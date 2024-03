Loạt ông lớn gồm Hòa Phát, TH, Trung An… muốn đầu tư hơn 5 tỷ USD vào tỉnh Phú Yên

Tại Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên năm 2024 diễn ra vào sáng 3/3, UBND tỉnh đã trao quyết định Chủ trương đầu tư và Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư 14 nhà đầu tư của 14 dự án với tổng số vốn đăng ký gần 10.500 tỷ đồng và 5 Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng số vốn dự kiến 128.800 tỷ đồng.

Trong đó, một số dự án đáng chú ý bao gồm: Dự án Khu du lịch sinh thái Núi Thơm (hơn 2.200 tỷ đồng) của Công ty cổ phần Sao Phương Bắc Phú Yên; Dự án Xây dựng Khu nghỉ dưỡng Vũng Lắm (gần 2.000 tỷ đồng) của Công ty Cổ phần Everland Phú Yên; Dự án Khu du lịch biển Hòa Thạnh Resort (gần 1.050 tỷ đồng) của Công ty TNHH Khu du lịch biển Hòa Thạnh Resort; Dự án Khu du lịch sinh thái Bãi Nồm (hơn 1.000 tỷ đồng) của Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Việt An Phú Yên.

Ngoài ra, một số dự án khác như Khu nghỉ dưỡng cao cấp Casanova Bãi Tràm (Công ty CP Đầu tư Bãi Tràm); Vùng liên kết sản xuất lúa chất lượng cao, thu mua, chế biến xuất khẩu gạo tỉnh Phú Yên (Công ty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An); Khu chăn nuôi công nghệ cao (Công ty CP Đầu tư phát triển công nghệ chăn nuôi Quang Minh); Nhà máy nước Sông Cầu 2 - Tuy An (Công ty CP Đô thị Sinh thái Việt Nam); Công trình cấp nước sạch liên xã Hòa Thắng, Hòa Định Đông, Hòa Quang Nam, Hòa Quang Bắc và Hòa Trị (Công ty TNHH Đầu tư chuyển giao công nghệ Toàn Cầu); Khu du lịch sinh thái Bãi Nồm (Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Việt An Phú Yên.

Trong số 5 nhà đầu tư nhận Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với UBND tỉnh, CTCP Tập đoàn Hòa Phát tìm hiểu cơ hội đầu tư 3 dự án là dự án Cảng Bãi Gốc, Đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Hòa Tâm, Khu liên hợp Gang thép tại KCN Hòa Tâm.

Theo Tạp chí Công Thương, Dự án Cảng Bãi Gốc có vốn đầu tư dự kiến khoảng 24.000 tỷ đồng; Dự án Đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Tâm dự kiến khoảng 13.300 tỷ đồng và Dự án Khu liên hợp Gang thép Hòa Phát tại Khu công nghiệp Hòa Tâm dự kiến khoảng 86.000 tỷ đồng.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoà Phát, cho biết, dự kiến các dự án trên khi đi vào hoạt động sẽ sẽ giải quyết việc làm cho 20.000 lao động tại Phú Yên; đóng góp ngân sách mỗi năm trên dưới 10.000 tỷ đồng cho địa phương.

Trước đó, năm 2023, Tập đoàn Hòa Phát đã đề xuất đầu tư các dự án tại Khu kinh tế Nam Phú Yên gồm: dự án kinh doanh hạ tầng KCN Hòa Tâm, dự án Cảng Bãi Gốc, Khu liên hợp gang thép Hòa Phát tại KCN Hòa Tâm và dự án Khu thương mại - Dịch vụ. Riêng dự án Khu thương mại - Dịch vụ triển khai đồng bộ với đầu tư dự án Khu liên hợp gang thép Hòa Phát tại KCN Hòa Tâm và các dự án thứ cấp khác.

Tổng mức đầu tư đối với 4 dự án nói trên dự kiến khoảng 120.000 tỷ đồng (khoảng 5 tỷ USD). Nhu cầu sử dụng lao động (đối với nhà máy thép) khoảng 12.000 người, trong đó lao động địa phương chiếm 80 - 90%.

Dự án Khu liên hợp Gang thép Hòa Phát tại tỉnh Phú Yên có quy mô vốn đầu tư tương đương với Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 đang được Tập đoàn Hoà Phát triển khai tại Khu kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (85.000 tỷ). Quy mô diện tích dự án Khu liên hợp gang thép Hòa Phát tại KCN Hòa Tâm là 498ha.

Cảng Bãi Gốc có diện tích 220 ha, có bến tổng hợp, hàng rời, hàng lỏng/khí và tiếp nhận cỡ tàu có trọng tải đến 50.000 tấn, và định hướng có bến chuyên dùng tiếp nhận tàu trọng tải đến 250.000 tấn. KCN Hòa Tâm có quy mô diện tích là 1.080 ha.

Ngoài Hòa Phát, 4 doanh nghiệp khác được tỉnh Phú Yên trao quyết định Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư Công ty CP Tập đoàn N&G với dự án Đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Công Nghệ cao. Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Phú Yên (Tập đoàn TH) với dự án Tiếp tục đầu tư Cụm nhà máy thực phẩm sạch Phú Yên. Công ty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An với dự án Nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt và phát điện. Công ty CP Tập đoàn Vietravel với dự án Phối hợp, hỗ trợ, hợp tác phát triển lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

Tại đây, UBND tỉnh cũng công bố Quyết định phê duyệt Danh mục 70 dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2024-2030 trên 7 lĩnh vực: Công nghiệp và hạ tầng khu, cụm công nghiệp; logictics; đô thị, nhà ở xã hội; thương mại, dịch vụ, du lịch; nông nghiệp; giáo dục, văn hóa, xã hội; công nghệ thông tin và khoa học công nghiệp. Trong số Khu kinh tế Nam Phú Yên có 33/70 dự án kêu gọi đầu tư.