỏe

Mùi tây rất giàu vitamin K, kali, magiê và canxi. Tất cả các chất này đều cần thiết để duy trì một bộ xương khỏe mạnh.

Tăng đề kháng

Nghiên cứu cho thấy apigenin - chất chống oxy hóa trong mùi tây - điều chỉnh chức năng miễn dịch bằng cách giảm viêm và ngăn ngừa tổn thương tế bào.

Bảo vệ gan

Các nghiên cứu trên chuột mắc bệnh tiểu đường cho thấy chiết xuất mùi tây có thể ngăn ngừa tổn thương gan, tăng cường chức năng gan và tăng mức độ chống oxy hóa.