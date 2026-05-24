Lợi ích khi trồng sả

Không cần những loại cây cầu kỳ hay đắt tiền, đôi khi chỉ vài bụi sả mọc xanh tốt quanh nhà cũng đủ mang lại nhiều thay đổi tích cực cho không gian sống. Đây vốn là loại gia vị quen thuộc trong bếp Việt, nhưng những năm gần đây, sả còn được nhiều người tận dụng như một loại cây "đa năng" nhờ dễ trồng, thơm lâu và có nhiều công dụng thực tế. Từ việc hỗ trợ đuổi côn trùng đến giúp khu vườn thơm mát hơn, sả đang dần trở thành lựa chọn được nhiều gia đình yêu thích.

1. Giúp hạn chế muỗi và côn trùng tự nhiên

Một trong những lý do khiến nhiều người thích trồng sả quanh nhà là mùi tinh dầu đặc trưng của cây. Hương thơm này khá dễ chịu với con người nhưng lại khiến nhiều loại côn trùng như muỗi, ruồi hoặc kiến không thích đến gần. Đặc biệt vào mùa mưa hoặc thời điểm thời tiết ẩm nóng, khu vực sân vườn thường dễ xuất hiện muỗi hơn. Trồng sả dọc lối đi, gần cửa sổ hoặc góc ban công có thể giúp không gian thông thoáng và giảm cảm giác khó chịu do côn trùng gây ra. Dù không thay thế hoàn toàn các biện pháp chống muỗi chuyên dụng, nhưng đây vẫn là cách tự nhiên, thân thiện với môi trường và phù hợp với những gia đình thích hạn chế hóa chất trong nhà.

2. Tạo cảm giác thư giãn nhờ hương thơm tự nhiên

Sả có mùi thơm thanh, hơi the nhẹ và khá dễ chịu. Khi trời nóng hoặc sau cơn mưa, mùi hương từ bụi sả thường lan nhẹ trong không khí, giúp khu vực sân vườn hoặc ban công trở nên dễ chịu hơn. Nhiều người thích vò nhẹ vài lá sả rồi đặt trong phòng hoặc pha nước xông vì cảm giác thư giãn mà mùi hương mang lại. Chính vì vậy, trồng sả quanh nhà không chỉ phục vụ mục đích nấu ăn mà còn góp phần tạo nên không gian sống gần gũi, thoải mái hơn mỗi ngày.

3. Dễ trồng, ít phải chăm sóc

Không phải ai cũng có thời gian chăm cây thường xuyên. Đây là lý do sả được nhiều người lựa chọn, đặc biệt với những ai mới bắt đầu làm vườn. Sả có sức sống khá tốt, chịu nắng ổn và phát triển nhanh nếu đất thoát nước tốt. Chỉ cần cắm gốc xuống đất hoặc trồng trong chậu lớn, cây vẫn có thể sinh trưởng khỏe mạnh mà không cần chăm sóc quá cầu kỳ. Ngoài ra, sả cũng ít sâu bệnh hơn nhiều loại cây khác. Người trồng không phải tốn quá nhiều công chăm thuốc hay cắt tỉa thường xuyên.

4. Có thể tận dụng ngay cho việc nấu ăn

Khác với nhiều loại cây cảnh chỉ để trang trí, sả còn là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn Việt. Từ món kho, nướng, hấp đến pha trà hoặc nấu nước xông, phần thân và lá sả đều có thể tận dụng. Việc trồng sẵn vài bụi sả quanh nhà giúp nhiều gia đình tiện hơn khi nấu ăn, không cần mua thường xuyên ngoài chợ. Chỉ cần cắt vài nhánh là đã có nguyên liệu tươi dùng ngay. Đây cũng là lý do nhiều người thích kết hợp sả trong mô hình "vườn gia vị mini" tại nhà cùng với húng quế, tía tô, bạc hà hoặc hành lá.

5. Giúp khu vườn trông gọn và xanh hơn

Sả mọc thành bụi, lá dài và rủ tự nhiên nên nhìn khá đẹp mắt nếu được trồng thành hàng hoặc theo cụm nhỏ. Loại cây này phù hợp với nhiều kiểu không gian từ sân nhà, ban công đến góc vườn nhỏ. Nhiều gia đình còn dùng sả để tạo viền xanh quanh lối đi hoặc trồng xen với cây cảnh khác nhằm giúp khu vực sân vườn trông mềm mại hơn. Một ưu điểm khác là cây giữ màu xanh khá tốt quanh năm nếu đủ nắng và nước, nhờ vậy không gian cũng có cảm giác tươi mới hơn.

Một vài lưu ý để sả phát triển tốt

Để bụi sả xanh khỏe và thơm lâu, nên chú ý:

- Trồng ở nơi có nắng ít nhất vài giờ mỗi ngày

- Không để đất úng nước kéo dài

- Cắt tỉa lá già định kỳ để bụi sả thông thoáng

- Có thể tách bụi sau vài tháng để nhân giống dễ dàng

- Nếu trồng chậu, nên chọn chậu đủ sâu để cây phát triển rễ tốt hơn.