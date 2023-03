Lợi dụng thời gian chuẩn hóa thông tin sim điện thoại, xuất hiện chiêu lừa đảo mới, làm ngay việc sau để không mất tiền oan

Đáng chú ý, các đối tượng sau khi nhắn tin/gọi điện sẽ yêu cầu chủ thuê bao cung cấp mật khẩu, mã OTP, từ đó chiếm đoạt SIM hoặc thông tin cá nhân của người dùng để nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Một số đối tượng xấu còn đe dọa nếu không cung cấp thông tin, người dân sẽ bị khoá máy.

Làm sao để nhận biết cuộc gọi/tin nhắn mạo danh?

Trong những ngày này, người dân cần thật cảnh giác với các số điện thoại lạ gọi điện/nhắn tin yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân để tránh mắc bẫy lừa đảo.

Theo đó, người dân có thể nhận biết cuộc gọi/tin nhắn mạo danh thông qua các tin nhắn có cú pháp “chuẩn” của các nhà mạng.

- Với thuê bao sử dụng mạng Vinaphone

+ Tin nhắn gửi từ tên định danh VinaPhone

+ Hiển thị cuộc gọi đến: Tên định danh Vinaphone hoặc từ các số điện thoại 0888.001.091 và 0911.001.091

+ Nội dung tin nhắn chuẩn gửi từ tên định danh Vinaphone:

("TB) VinaPhone trân trọng thông báo: "Thông tin thuê bao số: 0xxxxxxxxx, (Họ và tên: Nguyễn Văn A, ngày sinh: dd/mm/yyyy, CMND/CCCD: 0xxxxxxxxxxx) chưa trùng khớp với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Dân cư. Để thuê bao không bị tạm ngưng dịch vụ 1 chiều từ ngày 31/3/2023, mời Quý khách cập nhật chính xác thông tin trước ngày 25/3/2023 tại:

- Mục “Thông tin thuê bao” trên ứng dụng My VNPT (my.vnpt.com.vn/app) hoặc website https://my.vnpt.com.vn/tttb.

- Các điểm giao dịch VinaPhone gần nhất (mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu).

Nếu Quý khách đã thực hiện, vui lòng bỏ qua tin nhắn này. CSKH: 18001091 (0đ). Trân trọng!"

- Với thuê bao sử dụng mạng Viettel

+ Tin nhắn gửi từ tên định danh Viettel

+ Hiển thị cuộc gọi đến: Đầu số được định danh VIETTELCSKH (02462660198) sẽ thực hiện cuộc gọi tự động hoặc nhân viên tổng đài gọi điện trực tiếp cho khách hàng

+ Nội dung tin nhắn chuẩn gửi từ tên định danh Viettel:

"VIETTEL: [TB] Theo co so du lieu quoc gia, thong tin thue bao #1#: Ho ten: #3#, ngay sinh: #4#, CMND/CCCD/Ho chieu: #5# chua trung khop va co the bi chan 1 chieu tu ngay 17 den 31/3/2023. De khong bi chan 1 chieu, Quy khach truy cap https://viettel.vn/s/chtt (tham khao https://viettel.vn/hd) hoac mang CMND/CCCD/Ho chieu den diem giao dich/sieu thi Viettel cap nhat thong tin (chi cung cap thong tin OTP cho cac kenh chinh thuc cua Viettel). Neu Quy khach da thuc hien, vui long bo qua tin nhan nay. LH 198 (0d). Tran trong!"

"VIETTEL: [TB] Thong tin thue bao cua Quy khach chua trung khop voi co so du lieu quoc gia va co the bi chan 1 chieu tu ngay 17 den 31/3/2023. De khong bi chan 1 chieu, Quy khach vui long mang CMT/CCCD/Ho chieu den {dia diem} hoac cac diem giao dich Viettel cap nhat thong tin (chi cung cap thong tin OTP cho cac kenh chinh thuc cua Viettel). Neu Quy khach da thuc hien, vui long bo qua tin nhan nay. LH 198 (0d). Tran trong!"

- Với thuê bao sử dụng mạng MobiFone

+ Tin nhắn gửi từ tên định danh MobiFone

+ Hiển thị cuộc gọi đến: Từ số tổng đài chăm sóc khách hàng 9090

+ Nội dung tin nhắn chuẩn gửi từ tên định danh MobiFone:

"Thực hiện quy định của nhà nước, thông tin cá nhân khách hàng đăng ký số thuê bao XXXXXXXXX không trùng khớp cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Xin vui lòng cập nhật lại thông tin thuê bao bằng căn cước công dân tại Cửa hàng MobiFone hoặc app My MobiFone https://api.mobifone.vn/apps/download/ hoặc web https://tttb.mobifone.vn .

Thuê bao sẽ bị chặn 1 chiều vào ngày dd/mm/yyyy nếu không cập nhật thông tin, 15 ngày tiếp theo nếu không cập nhật sẽ bị chặn 2 chiều theo quy định Nghị định 49/2017/NĐ-CP. Vui lòng bỏ qua tin nhắn này nếu Quý khách đã cập nhật thông tin cá nhân. Chi tiết liên hệ 18001090/9090".

Như vậy, nếu không nhận được tin nhắn/cuộc gọi từ các nguồn trên, người dân có thể yên tâm sử dụng dịch vụ và cảnh giác khi có số điện thoại lạ gọi/nhắn tin thông báo chặn hoặc yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân.