Lời khuyên cho các gia đình đang chuẩn bị sơn nhà đón Tết

1. Chọn thời điểm thi công hợp lý và theo dõi thời tiết9

Thi công sớm: Nên hoàn thiện việc sơn nhà trước Tết ít nhất 3 - 4 tuần để tránh tình trạng khan hiếm thợ, giá nhân công tăng cao dịp cận Tết và giúp nhà có đủ thời gian bay hết mùi sơn mới.

Tránh ngày mưa nồm, độ ẩm cao: Chỉ nên sơn khi thời tiết khô ráo (nhiệt độ lý tưởng từ 15°C – 35°C, độ ẩm tường dưới 16%). Nếu sơn vào ngày trời nồm ẩm đặc trưng cuối năm ở miền Bắc, bề mặt tường ngậm nước sẽ khiến màng sơn lâu khô, dễ bị phồng rộp, loang lổ và nhanh bong tróc.

2. Xử lý bề mặt tường kỹ lưỡng (Yếu tố quyết định 70% độ bền)

Đối với tường nhà cũ sơn lại: Bắt buộc phải cạo sạch lớp sơn cũ đã bị bong tróc, phồng rộp; chà nhám phẳng bề mặt, quét sạch bụi bẩn và xử lý triệt để các vết thấm dột, nấm mốc bằng hóa chất chuyên dụng trước khi lăn sơn mới.

Không bỏ qua lớp sơn lót chống kiềm: Nhiều gia đình vì muốn tiết kiệm chi phí hoặc rút ngắn thời gian dịp cận Tết mà bỏ qua bước sơn lót. Thực tế, sơn lót giúp ngăn chất kiềm trong xi măng ăn mòn sơn phủ, chống ố vàng và giúp lớp sơn màu lên chuẩn sắc nét hơn.

3. Lựa chọn dòng sơn an toàn và phối màu thông minh

Ưu tiên sơn nhẹ mùi, hàm lượng VOC thấp: Vì thời gian từ lúc sơn xong đến Tết khá ngắn, bạn nên chọn các dòng sơn nội thất cao cấp có công nghệ kháng khuẩn, không chứa chì/thủy ngân và hàm lượng hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC) cực thấp để đảm bảo an toàn sức khỏe ngay khi dọn vào ở.

(Ảnh minh họa: Happynest.vn)

Phối màu hài hòa, bền dáng: Nên chọn các gam màu sáng trung tính (trắng kem, vàng nhạt, ghi sáng, xanh pastel) làm màu chủ đạo để không gian trông rộng rãi, ấm cúng và dễ phối nội thất ngày Tết; chỉ nên dùng các màu rực rỡ (đỏ, cam, vàng đậm) làm điểm nhấn ở một mảng tường nhỏ.

4. Che chắn đồ đạc cẩn thận và khử mùi sau khi sơn

Bảo vệ nội thất: Gom gọn đồ đạc vào giữa phòng, dùng bạt nilon che kín toàn bộ bàn ghế, tủ kệ, sàn gỗ và dán băng keo giấy viền quanh các ổ cắm điện, khung cửa trước khi thợ thi công để đỡ tốn công cạo rửa vết sơn rơi vãi.

Mẹo khử mùi sơn mới nhanh chóng: Sau khi sơn xong, hãy mở thông thoáng toàn bộ cửa sổ, bật quạt đối lưu liên tục. Bạn có thể đặt thêm vài bát nước muối pha loãng, vỏ cam/bưởi, dứa tươi hoặc than hoạt tính ở các góc phòng để hút sạch mùi sơn chỉ sau 2–3 ngày.

(Ảnh minh họa: Happynest.vn)

Bên cạnh 4 nguyên tắc cốt lõi về thời tiết, kỹ thuật và chọn sơn kể trên, các kiến trúc sư và nhà thầu thi công dày dặn kinh nghiệm còn lưu ý thêm 4 điểm thực tế sau để việc sơn nhà dịp cận Tết diễn ra suôn sẻ, không phát sinh rắc rối:

Thử màu thực tế trên mảng tường nhỏ trước khi mua số lượng lớn: Màu sơn trên bảng màu giấy (catalogue) hoặc màn hình điện thoại thường lệch khoảng 10–15% so với màu lên tường thật do ảnh hưởng của ánh sáng tự nhiên và đèn điện trong nhà. Bạn nên mua trước một lon sơn nhỏ (lon mẫu 1 lít) quét thử lên khoảng 1m² tường ở cả góc sáng và góc tối, đợi khô hẳn rồi mới chốt màu để tránh cảnh sơn xong cả nhà lại không ưng ý.

Tính dư lượng sơn khoảng 5–10% để dặm vá: Dịp cận Tết các đại lý sơn thường đóng cửa nghỉ sớm hoặc hết hàng đột xuất một số mã màu pha máy. Bạn nên mua dư một chút sơn màu gốc để cất giữ; sau này trong quá trình kê dọn đồ đạc đón Tết, nếu lỡ làm trầy xước tường thì có sẵn đúng mã màu đó để dặm lại ngay lập tức mà không bị lệch tông.

Giám sát chặt chẽ tỷ lệ pha nước của thợ: Nhiều đội thợ muốn lăn sơn nhanh cho kịp tiến độ chạy sô cuối năm thường tự ý pha thêm quá nhiều nước sạch vào thùng sơn (vượt quá tỷ lệ 5–10% theo hướng dẫn của nhà sản xuất). Việc pha loãng quá mức sẽ làm màng sơn bị mỏng, mất độ che phủ, dễ bay màu và nhanh bong tróc chỉ sau vài tháng.

Thỏa thuận rõ ràng về tiến độ và trách nhiệm dọn dẹp: Cuối năm thợ thường nhận nhiều công trình cùng lúc nên dễ xảy ra tình trạng làm dở dang rồi bỏ sang nhà khác cho kịp hẹn. Khi thuê thợ, bạn cần chốt rõ ngày bàn giao hoàn thiện, cam kết số lớp sơn (thường là 1 lớp lót + 2 lớp phủ) và yêu cầu thợ dọn dẹp sạch sẽ vết sơn rơi vãi trước khi thanh toán toàn bộ chi phí.





