Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) sắp chia cổ phiếu thưởng dự kiến ở mức 61,5%, nâng vốn điều lệ lên hơn 50.000 tỷ đồng

19-08-2025 - 13:06 PM

Ngày 27/08 sẽ là ngày giao dịch không hưởng quyền để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, nhằm thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 9/9 đến 30/9/2025.

Ngày 24/12/2024, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã thông qua và trình cơ quan có thẩm quyền phương án tăng vốn điều lệ của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (HOSE: BSR) lên hơn 50.000 tỷ đồng. Dù chi tiết kế hoạch chưa được công bố, BSR cho biết việc tăng vốn sẽ được thực hiện thông qua phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức bằng cổ phiếu từ Quỹ đầu tư phát triển cùng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Tổng tỷ lệ chia thưởng dự kiến ở mức 61,5%.

CTCP Lọc hóa Dầu Bình Sơn cho biết ngày 27/08 sẽ là ngày giao dịch không hưởng quyền để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, nhằm thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 9/9 đến 30/9/2025.

Kế hoạch này đã được Đại hội đồng cổ đông 2025 phê duyệt. Theo BSR, tăng vốn điều lệ là bước đi cấp thiết để đáp ứng nhu cầu vốn và nâng cao hiệu quả triển khai dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Đây là dự án quan trọng, nhằm đưa công suất chế biến từ 148.000 thùng/ngày lên 171.000 thùng/ngày.

Dự án nâng cấp Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2014 và cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2016.

Mục tiêu ban đầu là nâng công suất lên 192.000 thùng/ngày (tương đương 8,5 triệu tấn/năm), tổng vốn đầu tư khoảng 1,8 tỷ USD, hoàn thành trước 2022. Tuy nhiên, do chậm triển khai, quy mô đã được điều chỉnh xuống còn 171.000 thùng/ngày, với vốn đầu tư rút xuống 1,26 tỷ USD. Hiện dự kiến dự án sẽ vận hành vào quý I/2028.

Thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông liên quan đến tăng vốn đã tạo hiệu ứng tích cực trên thị trường. Phiên 17/8, cổ phiếu BSR tăng trần và đến sáng 19/8 tiếp tục giữ sắc tím, đạt 27.800 đồng/cổ phiếu.

Về hoạt động kinh doanh, BSR ghi nhận kết quả khả quan trong quý 2/2025 với doanh thu thuần gần 36.800 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 846 tỷ đồng, tăng hơn 8%.

