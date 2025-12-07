Loại thịt mệnh danh "quý tộc của thường dân" bổ dưỡng hơn cá, ngon hơn thịt bò lại nấu được nhiều món ngon miệng

Vào những ngày đông lạnh giá, mùi thơm lừng của những món ăn ngon lan tỏa trong gian bếp luôn khiến người ta thèm thuồng. Trong quan niệm ẩm thực truyền thống, thịt bò thường là lựa chọn hàng đầu để giữ ấm và bổ dưỡng cho cơ thể, trong khi cá lại là đại diện cho nguồn protein dồi dào. Thịt gà với giá thành chỉ bằng một phần ba thịt bò, hương vị mềm mại hơn thịt heo và giá trị dinh dưỡng tương đương với cá, xứng đáng đã trở thành một lựa chọn hoàn hảo cho bữa cơm nhà vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng trong mùa đông lạnh giá.

1. Giá cả phải chăng: Phá vỡ định kiến "thực phẩm bổ dưỡng = đắt tiền".

Trong khi giá thịt bò ở mức cao, giá thịt heo thường xuyên biến động do cung cầu, giá thịt gà vẫn ổn định và ở mức phải chăng. Giá thịt gà ở chợ rất đa dạng tùy loại, phổ biến nhất là gà công nghiệp khoảng 40.000 - 60.000 VNĐ/kg, gà ri khoảng 50.000 - 70.000 VNĐ/kg, còn gà ta (gà thả vườn) có thể lên tới 120.000 - 150.000 VNĐ/kg.

Ưu thế về giá này xuất phát từ đặc điểm chăn nuôi gà. Các kỹ thuật chăn nuôi thâm canh hiện đại đã rút ngắn chu kỳ sinh trưởng của gà thịt xuống còn 40-50 ngày, với tỷ lệ chuyển đổi thức ăn lên tới 1.6:1 (tức là cứ 1.6 kg thức ăn thì tăng được 1kg trọng lượng), thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 6:1 và 3:1 của bò và heo. Đối với những bà nội trợ coi trọng hiệu quả chi phí, số tiền bỏ ra cho 500g thịt bò có thể được dùng mua được 1 con gà và nấu thành nhiều món khác nhau trong bữa cơm.

2. Bí quyết dinh dưỡng: "Nguồn dinh dưỡng toàn diện" tiềm ẩn

Giá trị dinh dưỡng của thịt gà thường bị đánh giá thấp. Cứ 100g ức gà chứa 24.6g protein và chỉ 1.2 gram chất béo, khiến nó trở thành nguồn protein chất lượng cao được công nhận cho những người đam mê thể hình. Thành phần axit amin của ức gà gần với nhu cầu của con người, và khả năng tiêu hóa lên tới 94%, dễ hấp thụ hơn so với thịt bò (89%). Đối với những người cần tăng cường miễn dịch trong mùa đông, thịt gà chứa gấp đôi lượng selen (12.4 microgam trên 100g) so với thịt lợn.

Điều đáng chú ý hơn nữa là sự khác biệt về dinh dưỡng giữa các bộ phận khác nhau của con gà:

Thịt đùi gà: Giàu chất sắt (1.3 mg/100g), khả năng hấp thụ có thể tăng gấp 3 lần khi ăn cùng vitamin C, là thực phẩm tuyệt vời mang lại lợi ích cho sức khỏe.

Gan gà: Chứa lượng vitamin A cao gấp 25 lần so với sữa. Ăn gan gà 2-3 lần một tuần có thể cải thiện đáng kể tình trạng da khô vào mùa đông.

Đặc tính "một con gà, nhiều công dụng" này cho phép thịt gà đáp ứng chính xác nhu cầu dinh dưỡng của nhiều nhóm người khác nhau, bao gồm mọi thứ từ sự phát triển của trẻ em đến việc duy trì sức khỏe của người cao tuổi.

3. Thẩm mỹ ẩm thực: Nhiều trải nghiệm hương vị mới trong mùa đông

Hương vị thơm ngon của thịt gà đặc biệt được tăng cường nhờ phương pháp nấu sous-vide. So với thịt bò, cần hầm lâu mới mềm, thịt gà đạt được kết cấu tối ưu chỉ sau 20 phút ở nhiệt độ 70°C. Đặc điểm này đã tạo nên nhiều phương pháp nấu ăn mùa đông đa dạng:

Gà luộc: Đây là một món ăn yêu thích của rất nhiều người và là món thường được sử dụng trong các mâm cỗ của người Việt Nam. Gà luộc chế biến rất dễ, chỉ cần bạn cho vào nồi nước, thêm chút gia vị, bột nêm vài lát gừng. Sau đó đậy nắp nồi rồi bật bếp nấu trong khoảng 15-20 phút thì vớt ra, ngâm vào chậu nước đá. Đến khi gà nguội thì mang đi chặt ra thành miếng vừa ăn, rắc chút lá chanh thái nhỏ lên là có ngay đĩa gà luộc thơm ngon.

Từ món gà luộc này chúng ta cũng có thể chế biến thêm được nhiều món ăn ngon như: gỏi gà, gà xé phay, gà trộn măng...

Gà hầm: Được chế biến từ những miếng gà lông vàng, hầm với nấm hương và quả kỷ tử, các axit amin của gà và nucleotide của nấm tạo nên hiệu ứng umami hiệp đồng, tạo nên món ăn tươi mát và đậm đà. Món gà hầm có thể ăn kèm với cơm trắng, bún, phở...

Gà hấp thảo dược: Đương quy và hoàng kỳ được nhồi vào bụng gà đã sơ chế sạch sau đó ướp thêm một chút gia vị và đem hấp. Tinh dầu dễ bay hơi của thảo dược phản ứng với vị ngọt trong thịt gà, tạo nên hương vị bổ dưỡng.

Lẩu gà: Được làm từ nước dùng xương gà và ăn cùng các loai nấm, rau theo mùa. Món ăn này vẫn giữ được độ mềm của thịt gà, nước dùng thanh không bị ngấy như lẩu bò, khiến đây trở thành món ăn mới được giới trẻ yêu thích trong các buổi tụ tập.

Cháo gà: Là món ăn thường dùng để bồi bổ cơ thể, khi sức khỏe yếu hoặc những lúc khẩu vị kém vào ngày Đông. Gạo được nấu nhừ với nước dùng gà, thêm gia vị. Thịt gà được xé nhỏ rồi cho vào, trước khi ăn rắc thêm chút tiêu và hành lá thái nhỏ. Cháo ấm, thấm đẫm hương thơm nồng nàn của thịt gà, có tác dụng làm ấm tương đương với canh gừng. Phương pháp này giữ nguyên dưỡng chất của nguyên liệu và phù hợp với triết lý sức khỏe "làm ấm mà không gây khô".

4. Lựa chọn bền vững: Món quà kép bảo vệ môi trường và sức khỏe

Lựa chọn thịt gà không chỉ là một quyết định kinh tế mà còn là một hành động bảo vệ môi trường. Dữ liệu từ Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc cho thấy việc sản xuất 1 kg thịt gà chỉ thải ra 1/9 lượng khí nhà kính và 1/3 lượng nước so với thịt bò. Trong bối cảnh toàn cầu đang thúc đẩy chế độ ăn ít carbon, việc giảm tiêu thụ thịt đỏ và tăng lượng thịt gia cầm đã trở thành một sự đồng thuận. Đối với các gia đình trung lưu coi trọng chất lượng cuộc sống, việc chọn tiêu thụ thịt gà có thể giảm lượng khí thải carbon dioxide khoảng 1.5 tấn mỗi năm, tương đương với khả năng hấp thụ carbon của việc trồng 80 cây thông.

Việc tối ưu hóa chuỗi cung ứng từ trang trại đến bàn ăn cũng dẫn đến sự cải thiện liên tục về chất lượng thịt gà. Hệ thống truy xuất nguồn gốc đảm bảo giám sát toàn diện từ trang trại đến siêu thị, và việc áp dụng rộng rãi chuỗi cung ứng lạnh cho phép giao gà tươi trên toàn quốc trong vòng 48 giờ.

Khi đợt lạnh lại ập đến, một món gà được chế biến tỉ mỉ không chỉ thỏa mãn vị giác mà còn cung cấp dinh dưỡng toàn diện cần thiết cho cơ thể trong mùa đông, cũng là cách bạn thể hiện cam kết sống bền vững với môi trường. Mùa đông này, hãy cùng khám phá lại "vị quý tộc của thường dân" này trên bàn ăn, lựa chọn thông minh để sưởi ấm cơ thể và tâm trí, đồng thời nuôi dưỡng cuộc sống bằng những món ăn ngon. Suy cho cùng, loại thuốc bổ tốt nhất không bao giờ là loại đắt nhất, mà là loại phù hợp nhất.