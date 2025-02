Local brand kỳ cựu liên tiếp đóng cửa, thời trang TMĐT lại lên ngôi: Có thương hiệu doanh số tăng từ 64 triệu đồng lên 7 tỷ đồng sau 3 tháng lên Shopee

Các local brand kỳ cựu "kiệt sức"

Tối 9/2, thương hiệu giày MỘT thông báo trên fanpage về việc chính thức dừng hoạt động từ 15/2. Đây là local brand giày “made in Việt Nam” được thành lập từ năm 2018, nhanh chóng thu hút được sự chú ý của giới trẻ bởi thiết kế đơn giản, tinh tế. Điều đặc biệt của thương hiệu là chỉ có duy nhất một kiểu dáng giày nhưng dành cho tất cả, ai cũng có thể mang.

Việc MỘT rời thị trường đã nối tiếp những lời tạm biệt liên tục xuất hiện từ nửa cuối năm 2024 của các local brand Việt Nam. Hồi tháng 8/2024, Catsa - thương hiệu thời trang nam với 22 cửa hàng trên toàn quốc, doanh thu từng lên đến cả trăm tỷ đồng/năm, lãi ròng chiếm gần 20% - tuyên bố đóng cửa sau 8 năm.

Cũng trong tháng 8, Elpis – thương hiệu thời trang thiết kế của KOL Lucie Nguyễn, từng được loạt sao Ninh Dương Lan Ngọc, Tiểu Vy, Diệp Lâm Anh, Ngọc Trinh... trưng diện, cũng quyết định dừng hoạt động sau 10 năm gắn bó với khách hàng.

Đến tháng 11, Nguyễn Ngọc Trâm - Founder & CEO của hãng thời trang Lep’ đăng tâm thư nhìn lại hành trình 8 năm của thương hiệu, đồng thời thông báo đóng toàn bộ cửa hàng. Lý giải nguyên nhân, cô cho biết không còn theo kịp một thị trường đang thay đổi chóng mặt với vô vàn phong cách, sản phẩm rẻ và đẹp.

Khó khăn của Lep’ cũng là khó khăn chung của các thương hiệu thời trang Việt, trong bối cảnh thị trường và xu hướng mua hàng của người tiêu dùng đã hoàn toàn thay đổi.

Thương mại điện tử (TMĐT) lên ngôi, khách hàng chìm đắm vào sản phẩm trong các phiên live. Các xưởng sản xuất bắt đầu tiếp cận trực tiếp với khách thông qua các KOL, KOC. Cùng với cuộc chiến giá trên các sàn, nhiều founder đã “không chịu được nhiệt” và phải rút thương hiệu khỏi thị trường.

Một bức tranh khác của các local brand

Tuy nhiên, trong một diễn biến rất khác, một số local brand lại nương theo làn sóng TMĐT để vươn lên mạnh mẽ. Điển hình có thể kể đến The Bad God . Trong series podcast Chapter 0 của Rising Vietnam, anh Bùi Mạnh Quân – Founder của The Bad God tiết lộ doanh số của thương hiệu này đã tăng từ 64 triệu đồng lên 7 tỷ đồng chỉ 3 tháng sau khi gia nhập Shopee vào năm 2021.

Anh Bùi Mạnh Quân - Founder của The Bad God.

Công thức thành công của The Bad God bao gồm 1 sản phẩm “hot trend” làm chủ đạo và các chiến dịch Influencer Marketing (tiếp thị thông qua những người có tầm ảnh hưởng) trên TikTok. Ông chủ The Bad God chỉ ra một điểm thú vị trong hành vi của người tiêu dùng là nhiều người lướt TikTok thấy sản phẩm không mua ngay trên TikTok Shop, mà lên Shopee tìm mua.

Trên thực tế, The Bad God từng rơi vào khủng hoảng vì thiếu ý tưởng cho sản phẩm, doanh số giảm mạnh. Công ty đã mở cửa hàng offline để tìm lối thoát, nhưng cuối cùng mất trắng 500 triệu đồng vì biến đổi chi phí thi công và phải trả thêm đủ loại phí khác.

Livestream trên TikTok là phương án cuối cùng của The Bad God tại thời điểm đó, nhưng rồi họ nhận ra đây chính là con đường phát triển đầy tiềm năng. Công ty quyết định dồn lực livestream 24/24. Cửa hàng offline chỉ tiếp cận được 4-5 lượt khách mỗi ngày, nhưng hình thức mới này giúp họ có thể tiếp cận 4.000 – 5.000 lượt khách trong mỗi phiên.

" Mỗi khi livestream, chúng tôi luôn cố tạo cho khách hàng cảm giác họ đang vào cửa hàng mua sắm. Việc livestream 24/24 cũng giống như mở cửa hàng offline, không thể chỉ mở bán 2-4 tiếng. Mọi người sẽ không dồn vào xem khi bạn livestream trong thời gian dài, nhưng mình sẽ tính tổng lưu lượng vào gian hàng trong một ngày. Chắc chắn nhiều hơn những bên chỉ livestream 2 tiếng ", anh Bùi Mạnh Quân cho biết.

Tại lễ trao giải TikTok Ad Awards hồi tháng 5/2024, The Bad God đã giành giải vàng ở 2 hạng mục là Best Local Hero Campaign và Best Commerce Campaign nhờ chiến dịch Super Brand Day, diễn ra từ ngày 11 – 16/10/2023. Chiến dịch này giúp tạo ra GMV (tổng giá trị giao dịch hàng hóa) gấp 17 lần doanh số bán hàng tự nhiên, số đơn đặt hàng từ quảng cáo tăng vọt 14 lần.

Một local brand khác cũng nhạy bén khi tận dụng được sức mạnh của TMĐT là Nocturnal . Ngay từ khi quyết định phát triển kinh doanh trên TikTok Shop vào tháng 10/2022, thương hiệu đã xác định đây sẽ là kênh bán hàng chiến lược.

Giao diện kênh TikTok của Nocturnal.

Với mục tiêu chính là tăng cường hiện diện thương hiệu, mở rộng thị trường và thúc đẩy doanh số, chị Vy Nguyễn - Giám đốc Điều hành Nocturnal cho biết họ đã ứng dụng hệ thống chỉ số ACE của TikTok Shop, đặc biệt là chỉ số về Danh mục sản phẩm, để nhanh chóng nắm bắt và liên tục cập nhật các xu hướng thời trang mới nhất của người dùng.

“ Đặc thù kinh doanh trong ngành hàng thời trang đòi hỏi thương hiệu phải nhanh chóng cập nhật các xu hướng mới. Nhờ có dữ liệu từ hệ thống chỉ số ACE, chúng tôi đã có được thông tin chi tiết theo thời gian thực về xu hướng và nhu cầu thị trường, giúp Nocturnal linh hoạt điều chỉnh danh mục hàng hoá: vừa duy trì các sản phẩm chủ lực, vừa phát triển sản phẩm mới để bắt kịp xu hướng.

Bên cạnh đó, các dữ liệu được cung cấp cũng là cơ sở để chúng tôi đưa ra những điều chỉnh chiến lược về giá cả và phương thức quảng bá thương hiệu, giúp Nocturnal gia tăng sức cạnh tranh ”, đại diện Nocturnal cho hay.

Nhờ triển khai đều đặn 2 buổi livestream mỗi ngày kể từ quý 3/2024 và hợp tác với các nhà sáng tạo nội dung, doanh thu đến từ livestream hiện đang chiếm tới gần 60% tổng doanh thu của thương hiệu, với mức tăng trưởng doanh thu từ bán hàng qua livestream lên đến 251%.

Ngoài ra, việc đẩy mạnh quảng cáo đa kênh kết hợp các chiến dịch bán hàng đặc biệt như Brand of the Day đã mang lại cho thương hiệu ROAS (lợi tức trên chi tiêu quảng cáo) vượt trội 130%. Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2024, doanh thu từ TikTok Shop của Nocturnal đã đạt mức tăng trưởng 175%.

Theo quan điểm của ông chủ The Bad God Bùi Mạnh Quân, việc bán hàng trên sàn TMĐT khiến mặt bằng chung chất lượng sản phẩm Việt Nam sản xuất cao hơn trước đây rất nhiều.

" Ví dụ như The Bad God, nếu không bán trên sàn thì cũng không gắt gao về chất lượng như bây giờ. Chỉ cần một đánh giá 1 sao là một nhát dao đâm vào tim.

Tất nhiên thách thức sẽ nhiều hơn. Nhưng tôi nghĩ mặt bằng chung của chất lượng, từ sản phẩm đến dịch vụ và đặc biệt là trải nghiệm khách hàng sẽ tốt hơn rất nhiều. Như vậy mới giúp nền sản xuất của Việt Nam mình phát triển được ", anh nêu quan điểm.