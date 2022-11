Loạt dự án 'chào hàng' thị trường bất động sản TP.HCM dịp cuối năm

Theo thống kê của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), tổng nguồn cung căn hộ mới năm 2018 là gần 180.000 sản phẩm nhưng sang năm 2019 đã giảm xuống còn gần 110.000, năm 2020 chỉ còn hơn 90.000 sản phẩm. Năm 2021, thời điểm thị trường chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, nhiều dự án phải ngừng thi công cũng như các vướng mắc về cơ chế chính sách vẫn chưa được tháo gỡ một cách triệt để khiến nguồn cung căn hộ mới tiếp tục giảm xuống còn hơn 50.000 sản phẩm.

9 tháng năm 2022, nguồn cung bất động sản đang có xu hướng giảm rõ rệt. Nguồn cung trên thị trường chủ yếu thuộc phân khúc trung, cao cấp với mức giá không phù hợp với đa số người dân có nhu cầu ở thực. Tỷ lệ hấp thụ trong quý III/2022 chỉ đạt 33,5%, giảm mạnh so với giai đoạn nửa đầu năm; lượng giao dịch giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch VARS cho biết, dòng tiền "trục trặc" khiến các doanh nghiệp phát triển bất động sản gặp nhiều khó khăn. Nhiều doanh nghiệp bất động sản buộc phải dừng, giãn, hoãn nhiều dự án đang triển khai. Ngoài 20% khoản tiền mặt phải có sẵn để giải phóng mặt bằng, tiếp tục triển khai dự án, nhà đầu tư vẫn phải đi vay. Trong hệ thống vay, ngoài số tiền của khách hàng, ứng tiền của các nhà cung cấp, nguồn vốn tín dụng ngân hàng và trái phiếu bất động sản là 2 kênh dẫn vốn quan trọng, nhưng 2 kênh này đang bị siết chặt.

Thật vậy, tại TP.HCM, phần lớn các doanh nghiệp bất động sản như đang "ngồi trên đống lửa" khi mọi kế hoạch chuẩn bị, mở bán dự án gần như bị "phá sản". Tuy nhiên, đối nghịch với những khoảng trầm của thị trường, một số doanh nghiệp vẫn tiếp tục ra mắt, mở bán dự án vào dịp cuối năm 2022 nhằm kích cầu khách hàng. Các dự án này đều thuộc phân khúc trung cấp, cao cấp khi có mức giá từ hơn 42 triệu đồng/m2 cho đến gần 200 triệu đồng/m2.

Đơn cử như dự án The Forest Gem (quận Bình Thạnh) của Công ty CP Xây dựng và Trang trí Nội thất Cát Tường. Dự án có diện tích 972,2m2, 1 block với 60 căn hộ thông tầng (duplex) và 2 căn penthouse, giá bán dự kiến từ 46-50 triệu đồng/m2. Điền Phúc Thành chuẩn bị mở bán toà tháp Diva tại dự án MT Eastmark City (TP. Thủ Đức), với mức giá từ 42 triệu đồng/m2.

Dự án Lumiere Boulevard nằm trong Khu đô thị Vinhomes Grand Park (TP. Thủ Đức) do Masterise Homes phát triển, Vinhomes kinh doanh độc quyền dự kiến mở bán giai đoạn 2. Dự án được xây dựng trên khu đất rộng 3,3ha, với 2.422 căn (1,2,3PN và duplex, penthouse), diện tích từ 50-370m2, giá từ 50-77 triệu đồng/m2.

The 9 Stellars (TP. Thủ Đức) của Sơn Kim Land mở bán giai đoạn 2 với mức giá dự kiến là 68 triệu đồng/m2. Dự án De La Sol (quận 4) của CapitaLand, tổng diện tích 1,45ha, vốn đầu tư 4.000 tỷ đồng, gồm 3 block, 34 tầng với 880 căn hộ cao cấp, giá bán khoảng 96 triệu đồng/m2.

Zeit River Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức) của chủ đầu tự GS E&C mở bán giai đoạn 1 với giá bán từ 170-190 triệu đồng/m2. Dự án Lancaster Legacy (quận 1) của Trung Thuỷ Group mở bán giai đoạn 2 với giá bán tham khảo 199 triệu/m2.

Tại TP. Thủ Đức, một loạt dự án tiếp tục mở bán các sản phẩm. Trong đó, các phân khu của Vinhomes Grand Park gồm: The Origami, The Beverly, The Beverly Solari mở bán các sản phẩm căn hộ. Moonlight Avenue của Hưng Thịnh tiếp tục mở bán căn hộ, shophouse. The Classia của Khang Điền tiếp tục mở bán sản phẩm nhà phố. One Verandah của Mapletree tiếp tục mở bán các sản phẩm căn hộ.

Trong khi đó, ở quận 1, dự án The Grand Manhattan của Novaland tiếp tục mở bán các sản phẩm căn hộ. Tương tự là The Marq của Hongkong Land; Zenity của chủ đầu tư CapitaLand. Ở quận 7 là dự án Sunshine Sky City của Sunshine Group.

Ngoài ra, dịp cuối năm, các chủ đầu tư cũng khai trương nhà mẫu, ra quân và nhận đặt cọc tại dự án The Global City (TP. Thủ Đức) của Masterise Homes; The Privia (Quận Bình Tân) của Khang Điền; King Crown Infinity (TP. Thủ Đức) của BCG Land tiếp tục nhận giữ chỗ cho giai đoạn mới.