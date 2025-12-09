Loạt hit “phá đảo” các BXH âm nhạc năm 2025 sắp được 30 nghệ sĩ trình diễn trong 1 đêm concert bùng nổ tại TP.HCM

Loạt bản hit cực sôi động

Anh Trai Say Hi 2025 sở hữu loạt thành tích đáng nể trên nhiều bảng xếp hạng nhạc số như YouTube Charts, Trending Worldwide, Spotify, iTunes hay MP3. Những con số này không chỉ minh chứng cho sức hút của chương trình mà còn hé lộ “bộ sưu tập hit” có khả năng xuất hiện trong concert.

Nổi bật trong nhóm ca khúc này chính là “Người yêu chưa sinh ra” - một hiện tượng mạng xã hội đúng nghĩa. Với tiết tấu vui nhộn, ca từ dí dỏm, trẻ trung và cực kỳ dễ bắt nhịp, ca khúc đã tạo nên hàng loạt video cover, parody, remix khắp nền tảng mạng xã hội. Thành tích #4 YouTube Charts, #1 Social Trend, #7 iTunes, #4 Zing MP3 là minh chứng rõ nét cho độ phủ sóng của Người yêu chưa sinh ra. Đây chắc chắn là “vũ khí quẩy” không thể thiếu trong concert, nhất là khi bài hát này vốn đã quen thuộc với đông đảo khán giả trẻ.

“Người yêu chưa sinh ra” có tiết tấu vui nhộn, ca từ dí dỏm, trẻ trung sẽ là ca khúc khuấy động không khí concert Anh Trai Say Hi 2025.

Một “ứng viên nặng ký” khác là “Đa nghi” – bản hit từng tạo ra trend cho cộng đồng 8X, 9X khi khơi dậy ký ức thông qua những hình ảnh “ngày xưa” kết hợp cùng giai điệu vui tươi. Đa nghi có đủ mọi yếu tố để trở thành spotlight sân khấu: giai điệu bắt tai, phần hook dễ thuộc, tiết tấu sôi động và thành tích ấn tượng (#3 YouTube Charts, #1 iTunes). Nếu xuất hiện trong concert, đây sẽ là ca khúc khiến không khí bùng nổ ngay từ những nốt nhạc đầu tiên.

Cùng nằm trong nhóm ca khúc mang năng lượng vui vẻ, “Hơn là bạn” với chất Pop Rock pha Pop Punk lại đem đến màu sắc gần gũi, trẻ trung và cực kỳ phù hợp cho band nhạc sống. Ca từ giản dị, nhịp điệu lên xuống rõ ràng giúp ca khúc trở thành một lựa chọn hợp lý để duy trì nhịp cảm xúc sôi nổi của đêm diễn. Hiện ca khúc đang giữ #1 Zing MP3, #1 iTunes, #5 YouTube Charts – loạt thành tích cho thấy mức độ yêu thích vượt trội của khán giả.

“Hơn là bạn” sẽ tăng độ hot cho concert Anh Trai Say Hi 2025.

Nhóm ca khúc sôi động có thể tăng độ hot cho sân khấu còn phải kể đến loạt hit như Make Up, Nỡ lòng đồng ý, Cũng may là ế. Mỗi bài đều có điểm mạnh riêng: Make Up mang màu sắc thời thượng, trẻ trung từng tạo hiệu ứng mạnh khi xuất hiện ở livestage nhờ visual rực rỡ, nhịp điệu pop-electronic trẻ trung và màn trình diễn đầy màu sắc. Đây cũng là ca khúc khơi gợi không khí fashion, hiện đại, rất hợp với concert quy mô lớn như Anh Trai Say Hi.

Bên cạnh đó, Nỡ lòng đồng ý sở hữu đoạn điệp khúc “gây nghiện”, đem lại cảm giác tươi sáng với điệp khúc dễ tạo hiệu ứng wave lightstick. Đây sẽ là lựa chọn lý tưởng để “đẩy mood” khán giả trong đêm nhạc mang đậm không khí lễ hội dịp cuối năm.

Cũng may là ế phù hợp vibe concert, mang tinh thần “tự tin vui quẩy” rất đặc trưng của mùa 2 Anh Trai Say Hi. Ca khúc này cũng từng xuất hiện trong nhiều clip hài, lifestyle, cho thấy mức độ lan tỏa tốt, dễ dàng bắt nhịp với độ xõa hết mình trong đêm nhạc.

Những ca khúc đậm tinh thần anh em

Bên cạnh loạt bài hát có âm điệu sôi động và “hợp vibe” concert một nhóm ca khúc được khán giả dự đoán gần như chắc chắn xuất hiện trong setlist chính là những ca khúc mang tinh thần đồng đội.

“Mời đoàn mình lên sàn” là ca khúc đại diện rõ ràng nhất cho tinh thần “teamwork” của chương trình. Giai điệu vui tươi, tiết tấu nhanh, đoạn điệp khúc mang năng lượng sôi động khiến ca khúc này trở thành ứng viên sáng giá cho phần kết của concert. Đây là bài hát mà càng nhiều người cùng đứng trên sân khấu, không khí càng bùng nổ. Do đó, “Mời đoàn mình lên sàn” có thể sẽ xuất hiện như một “món quà” khuấy động không khí ở giữa concert.

Cùng với đó, “Tiệc vui có bạn hiền” cũng là bản hit mang tinh thần concert đúng nghĩa. Vibe đáng yêu, ca từ mang thông điệp tích cực và tinh thần gắn kết khiến ca khúc trở thành lựa chọn hoàn hảo cho những sân khấu đông thành viên hoặc phiên bản remix. Điều đặc biệt là bài hát này phù hợp cả solo lẫn trình diễn nhóm, phù hợp cho một sân khấu đông thành viên, nhiều động tác vũ đạo vui tươi, tạo nên phần ending mang không khí “đại gia đình”.

Nếu được dùng cho phần khép lại concert, bộ đôi “Mời đoàn mình lên sàn” - Tiệc vui có bạn hiền chắc chắn sẽ tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt, đúng tinh thần anh em của Anh Trai Say Hi.

“Mời đoàn mình lên sàn” sẽ là cái kết đẹp cho một concert bùng cháy.

Từ top BXH đến viral mạng xã hội, từ những ca khúc mang màu sắc hiện đại đến những “party track” đúng nghĩa, Anh Trai Say Hi 2025 đang sở hữu một kho tàng ca khúc đủ sức tạo nên một đêm concert không chỉ bùng nổ mà còn mang tính giải trí cực cao.

Với những bản hit đầy năng lượng kể trên, concert đêm 27/12 hứa hẹn sẽ là một đại tiệc âm nhạc rực rỡ, nơi khán giả được nhảy, được hát, được quẩy hết mình và chìm trong không khí sôi động. Đó sẽ không chỉ là một đêm diễn, mà là hành trình cảm xúc được dẫn dắt bằng tiếng cười, năng lượng tích cực và những giai điệu bùng nổ đúng tinh thần của Anh Trai Say Hi.