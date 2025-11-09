Loạt thị trường bất động sản Hà Nội, TP.HCM, Bắc Giang (cũ), Hải Phòng, Lâm Đồng, Khánh Hòa... có diễn biến bất ngờ

Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) công bố báo cáo thị trường bất động sản các khu vực quý III/2025. Theo ghi nhận của đơn vị, hoạt động ra mắt, mở bán dự án nhà ở mới đã diễn ra sôi động trong quý vừa qua, nhất là ở vùng ven Hà Nội và khu vực TP.HCM cũ. Dước đây là diễn biến cụ thể từng khu vực.

Khu vực trung du miền núi phía Bắc, Bắc Giang (cũ) tiếp tục phát triển "nóng". Nguồn cung chủ yếu là sản phẩm căn hộ. Các dự án mở bán mới đều được quan tâm, giao dịch, thậm chí "cháy hàng" tại thời điểm ra mắt nhờ hàng loạt các thông tin tích cực về hạ tầng. 70-80% giao dịch đến từ nhu cầu đầu tư, với kỳ vọng tăng giá và dòng tiền từ việc khai thác cho thuê. Các tỉnh miền núi không ghi nhận nguồn cung nhà ở thương mại mới, giao dịch "trầm lắng".

Hà Nội và các vùng phụ cận, thị trường Hà Nội phát triển "nóng", các dự án mở bán mới đều được hấp thụ trên 80% trong thời gian ngắn. Thị trường thứ cấp giao dịch sôi động, đặc biệt phía Đông.

Bất động sản Hà Nam "chững" vào đầu quý, khi lực lượng bán hàng dịch chuyển tới khu vực khác. Từ giữa quý, thị trường bắt đầu ghi nhận tín hiệu khởi sắc trở lại nhờ các thông tin triển khai dự án bệnh viện, trường học, khu thể thao,...

Bất động sản Hưng Yên tập trung thanh khoản ở các dự án đã hoàn thiện, có cư dân về ở với hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội và hạ tầng tiện ích được đầu tư đồng bộ, đã đưa vào hoạt động.

Khu vực duyên hải Bắc Bộ, thị trường Hải Phòng giao dịch chủ yếu đến từ các dự án thấp tầng có suất đầu tư ban đầu không quá cao và nhà ở xã hội mở bán mới. Giá bán tăng nhẹ.

Tại Quảng Ninh, các dự án mở bán mới đều được hấp thụ tốt. Thanh khoản và giá bán thứ cấp tiếp tục được cải thiện, nhất là với sản phẩm cao tầng.

Khu vực Trung Trung Bộ, các dự án mở bán, từ sản phẩm đất nền tới căn hộ chung cư tiếp tục được hấp thụ tốt. Một số dự án của chủ đầu tư lớn "cháy hàng" ngay trong ngày mở bán. Giao dịch thứ cấp tăng mạnh, tương đương giai đoạn "sốt" đất 2022. Giá bán vượt "đỉnh", cao hơn tới 60% so với 2023. Villa lưu trú, tòa khách sạn, căn hộ với giá thuê tăng 30-40%.

Tại khu vực Tây Nguyên, thanh khoản phục hồi rõ nét, tập trung ở phân khúc nhà phố trung tâm và đất nền giá dưới 3 tỷ đồng. Giá bất động sản ở khu vực trung tâm và các khu đô thị mới tăng nhẹ so với cuối năm 2024. Thị trường bất động sản Lâm Đồng phục hồi nhờ du lịch tăng trưởng. Shophouse, đất trung tâm Đà Lạt, Bảo Lộc được quan tâm mạnh. Dự án nghỉ dưỡng vùng ven có giao dịch nhưng thanh khoản chậm.

Tại TP.HCM, nguồn cung, thanh khoản cải thiện, tập trung tại các dự án pháp lý hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu ở thực. Giá duy trì đà tăng. Mặt bằng giá thứ cấp tăng khoảng 20-25% so với cùng kỳ.

Nhà đầu tư đổ về khu vực phía Nam khi có thông tin triển khai dự án siêu đô thị của Vinhomes tại Cần Giờ.

Làn sóng dịch chuyển từ Bắc vào Nam của cả nhà đầu tư và các sàn giao dịch ngày càng mạnh mẽ, đặc biệt khi có thông tin triển khai dự án siêu đô thị của Vinhomes tại Cần Giờ. Nhiều dự án căn hộ chung cư chuyển từ cắt lỗ sang có lãi, giá tăng vài trăm triệu/căn chỉ trong 1 tuần.

Tại Khánh Hòa, thị trường tăng trưởng mạnh mẽ. Toàn tỉnh phát sinh 24.043 giao dịch với tổng giá trị ước tính 19.930 tỷ đồng, tăng khoảng 70% so với quý 2. Giá thuê mặt bằng, căn hộ tiếp tục tăng 15-20% so với cùng kỳ, nhờ du lịch phục hồi.

Với khu vực Tây Nam Bộ, thị trường không ghi nhận nguồn cung mới, giao dịch giảm nhẹ so với quý 2. Sau sáp nhập tỉnh, lượng tìm kiếm nhà đất tại các nơi có trung tâm hành chính vẫn tiếp tục tăng, tuy nhiên, khách hàng chủ yếu giao dịch trên thị trường thứ cấp. Các tỉnh không có trung tâm hành chính thì giao dịch chậm lại, kể cả trên thị trường sơ cấp và thứ cấp.