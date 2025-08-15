Loạt xe tay ga giảm giá mạnh: Có xe ngang hạng Air Blade, thông minh nhất phân khúc nhưng rẻ bằng gần nửa

Nhà phân phối Minh Long vừa công bố chương trình giảm giá đặc biệt cho loạt xe tay ga mang thương hiệu TVS Motor tại thị trường Việt Nam. Theo thông tin từ đơn vị phân phối, chương trình áp dụng trên toàn hệ thống đại lý, thời gian triển khai trong thời gian ngắn và số lượng sản phẩm khuyến mãi có giới hạn.

Mức giảm giá của các xe đều rất lớn, lên tới gần 10 triệu đồng, biến đây thành cơ hội rất tốt để sở hữu những mẫu xe có giá trị sử dụng cao trên thị trường.

TVS Callisto 110

TVS Callisto 110 được định vị là mẫu xe tay ga 110cc dành cho người dùng tìm kiếm sự tiện dụng và thiết kế gọn nhẹ. Xe sử dụng động cơ xi-lanh đơn, làm mát bằng gió, cho công suất ở mức vừa đủ cho nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị. Cốp xe có dung tích vừa phải, trang bị thêm cổng sạc USB và bình xăng bố trí phía sau, giúp quá trình tiếp nhiên liệu thuận tiện hơn.

TVS Callisto 110. Ảnh: TVS Motor Việt Nam

Về thiết kế, Callisto 110 có kiểu dáng thanh lịch, mang hơi hướng cổ điển với nhiều tùy chọn màu sắc. Đèn pha halogen kết hợp đèn xi-nhan dạng truyền thống, bảng đồng hồ cơ kết hợp điện tử cung cấp thông tin cơ bản. Hệ thống phanh tang trống trước và sau phù hợp với đặc tính vận hành của xe.

Giá niêm yết trước đây của TVS Callisto 110 là 29,5 triệu đồng. Trong chương trình này, mức giảm được công bố là 9,5 triệu đồng, đưa giá bán xuống 20 triệu đồng.

TVS Callisto 125

TVS Callisto 125 là phiên bản động cơ dung tích lớn hơn của mẫu Callisto 110, hướng đến nhóm khách hàng muốn một mẫu xe tay ga tiện nghi hơn nhưng vẫn nhỏ gọn. Xe sử dụng động cơ 124,8cc, công suất 8 mã lực và mô men xoắn 10,5 Nm. Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc lò xo đôi phía sau.

TVS Callisto 125. Ảnh: TVS Motor Việt Nam

Thiết kế của Callisto 125 có phần hiện đại hơn, nổi bật với cụm đồng hồ điện tử toàn phần, các đường nét trau chuốt hơn và yên xe rộng. Xe vẫn giữ cổng sạc USB và dung tích cốp đủ dùng, cùng khả năng vận hành ổn định trong điều kiện giao thông đa dạng.

Giá bán trước giảm của Callisto 125 là 34,9 triệu đồng. Chương trình ưu đãi giảm 9,9 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống khoảng 25 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe được giảm giá mạnh nhất trong chương trình ưu đãi này.

TVS Ntorq 125 (RE, XP, XT)

TVS Ntorq 125 là dòng xe tay ga thể thao, hướng đến nhóm khách hàng trẻ thích thiết kế mạnh mẽ và công nghệ kết nối. Xe được trang bị động cơ 124,8cc, làm mát bằng gió cưỡng bức, hộp số vô cấp CVT, cho công suất từ 9,38 đến khoảng 10 mã lực - tùy phiên bản.

Tất cả các bản đều có TVS SmartXConnect, hỗ trợ kết nối Bluetooth với điện thoại để hiển thị thông báo, chỉ đường, và lưu lại dữ liệu hành trình.

TVS Ntorq 125. Ảnh: TVS Motor Việt Nam

Về thiết kế, TVS Ntorq 125 có nhiều đường nét góc cạnh, đèn pha LED hoặc halogen kết hợp dải LED định vị tùy bản, bảng đồng hồ điện tử hoặc TFT hiển thị nhiều thông tin. Cấu hình treo gồm phuộc ống lồng phía trước, giảm xóc lò xo đôi phía sau, phanh đĩa trước và tang trống sau.

Các bản khác nhau chủ yếu ở tính năng và trang bị:

- RE (Race Edition): bản tiêu chuẩn với ngoại hình thể thao, giá trước giảm 32,9 triệu đồng, giảm 8 triệu đồng còn 24,9 triệu đồng.

- XP (Extra Performance): công suất cao hơn, bổ sung chế độ lái Street/Sport, giá trước giảm 33,9 triệu đồng, giảm 8 triệu đồng còn 25,9 triệu đồng.

- XT (Extra Technology): cao cấp nhất với màn hình TFT màu, hiển thị thời tiết, lịch trình, ra lệnh giọng nói, giá trước giảm 35,9 triệu đồng, giảm 9 triệu đồng còn 26,9 triệu đồng.

Mẫu xe Giá trước giảm

Mức giảm

Giá sau giảm

TVS Callisto 110 29,5 triệu đồng 9,5 triệu đồng 20 triệu đồng TVS Callisto 125 34,9 triệu đồng 9,9 triệu đồng 25 triệu đồng TVS Ntorq 125 RE 32,9 triệu đồng 8 triệu đồng 24,9 triệu đồng TVS Ntorq 125 XP 33,9 triệu đồng 8 triệu đồng 25,9 triệu đồng TVS Ntorq 125 XT 35,9 triệu đồng 9 triệu đồng 26,9 triệu đồng



