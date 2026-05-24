Lời khuyên dành cho các gia đình đang sử dụng máy giặt

Không giặt quá tải hoặc quá ít quần áo

Một trong những sai lầm phổ biến nhất là giặt quá tải hoặc giặt quá ít quần áo trong mỗi lần vận hành. Lượng quần áo phù hợp nhất nên ở mức khoảng 70-80% công suất lồng giặt.

Nếu cho quá ít đồ, máy vẫn tiêu thụ gần tương đương lượng điện và nước của một chu trình thông thường, gây lãng phí. Ngược lại, nếu nhồi nhét quá nhiều quần áo, động cơ sẽ phải hoạt động nặng hơn, làm giảm hiệu quả giặt sạch và khiến máy nhanh hỏng. Ngoài ra, quần áo bị ép quá chặt cũng khó được làm sạch hoàn toàn, dễ bám mùi và cặn bẩn sau khi giặt.

Các gia đình đông người nên gom quần áo để giặt theo mẻ hợp lý thay vì chia thành quá nhiều lần giặt nhỏ trong ngày.

Tập thói quen phân loại quần áo trước khi giặt

Nhiều người có thói quen cho toàn bộ quần áo vào máy cùng một lúc để tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, việc phân loại quần áo trước khi giặt là bước rất quan trọng giúp bảo vệ chất liệu vải và duy trì độ bền màu.

Đồ trắng nên được giặt riêng với quần áo màu để tránh loang màu. Các loại vải mỏng như len, lụa hoặc quần áo có chất liệu co giãn cũng cần được chọn chế độ giặt nhẹ để tránh hư hỏng. Những món đồ có khóa kéo, phụ kiện kim loại hoặc vật cứng nên được kiểm tra kỹ trước khi cho vào máy nhằm hạn chế va đập gây trầy xước lồng giặt.

Ngoài ra, người dùng cũng nên lộn mặt trái quần áo trước khi giặt để hạn chế bạc màu và xù vải, đặc biệt với quần jean hoặc áo thun in hình.

Không phải lúc nào giặt lâu cũng tốt

Một sai lầm khá phổ biến là nhiều gia đình luôn chọn chế độ giặt mạnh hoặc giặt lâu với suy nghĩ quần áo sẽ sạch hơn. Thực tế, điều này không cần thiết đối với phần lớn quần áo mặc hàng ngày.

Các chế độ giặt nhanh hoặc giặt tiết kiệm hiện nay đã đủ để đáp ứng nhu cầu làm sạch đối với quần áo ít bẩn. Việc kéo dài thời gian giặt không chỉ làm tăng điện năng tiêu thụ mà còn khiến sợi vải nhanh xuống cấp, quần áo dễ bai nhão và phai màu.

Người dùng nên lựa chọn chương trình giặt phù hợp với từng loại đồ thay vì sử dụng một chế độ cố định cho tất cả. Điều này vừa giúp tiết kiệm điện, nước, vừa tăng hiệu quả sử dụng máy.

Hạn chế dùng nước nóng khi không cần thiết

Nhiều dòng máy giặt hiện đại có tích hợp chế độ giặt nước nóng nhằm hỗ trợ diệt khuẩn và làm sạch tốt hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng người dùng không nên lạm dụng tính năng này.

Phần điện năng tiêu thụ lớn nhất của máy giặt thường nằm ở quá trình làm nóng nước. Với điều kiện khí hậu nóng ẩm, đa số quần áo sinh hoạt thông thường hoàn toàn có thể được giặt sạch bằng nước lạnh.

Chế độ nước nóng chỉ nên sử dụng với khăn tắm, chăn ga, quần áo trẻ nhỏ hoặc đồ quá bẩn cần khử khuẩn. Việc sử dụng nước nóng thường xuyên không chỉ làm tăng tiền điện mà còn có thể khiến một số loại vải nhanh co rút hoặc giảm độ bền.

Tắt nguồn điện sau khi sử dụng

Nhiều gia đình có thói quen cắm điện cho máy giặt liên tục 24/24 để tiện sử dụng. Tuy nhiên, việc ngắt nguồn điện sau mỗi lần giặt sẽ giúp giảm nguy cơ chập cháy và hạn chế điện năng tiêu thụ ở chế độ chờ.

Trong mùa mưa hoặc thời tiết nồm ẩm, việc rút điện sau khi dùng còn giúp tăng độ an toàn cho thiết bị và người sử dụng. Đây là thao tác nhỏ nhưng mang lại hiệu quả đáng kể về lâu dài.

Vệ sinh máy giặt định kỳ

Máy giặt là thiết bị thường xuyên tiếp xúc với nước, cặn bẩn và vi khuẩn. Nếu không vệ sinh định kỳ, lồng giặt có thể trở thành nơi tích tụ nấm mốc, xơ vải và cặn hóa chất.

Đây là nguyên nhân khiến quần áo sau khi giặt vẫn có mùi hôi hoặc xuất hiện các vệt bẩn li ti. Nhiều trường hợp người dùng nghĩ quần áo bị mốc nhưng thực chất nguyên nhân đến từ lồng giặt quá bẩn.

Các gia đình nên vệ sinh lồng giặt ít nhất mỗi tháng một lần bằng chế độ tự làm sạch hoặc dung dịch chuyên dụng. Bộ lọc xơ vải và đường ống thoát nước cũng cần được kiểm tra thường xuyên để tránh tắc nghẽn.

Đặt máy giặt đúng vị trí

Vị trí lắp đặt máy giặt ảnh hưởng khá lớn đến độ bền của thiết bị. Máy nên được đặt ở nơi bằng phẳng, khô ráo và thông thoáng để giảm rung lắc khi hoạt động.

Nếu đặt lệch hoặc chênh vênh, máy dễ phát ra tiếng ồn lớn trong lúc vắt, đồng thời làm ảnh hưởng đến động cơ và hệ thống giảm xóc bên trong. Ngoài ra, môi trường ẩm thấp cũng có thể khiến linh kiện điện tử nhanh xuống cấp.

Người dùng nên tránh đặt máy giặt ngoài trời mà không có mái che hoặc để nước mưa tạt trực tiếp vào bảng điều khiển.

Chọn máy giặt phù hợp với nhu cầu gia đình

Đối với những gia đình đang có ý định mua máy giặt mới, việc lựa chọn đúng công suất là yếu tố rất quan trọng. Máy quá nhỏ sẽ phải hoạt động liên tục với tần suất cao, trong khi máy quá lớn lại gây lãng phí điện, nước nếu nhu cầu sử dụng không nhiều.

Các chuyên gia khuyên rằng gia đình từ 2-3 người có thể chọn máy giặt khoảng 7-8 kg, còn gia đình đông người hơn nên ưu tiên dòng máy có công suất lớn hơn.

Ngoài ra, các dòng máy tích hợp công nghệ Inverter hiện nay được đánh giá cao nhờ khả năng tiết kiệm điện, vận hành êm và bền hơn so với nhiều dòng máy truyền thống.