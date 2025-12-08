Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

08-12-2025 - 00:16 AM | Thị trường chứng khoán

Loạt dự án lớn triển khai, cơ hội đầu tư trên TTCK ra sao?

Trong số các dự án sẽ khởi công/khánh thành ngày 19/12, có những dự án doanh nghiệp tham gia thi công, như đoạn cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc.

Ngày 19/12 tới đây, lễ khánh thành và khởi công 198 công trình lớn sẽ được tổ chức, được chọn làm dấu ấn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn và tổng công ty đã đề xuất tổng cộng 198 dự án, gồm 125 dự án khởi công và 73 dự án khánh thành, với tổng mức đầu tư 983.340 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn từ ngân sách trung ương và địa phương chiếm 49,5% (487.154 tỷ đồng), còn lại 50,5% là vốn khác (496.186 tỷ đồng), không có vốn FDI.

Cơ cấu 198 dự án bao gồm 67 dự án giao thông; 28 dự án công trình dân dụng; 42 công trình công nghiệp; 23 dự án hạ tầng kỹ thuật; 19 dự án nhà ở xã hội; cùng các lĩnh vực văn hóa (4 dự án), giáo dục (5 dự án), y tế (8 dự án) và nông nghiệp (2 dự án).

Theo báo cáo mới của Chứng khoán Agriseco, CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) được đánh giá hưởng lợi trực tiếp từ sự kiện này. Trong số các dự án sẽ khởi công/khánh thành ngày 19/12, có những dự án HHV tham gia thi công, như đoạn cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc.

Ngoài ra, theo ước tính của Bộ Tài chính, năm 2026 sẽ có hơn 1,08 triệu tỷ đồng vốn đầu tư công được giải ngân, mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp xây lắp hạ tầng, trong đó HHV đứng trước chu kỳ tăng trưởng doanh thu mới.

Agriseco đánh giá hoạt động thu phí BOT, HHV ghi nhận tăng trưởng ổn định. Trong quý 3/2025, doanh thu mảng thu phí đạt 556 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp đạt 368 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ. Tổng lưu lượng xe qua các trạm thu phí đạt hơn 8,9 triệu lượt, tăng 5,17%. Lũy kế 9 tháng, lưu lượng xe tăng hơn 2,8 triệu lượt, trong đó phần lớn các trạm đều ghi nhận tăng trưởng.

Đáng chú ý, trạm thu phí Cam Lâm – Vĩnh Hảo, vận hành từ tháng 5/2024, đạt mức tăng trưởng lưu lượng lần lượt 30% trong quý 3 và 195% trong 9 tháng đầu năm 2025, mở ra kỳ vọng cho giai đoạn 2 của dự án.

Ở mảng xây lắp, các dự án trọng điểm của HHV đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Một số dự án giá trị lớn bám sát tiến độ, kỳ vọng hỗ trợ kết quả kinh doanh cuối năm 2025 và cả năm 2026, như cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn hay đường ven biển Bình Định. Giá trị hợp đồng xây lắp còn lại tại ngày 30/9/2025 đạt gần 1.200 tỷ đồng, thấp hơn so với doanh thu lũy kế 9 tháng.

Agriseco Research kỳ vọng kết quả kinh doanh của HHV tiếp tục tăng trưởng trong quý 4 cũng như cả năm 2025 nhờ hai động lực chính: (1) Lưu lượng xe qua các trạm thu phí tăng ổn định và (2) Mảng xây lắp đóng góp tích cực khi các dự án lớn đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện trong các tháng cuối năm.

Từ năm 2026 trở đi, đội ngũ phân tích cho rằng tăng trưởng backlog của HHV sẽ phụ thuộc vào tiến độ triển khai và khả năng trúng thầu mới. Trong đó, dự án cao tốc Hồ Chí Minh – Thủ Dầu Một – Chơn Thành với sản lượng dự kiến khoảng 1.400 tỷ đồng đang được đàm phán và kỳ vọng đóng góp đáng kể vào backlog giai đoạn 2026–2027.

Mai Chi

Nhịp Sống Thị Trường

