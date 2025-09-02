Lời chào đầu tiên của buổi sáng Tết Độc Lập: “Xin chúc sức khoẻ bà con nha”

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 (A80) với chương trình chính thức sẽ diễn ra vào 6h30 sáng ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội.

Đây là sự kiện trọng đại, có sự tham gia của hơn 16.000 chiến sĩ, cán bộ thuộc nhiều lực lượng, trong đó có cả không quân, hải quan.

5h10, 15 khẩu đại bác tại SVĐ quốc gia Mỹ Đình đã vào vị trí sẵn sàng để mở màn Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh.

Lúc 5h sáng, dàn pháo lễ tại sân vận động Mỹ Đình và các chiến sĩ đã vào vị trí sẵn sàng. Ảnh: Huyền Phạm

Ảnh: Huyền Phạm

Người dân chen kín bên hàng rào dõi theo từng khoảnh khắc chuẩn bị. Ảnh: Huyền Phạm

5h, Trên đường Văn Cao, các đoàn xe nối tiếp nhau đưa chiến sĩ về điểm đổ quân, chuẩn bị cho buổi diễu binh, diễu hành A80

Trên đường Văn Cao, những đoàn xe chở chiến sĩ nối đuôi nhau tiến về điểm đổ quân. Từ trên xe, nhiều chiến sĩ vẫy tay, nở nụ cười rạng rỡ đáp lại tình cảm của người dân hai bên đường.

Đoàn xe chở chiến sĩ di chuyển trên đường Văn Cao, hướng về điểm đổ quân

Đoàn xe nối dài trên đường Văn Cao, từng tốp chiến sĩ hướng ánh mắt rạng ngời, tay giơ cao vẫy chào dòng người đang reo hò cổ vũ bên đường. Ảnh: Quân

4h20, Khối diễu hành quần chúng và khối Nghi trượng đã tiến vào Quảng trường Ba Đình

Khối nghi trượng tiến vào Quảng trường Ba Đình (Clip: Xuân Hoàng)

Ảnh: Như Hoàn

Ảnh: Như Hoàn

Ảnh: Như Hoàn

4h10, Các nghệ sĩ di chuyển đến điểm tập kết, sẵn sàng hòa mình vào không khí của ngày hội lớn dân tộc

Từng đoàn nghệ sĩ nối nhau tiến về điểm tập kết. Trên gương mặt ai cũng ánh lên niềm hứng khởi, sự tự hào khi được góp mặt trong ngày hội lớn của dân tộc. Họ mang theo niềm tự hào, sẵn sàng hòa mình cùng không khí tưng bừng của ngày lễ trọng đại.

Các nghệ sĩ di chuyển đến điểm tập kết, sẵn sàng hòa mình vào không khí của ngày hội lớn dân tộc (Clip: Thanh Xuân)

Ảnh: Viết Thanh

Các nghệ sĩ tranh thủ chụp hình, giao lưu cùng người dân. Ảnh: Thanh Xuân

Ca sĩ Tăng Duy Tân vui vẻ chụp ảnh kỉ niệm với mọi người

Ảnh: Thanh Xuân

Ảnh: Thanh Xuân

4h, Đoàn xe nối đuôi nhau trên đường Văn Cao chở các chiến sĩ đến điểm tập kết trong sự hân hoan của nhân dân

Đoàn xe chở chiến sĩ nối dài trên đường Văn Cao, tiến về điểm tập kết trong niềm hân hoan của nhân dân (Clip: Quân)

3h40, Món quà đặc biệt dành cho những ai dậy sớm: được tận mắt chứng kiến dàn khí tài hùng dũng tiến về trung tâm Hà Nội

Khi phố phường còn chìm trong sương sớm, nhiều người đã chờ đợi nhiều giờ đồng hồ, kiên trì bám trụ, chọn cho mình một chỗ đứng bên đường. Và rồi, "món quà" xứng đáng được trao đến: dàn khí tài hùng dũng, chậm rãi tiến vào trung tâm Hà Nội.

Tiếng hò reo vang vọng, gương mặt ai nấy đều rạng rỡ, lưu lại một khoảnh khắc vừa thiêng liêng, vừa tự hào.

Các chiến sĩ giơ tay chào nghiêm trang trước sự chào đón rộn ràng của người dân hai bên đường. Ảnh: Viết Thanh

Ảnh: Viết Thanh

Ảnh: Viết Thanh

Ảnh: Viết Thanh

Người dân rộn ràng trong sớm tinh mơ, chào đón đoàn khí tài tiến qua

Người dân Thủ đô nô nức dậy sớm, reo hò khi đoàn khí tài tiến vào trung tâm

Những cái vẫy tay, chào điều lệnh từ các chiến sĩ gửi đến người dân như đạp lại tình cảm, sự kiên trì chờ đợi trong suốt nhiều giờ qua

Một đêm đặc biệt của Hà Nội, người dân không ngủ, chỉ rộn ràng tiếng reo vui

Tất cả người dân cùng nhau hòa mình trong không khí rộn ràng ngày hội lớn - ngày Tết Độc lập

3h20, Đoàn xe khí tài nối đuôi nhau tiến qua Cửa Bắc, trong tiếng hò reo vang dội của người dân

Người dân tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đoàn khí tài di chuyển qua trong đêm. Ảnh: Thanh Xuân

Hình ảnh chú công an bế em nhỏ vượt rào trao tận tay cho mẹ khiến nhiều người chứng kiến mỉm cười. Ảnh: Thanh Xuân

2h50, Đoàn xe khí tài rời Mỹ Đình, bắt đầu lăn bánh hướng về trung tâm Hà Nội

Đoàn xe khí tài rời Mỹ Đình, bắt đầu lăn bánh hướng về trung tâm Hà Nội. Clip: Huyền Phạm

Dàn khí tài quân sự tham gia A80 di chuyển về điểm tập kết lúc 3h sáng. Ảnh: Huyền Phạm

Lực lượng an ninh luôn túc trực hai bên đường để đảm bảo an ninh. Ảnh: Huyền Phạm

Không khí rộn ràng lúc tinh mơ, dàn xe quân sự nối dài giữa lòng Hà Nội. Ảnh: Huyền Phạm

Ảnh: Huyền Phạm

Ảnh: Huyền Phạm

Ảnh: Huyền Phạm

2h04: Khối xe nghi trượng rời Mỹ Đình

Ảnh: Phạm Huyền

Người dân ngồi kín các con phố, tiếng hát vang khắp nơi

Dù đã nửa đêm nhưng những con phố vẫn ngập tràn tiếng hát và hò reo của người dân cùng các chiến sĩ. Nhiều người đã xếp hàng, ngồi chờ đợi "giữ chỗ" trong suốt ngày 1/9 chỉ để chờ đợi khoảnh khắc Lễ diễu binh, diễu hành chính thức được diễn ra trong ngày Quốc khánh.

Người dân ngồi kín tại khu vực Mỹ Đình, tạm chợp mắt nghỉ ngơi trong thời gian chờ đợi đoàn diễu binh, diễu hành (Ảnh: Phạm Huyền)

Ảnh: Thái Châu

Những ánh đèn flash lấp lánh (Ảnh: Anh Duy)

Khu vực Nguyễn Thái Học giao Điện Biên Phủ

Lá cờ Tổ quốc tung bay

Lộ trình diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9

Khối Nghi trượng: xuất phát từ Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền, kết thúc tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Khối xe tăng, bánh xích: sau khi qua lễ đài rẽ Lê Hồng Phong về Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng.

Khối đi bộ (Quân đội, Công an, Dân quân tự vệ, đoàn nước ngoài): rút theo 3 hướng:

Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - SVĐ Quần Ngựa.

Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - Công viên Thống Nhất.

Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: rẽ Lê Hồng Phong - Ngọc Hà - Công viên Bách Thảo.

Khối Hồng kỳ: đi Lê Hồng Phong - Đội Cấn - Giang Văn Minh - Kim Mã - Liễu Giai - Quần Ngựa.

Khối Quần chúng, Văn hóa - Thể thao: đi thẳng qua lễ đài, kết thúc tại SVĐ Hàng Đẫy (xe mô hình rẽ Nguyễn Thái Học - Trịnh Hoài Đức).

Khối xe cơ giới: chia thành 2 tuyến chính:

Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.

Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.

Điểm tập kết sau diễu binh

Khối Nghi trượng: Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Khối Quân đội, Công an, Dân quân tự vệ, lực lượng nước ngoài: SVĐ Quần Ngựa.

Một phần khối đi bộ: Công viên Thống Nhất.

Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Công viên Bách Thảo.

Khối Hồng kỳ: SVĐ Quần Ngựa.

Khối Quần chúng, Văn hóa - Thể thao: SVĐ Hàng Đẫy.

Khối cơ giới, xe pháo: Trường đua F1.

Hỗ trợ người dân theo dõi diễu binh A80

Hà Nội bố trí gần 180 điểm trông giữ xe quanh khu vực trung tâm và các ga metro.

UBND TP Hà Nội cùng Bộ Tư lệnh Thủ đô lắp dựng 11 nhà bạt dã chiến tại 5 vị trí công cộng: Vườn hoa Tây Sơn (Hoàn Kiếm), Vườn hoa Lê Trực (Ba Đình), ngã ba Núi Trúc - Kim Mã (Giảng Võ), Sân ga Hà Nội (Văn Miếu - Quốc Tử Giám), khu vực đối diện 14B Lê Trực (Ba Đình).