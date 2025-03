Lợi nhuận Adidas tăng gấp 4 lần: Việt Nam là "công xưởng" lớn nhất thế giới nhưng thua Campuchia ở mặt hàng thế mạnh

Báo cáo tổng kết năm 2024 vừa được công bố của Adidas cho thấy Việt Nam là "công xưởng" lớn nhất thế giới với việc sản xuất 27% các mặt hàng, đặc biệt với sản lượng giày dép vượt trội.

Con số 27% này cao hơn kết quả năm 2023 là 26%.

Các "công xưởng" chính khác của hãng đồ thể thao đến từ Đức là Indonesia với 19% và Trung Quốc với 16%. Adidas cho biết châu Á sản xuất tới 90% lượng sản phẩm năm ngoái.

Riêng về mặt hàng giày dép, Việt Nam là "ông trùm" khi sản xuất tới 39% các sản phẩm Adidas, cao hơn Indonesia với 32% và Trung Quốc với 14%. Việt Nam vươn lên vị trí đầu tiên từ năm 2023 với 38%, so với 32% năm 2022. Còn con số của Indonesia giảm dần với 34% năm 2022 và 32% năm 2023.

Nhưng Việt Nam chỉ đứng thứ hai về mặt hàng may mặc với 18% tổng lượng hàng của Adidas. Đứng vị trí dẫn đầu về may mặc là Campuchia với 23%, không đổi nhiều so với 23% năm 2023, 22% năm 2022, và 21% năm 2021.

Việt Nam vốn là quốc gia xuất khẩu dệt may lớn thứ hai thế giới trong năm 2024 - theo Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) - vượt qua Bangladesh khi nhận được rất nhiều đơn hàng từ chính Bangladesh sau nhiều biến động ở quốc gia này.

Về mặt hàng dụng cụ thể thao (accessories and gear), Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, và Pakistan là 3 nơi sản xuất nhiều nhất của Adidas với 26%, 23%, và 21%.

Về lao động, con số gần nhất tới hết năm 2023 của Adidas cho thấy Việt Nam có số lao động đông đảo nhất với 15 nhà máy và 104.466 công nhân. Ở vị trí tiếp theo là Indonesia với 9 nhà máy và 96.698 công nhân, Campuchia với 8 nhà máy và 39.152 công nhân, Trung Quốc với 13 nhà máy và 31.755 công nhân.

Một điều đáng mừng là các nhà máy Adidas tại Việt Nam trả lương công nhân cao hơn mức lương tối thiểu vùng khoảng 73-84%, hơn con số 72-78% năm trước. Toàn bộ công nhân Việt Nam của Adidas tham gia bảo hiểm xã hội và tất cả nhà máy đều có bộ phận công đoàn.

Năm 2024, Adidas ghi nhận lợi nhuận 1,34 tỷ Euro, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ. Còn doanh thu bán hàng chỉ tăng nhẹ 11% lên 23,68 tỷ Euro.

Adidas cho biết doanh thu của hãng có 59% đến từ giày dép (13,98 tỷ Euro), 35% từ may mặc (8,22 tỷ Euro), và 6% đến từ dụng cụ thể thao (1,5 tỷ Euro). Với các con số được Adidas cung cấp, có thể ước tính các sản phẩm từ Việt Nam đem lại doanh thu hơn 6 tỷ Euro cho hãng thể thao đang tài trợ áo đấu cho Manchester United.