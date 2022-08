Lối chi tiêu xa hoa của vợ chồng triệu phú David Beckham

Vợ chồng cựu danh thủ David Beckham và Victoria Beckham có tài sản ròng ước tính khoảng 450 triệu USD, theo Celebrity Networth. Ngôi sao bóng đá 47 tuổi và vợ có lối sống xa hoa, với nhiều dinh thự đắt đỏ, du thuyền, thậm chí cả bộ sưu tập hình xăm cũng tiêu tốn vài chục nghìn USD. Ảnh: Loyaltyzeus/Instagram

David Beckham và vợ Victoria rất tự hào về bộ sưu tập nghệ thuật ấn tượng trị giá gần 44 triệu USD của mình, theo Luxuo. Đó là các bức tranh, chân dung và tác phẩm điêu khắc của Damien Hirst, Tracey Emin và Banksy. Artnet đưa tin, vào năm 2014, Beckham đã trả 780.000 USD cho một bức tranh đặt hàng có tựa đề Daddy's Girl làm quà sinh nhật cho con gái Harper. Ảnh: Davidbeckham/Instagram

Tờ Star của Mỹ đưa tin Beckham chi một khoản tiền khổng lồ cho những sở thích của mình, trong đó có việc mua những kỷ vật của Elvis Presley. Anh bí mật thu thập các kỷ vật của huyền thoại âm nhạc và có hẳn một căn phòng riêng để trưng bày chúng. Tuy nhiên, cựu cầu thủ không thích nói chuyện về điều này vì sợ nhiều sẽ nghĩ anh đầu cơ và chờ tăng giá.

Ngoài kỷ vật của Elvis Presley, Beckham cũng sưu tập trang sức quý hiếm và đôi khi có những món đồ được đặt làm riêng, với giá hàng trăm nghìn USD để tặng cho bạn bè. Ảnh: Handout

Theo Men’s Health, David Beckham có hơn 67 hình xăm che kín hoàn toàn cả hai cánh tay và cổ, lưng, ngực, bàn tay. Tổng cộng bộ sưu tập này tiêu tốn 65.000 USD, theo các tờ báo của Anh. Ảnh: Davidbeckham/Instagram

Beckham chi khoảng 3 triệu USD để mua ôtô trong những năm qua. Theo GQ, Lamborghini Gallardo, Rolls-Royce Phantom Drophead, Bentley Bentayga và Aston Martin V8 Vantage X-Pack Volante là những thương hiệu xe mà Beckham sở hữu.

Ngoài ra, David Beckham cũng yêu thích môtô, với những chiếc xe như Super Vintage Knuckle, Triumph Scrambler và Ducati Desmosedici RR cùng nhiều chiếc khác. Ảnh: Victoriabeckham/Instagram

Ngoài ra, cặp sao nổi tiếng còn sở hữu căn hộ trị giá 5 triệu USD ở Burj Khalifa – tòa nhà cao nhất thế giới. Bất động sản khác của họ ở Dubai là biệt thự khu Palm Jumeirah được cho là có giá 1,5 triệu USD vào năm 2002 nhưng hiện tại có thể lên giá tới 9 triệu USD.

Một căn hộ 22 triệu USD ở Miami, Mỹ cũng thuộc sở hữu của gia đình David Beckham. Anh thường đến đây vào kỳ nghỉ hoặc làm việc với đội bóng Miami. Căn hộ được thiết kế mô phỏng khách sạn 7 sao và có tầm nhìn tuyệt đẹp ra đường chân trời. Nội thất bên trong nhà rất sang chảnh, với tủ quần áo không cửa ngăn, phòng tắm phong cách spa và hồ bơi trên sân thượng. Ảnh: Victoriabeckham/Instagram

Cả gia đình cựu danh thủ thường xuyên lênh đênh trên biển Miami vào những ngày cuối tuần hoặc mùa hè vừa qua, họ cùng bạn bè đi nghỉ ở St Tropez. Họ ở trên du thuyền cả ngày, đến tối vào bờ để ăn uống cùng nhau. Ảnh: Victoriabeckham/Instagram

Ngoài vai trò ở Unicef, Beckham cũng hỗ trợ các tổ chức từ thiện như Red Cross, Help for Heroes, WildAid and Save the Children. Ảnh: AP