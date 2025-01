Theo thông tin từ Công an thành phố Bắc Giang, từ ngày 29/1 đến ngày 31/1/2024, qua hệ thống camera giám sát giao thông, Công an thành phố đã phát hiện và thực hiện xử phạt "nguội" đối với 65 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trong đó, có 21 trường hợp vượt đèn đỏ; 17 trường hợp lấn làn, vi phạm vạch kẻ đường; 10 trường hợp người ngồi trên xe mô tô vi phạm không đội mũ bảo hiểm, 13 trường hợp rẽ trái tại nơi có biển cấm, 4 trường hợp chạy quá tốc độ quy định, danh sách phương tiện vi phạm từ 12h00 ngày 29/01/2024 đến 12h00 ngày 31/01/2024 như sau:

- Vi phạm vượt đèn đỏ

Xe ô tô biển số: 98A-672.95, 99A-084.08, 98K-9656, 30G-185.43, 98A-126.66, 98A-308.79, 98A-347.10, 98C-134.55, 98A-350.21, 98A-164.20.

Xe mô tô biển số: 98B3-917.78, 98B3-914.12, 98B3-019.93 (vi phạm 02 lần), 98B3-977.01, 98B3-759.58, 98B3-566.52, 98B3-901.89 (vi phạm 02 lần), 98B3-666.22, 98B3-333.27.

- Lấn làn, vi phạm vạch kẻ đường: 98A-346.20, 29LD-046.33, 19A-470.52, 98A-343.37, 98A-234.54, 98A-146.02, 98A-357.08, 98A-399.85, 98A-598.18, 98A-040.92, 30F-793.58, 98A-371.04, 14A-736.57, 98A-388.87, 98A-363.31, 98A-689.42, 98A-411.05.

- Người ngồi trên xe mô tô vi phạm không đội mũ bảo hiểm: 98B3-667.48, 98B3-789.10, 98B3-133.08, 98B3-874.75, 98B3-915.38, 98B3-895.01, 98B3-718.18, 98B3-962.71, 98B3-927.87, 98B3-759.58.

- Vi phạm rẽ trái tại nơi có biển cấm: 99A-356.25, 30F-867.01, 14D-000.57, 98C-246.06, 98A-205.69, 98A-586.32, 98A-666.43, 98A-301.68, 30F-856.60, 98A-252.19, 30M-6855, 99A-610.35, 98A-081.95.

- Chạy quá tốc độ quy định: 98A-676.58, 29H-366.62, 98A-586.72, 29A-527.06

Mức xử phạt đối với một số lỗi vi phạm giao thông theo Nghị định 168. Nguồn ảnh: Công an Bắc Giang

Giấy tờ cần mang theo khi nộp phạt

Khi đến nộp phạt xử lý 'nguội', Nhân dân cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

- Đối với xe ô tô: Đăng ký xe, Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, Giấy phép lái xe của người vi phạm, Căn cước công dân của người vi phạm (với mỗi loại giấy tờ photo 01 bản).

- Đối với xe mô tô: Đăng ký xe, Giấy phép lái xe của người vi phạm, Căn cước công dân của người vi phạm (với mỗi loại giấy tờ photo 01 bản).

Công an thành phố Bắc Giang đề nghị nhân dân tiếp tục nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy định pháp luật khi tham gia giao thông vì sự an toàn cho mình và cho người khác.

Năm 2025, chậm nộp phạt nguội bị tính lãi như thế nào?

Tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 18/2023/TT-BTC có quy định như sau:

- Quá thời hạn thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà cá nhân, tổ chức chưa nộp tiền phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

- Số ngày chậm nộp tiền phạt bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ quy định và được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp tiền phạt đến trước ngày cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước.

Theo đó, nếu người tham gia giao thông vi phạm bị xử lý phạt nguội, nhưng quá thời hạn thi hành quyết định xử phạt mà người đó vẫn chưa nộp tiền phạt, thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt bằng các hình thức như: khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập; khấu trừ tiền từ tài khoản của người vi phạm; kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt;...;

Đồng thời cứ mỗi ngày chậm nộp phạt nguội, người vi phạm sẽ phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp. Số ngày chậm nộp tiền phạt bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ quy định và được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp tiền phạt đến trước ngày cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước.

Cũng theo khoản 2 Điều 5 Thông tư 18/2023/TT-BTC thì không tính tiền chậm nộp phạt nguội trong 2 trường hợp sau:

- Trong thời hạn được hoãn thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

- Trong thời gian xem xét, quyết định giảm, miễn phần còn lại hoặc cho phép nộp tiền phạt nhiều lần.

Cách xác định thời gian để tính tiền chậm nộp phạt nguội khi vi phạm giao thông?

Căn cứ khoản 4 Điều 5 Thông tư 18/2023/TT-BTC, cách xác định thời gian để tính tiền chậm nộp phạt nguội khi vi phạm giao thông được quy định như sau:

- Trường hợp quyết định xử phạt được giao trực tiếp thì ngày tính tiền chậm nộp phạt là sau 10 ngày (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ) hoặc sau thời hạn thi hành ghi trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính kể từ ngày nhận quyết định xử phạt theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012;

- Trường hợp quyết định xử phạt được gửi qua bưu điện bằng hình thức bảo đảm thì ngày tính tiền chậm nộp phạt là sau 10 ngày (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ) hoặc sau thời hạn thi hành ghi trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính kể từ ngày quyết định xử phạt được phát hợp lệ theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Luật bưu chính 2010;

- Trường hợp cá nhân hoặc tổ chức bị xử phạt nhưng không có xác nhận về ngày nhận quyết định xử phạt và cũng không xuất trình được bằng chứng về ngày quyết định xử phạt được phát hợp lệ theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều 5 Thông tư 18/2023/TT-BTC, đồng thời không thuộc trường hợp cố tình không nhận quyết định xử phạt theo điểm d khoản 4 Điều 5 Thông tư 18/2023/TT-BTC, thì thời điểm tính tiền nộp chậm thi hành quyết định xử phạt được xác định như sau:

(1) Nếu quyết định xử phạt quy định thời hạn thi hành là 10 ngày kể từ ngày ban hành, thì thời điểm bắt đầu tính tiền nộp chậm là sau 12 ngày kể từ ngày ra quyết định xử phạt (bao gồm cả ngày lễ và ngày nghỉ).



(2) Nếu quyết định xử phạt quy định thời hạn thi hành dài hơn 10 ngày, thì thời điểm tính tiền nộp chậm bắt đầu từ ngày thứ ba sau thời hạn thi hành ghi trong quyết định xử phạt (bao gồm cả ngày lễ và ngày nghỉ).

Trường hợp người nộp phạt chứng minh được ngày nhận quyết định xử phạt và việc chứng minh là có cơ sở thì cơ quan thu tiền phạt quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 18/2023/TT-BTC tính tiền nộp chậm thi hành quyết định xử phạt sau 10 ngày hoặc sau thời hạn thi hành ghi trong quyết định xử phạt kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt mà người nộp phạt đã chứng minh;

- Đối với các trường hợp cố tình không nhận quyết định xử phạt thì thực hiện theo quy định tại Điều 70 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012. Cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt, cơ quan có thẩm quyền cưỡng chế thông báo cho Kho bạc Nhà nước nơi thu tiền phạt về thời điểm được coi là giao quyết định xử phạt để Kho bạc Nhà nước tính tiền chậm nộp phạt.

- Trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt cố tình không nộp tiền chậm nộp phạt, thì cơ quan có thẩm quyền thu tiền phạt quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 18/2023/TT-BTC thu tiền nộp phạt vi phạm hành chính trên quyết định xử phạt; đồng thời, vẫn tính tiền chậm nộp phạt và ghi rõ trên chứng từ thu, nộp tiền phạt số tiền chậm nộp tính đến trước ngày cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính nộp tiền.

Các cách tra cứu phạt 'nguội'

Để tra cứu phương tiện vi phạm, Nhân dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https://www.csgt.vn/tra-cuu-ph...

Bên cạnh đó, người dân cũng có thể tra cứu phạt nguội qua ứng dụng VNeTraffic theo các bước như sau:

Bước 1: Tải và cài đặt app VNeTraffic về điện thoại trên App store/ CH Play.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản

Trường hợp chưa có tài khoản thì đăng ký tài khoản theo các bước sau:

Chọn đăng ký, sau đó quét mã QR bên góc trên cùng phải của thẻ CCCD. Người dân thực hiện kiểm tra thông tin, nhập số điện thoại và bấm "Xác nhận".

Sau đó hệ thống sẽ gửi mã OTP về điện thoại, người dân cần nhập mã OTP và thiết lập mật khẩu.

Bước 3: Để kiểm tra phạt nguội cá nhân chọn mục "Tra cứu vi phạm".

Bước 4: Nhập biển số xe cần tra cứu và nhấn "Kiểm tra".